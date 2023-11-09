Тур: 4. Стадион: АЕК Арена.
1:0
Второй тайм: 64'
0'
29' Желтая карточкаСорлот Александр
1:0
30' ГолСек Абдулай
1:0
38' Не забитый пенальтиТригерос Мануэль
38' Желтая карточкаШимич Лоренцо
Ход матча
29'
30'
1:0
38'
1:0
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
40
Кайуф
Шариф
30
Сек
Абдулай
27
Корню
Пьер
25
Халаили
Анан
28
Хаяй
Илай
23
Манди
Аисса
20
Террац
Рамон
27
Ахомач
Илиас
- Основной состав
-
40 Кайуф ШарифВратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хаяй ИлайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ницан ИтамарВратарь
-
77 Фукс РойиВратарь
- Защитник
-
23 Кандил МаорЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дэвид ДинНападающий
-
34 Шибли ХамзаНападающий
-
Главный тренер: Дего Мессай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сек Абдулай
|1
|0.33
|Рафаэлов Лиор
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|1
|0.33
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чери Тьяронн
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Шимич Лоренцо
|1
|0
|Кафумана Шоу
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
|Халаили Анан
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Морено Альберто
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:1 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:2 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
Вильярреал
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Маккаби Хайфа
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|3.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4
|Брайтон
|Педро Жоао
|4
|Шериф
|Кики Габи
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 1:0 Вильярреал
Исход игры
Маккаби Хайфа
5.8% (7)
Ничья
14.9% (18)
Вильярреал
79.3% (96)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
42.1% (51)
0:1 Вильярреал
20.7% (25)
1:1 Ничья
11.6% (14)
0:2 Вильярреал
8.3% (10)
1:3 Вильярреал
3.3% (4)
2:1 Маккаби Хайфа
3.3% (4)
1:0 Маккаби Хайфа
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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