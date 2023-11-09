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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Маккаби Хайфа
1:0
Второй тайм: 64'
Вильярреал
0'
29' Желтая карточка
Сорлот Александр
1:0
30' Гол
Сек Абдулай
1:0
38' Не забитый пенальти
Тригерос Мануэль
38' Желтая карточка
Шимич Лоренцо

Ход матча

29'
 
Сорлот Александр
30'
Сек Абдулай
(Рафаэлов Лиор)
1:0
38'
1:0
Тригерос Мануэль
38'
Шимич Лоренцо
 
46'
 
Паскуаль Хорхе
Комесанья Санти

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 121
Маккаби Хайфа 5.8% (7)
X 14.9% (18)
Вильярреал 79.3% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Вильярреал
4.50
3.80
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4.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кайуф
Шариф
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
44
Шимич
Лоренцо
27
Корню
Пьер
4
Мохамед
Али
II
5
Кафумана
Шоу
25
Халаили
Анан
11
Рафаэлов
Лиор
28
Хаяй
Илай
9
Пьерро
Францди
1
Рейна
Пепе
26
Альтимира
Адриа
2
Габбия
Маттео
23
Манди
Аисса
18
Морено
Альберто
20
Террац
Рамон
4
Комесанья
Санти
27
Ахомач
Илиас
14
Тригерос
Мануэль
9
Бреретон
Бен
11
Сорлот
Александр
Маккаби Хайфа
4-2-3-1
Вильярреал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сек Абдулай 1 0.33
Рафаэлов Лиор 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.33

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чери Тьяронн 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Саба Диа 1 0
Кандил Маор 1 0
Шимич Лоренцо 1 0
Кафумана Шоу 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Халаили Анан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 2 0
Сорлот Александр 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Фемения Кико 1 0
Морено Альберто 1 0
Пино Йереми 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:1 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:2 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Вильярреал

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2:1 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Маккаби Хайфа
 1:0 3 1 1 1 1 - 3 4
3.
Панатинаикос
 1:2 4 1 1 2 4 - 4 4
4.
Вильярреал
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Маккаби Хайфа
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Вильярреал
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Панатинаикос
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Панатинаикос
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Маккаби Хайфа
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Вильярреал
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Комесанья Санти уходит с поля. Паскуаль Хорхе выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
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Прогнозы 121
Маккаби Хайфа 5.8% (7)
X 14.9% (18)
Вильярреал 79.3% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Хайфа
Ничья
Вильярреал
4.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 1:0 Вильярреал

Исход игры
Маккаби Хайфа
5.8% (7)
Ничья
14.9% (18)
Вильярреал
79.3% (96)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
66.09% (76)
Нет
33.91% (39)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
42.1% (51)
0:1 Вильярреал
20.7% (25)
1:1 Ничья
11.6% (14)
0:2 Вильярреал
8.3% (10)
1:3 Вильярреал
3.3% (4)
2:1 Маккаби Хайфа
3.3% (4)
1:0 Маккаби Хайфа
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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