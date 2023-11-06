Тур: 4. Стадион: Стад де Женев.
История личных встреч
Серветт
Шериф
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелли Энцо
|1
|0.33
|Мазику Брэдли
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анкей Дэвид
|3
|0.43
|Янсане Момо
|2
|0.29
|Энрике Луваннор
|2 (2)
|0.29
|Бадоло Седрик
|1
|0.14
|Рикардиньо Кавальканте
|1 (1)
|0.14
|Зохури Армель
|1
|0.14
|Товар Кристиан
|1
|0.14
|Нгом-Мбекели Жером
|1
|0.14
|Пайва Винисиус
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кики Габи
|4
|0
|Паулу Жоау
|2
|1
|Апостолакис Константинос
|2
|0
|Товар Кристиан
|2
|0
|Гарананга Мунаше
|2
|0
|Талал Амин
|1
|0
|Бадоло Седрик
|1
|0
|Артундуага Алехандро
|1
|0
|Зохури Армель
|1
|0
|Нгом-Мбекели Жером
|1
|0
|Роберто Бордин
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
8
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шериф
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
4
57%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1
Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2
Шериф
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шериф - Милсами 2:1 Шериф - ФКМ Унгень 5:0 Дачия-Буюканы - Шериф 0:4 Шериф - Серветт 1:1
Шериф - Спарта Селемет 4:0 Шериф - Петрокуб 0:0 Славия Прага - Шериф 6:0 Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1 Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1
Результаты матчей
Серветт
Шериф
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Серветт
Шериф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
61
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4
|Брайтон
|Педро Жоао
|4
|Шериф
|Кики Габи
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
Прогнозы на матч Серветт - Шериф
Исход игры
Серветт
63.6% (28)
Ничья
18.2% (8)
Шериф
18.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
2:1 Серветт
36.4% (16)
1:0 Серветт
15.9% (7)
1:1 Ничья
15.9% (7)
1:2 Шериф
13.6% (6)
2:0 Серветт
9.1% (4)
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