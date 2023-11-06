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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Серветт
 
Позже
Шериф
Прогнозы 44
Серветт 63.6% (28)
X 18.2% (8)
Шериф 18.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Шериф
1.78
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4.90
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4.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Серветт
Шериф

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелли Энцо 1 0.33
Мазику Брэдли 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анкей Дэвид 3 0.43
Янсане Момо 2 0.29
Энрике Луваннор 2 (2) 0.29
Бадоло Седрик 1 0.14
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.14
Зохури Армель 1 0.14
Товар Кристиан 1 0.14
Нгом-Мбекели Жером 1 0.14
Пайва Винисиус 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 1 0
Бедья Крис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Севрен Йоан 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 4 0
Паулу Жоау 2 1
Апостолакис Константинос 2 0
Товар Кристиан 2 0
Гарананга Мунаше 2 0
Талал Амин 1 0
Бадоло Седрик 1 0
Артундуага Алехандро 1 0
Зохури Армель 1 0
Нгом-Мбекели Жером 1 0
Роберто Бордин 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
8
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шериф
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
4
57%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1
Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2
Шериф
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шериф - Милсами 2:1 Шериф - ФКМ Унгень 5:0 Дачия-Буюканы - Шериф 0:4 Шериф - Серветт 1:1
Шериф - Спарта Селемет 4:0 Шериф - Петрокуб 0:0 Славия Прага - Шериф 6:0 Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1 Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1

Результаты матчей

Серветт
Шериф

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Серветт
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Славия Прага
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Серветт
 3 0 1 2 1 - 7 1
4.
Шериф
 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Славия Прага
 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Шериф
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Серветт
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Серветт
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Шериф
 1 0 0 1 0 - 6 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Серветт - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Серветт 63.6% (28)
    X 18.2% (8)
    Шериф 18.2% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Серветт
    Ничья
    Шериф
    1.78
    Реклама, betcity.ru
    4.90
    Реклама, betboom.ru
    4.80
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    Прогнозы на матч Серветт - Шериф

    Исход игры
    Серветт
    63.6% (28)
    Ничья
    18.2% (8)
    Шериф
    18.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Серветт
    36.4% (16)
    1:0 Серветт
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    1:2 Шериф
    13.6% (6)
    2:0 Серветт
    9.1% (4)
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    Серветт
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