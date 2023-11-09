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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Маккаби Хайфа
1:2
Конец матча
Вильярреал
0'
29' Желтая карточка
Сорлот Александр
1:0
30' Гол
Сек Абдулай
1:0
38' Не забитый пенальти
Тригерос Мануэль
38' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
69' Желтая карточка
Альтимира Адриа
71' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
75' Желтая карточка
Морено Альберто
1:1
82' Гол
Баэна Алехандро
85' Желтая карточка
Кафумана Шоу
1:2
86' Гол
Сорлот Александр
90'+5

Ход матча

29'
 
Сорлот Александр
30'
Сек Абдулай
(Рафаэлов Лиор)
1:0
38'
1:0
Тригерос Мануэль
38'
Шимич Лоренцо
 
46'
 
Паскуаль Хорхе
Комесанья Санти
65'
Дэвид Дин
Пьерро Францди
 
66'
 
Парехо Даниэль
Террац Рамон
66'
 
Баэна Алехандро
Бреретон Бен
66'
 
Пино Йереми
Ахомач Илиас
69'
 
Альтимира Адриа
71'
Рафаэлов Лиор
 
75'
 
Морено Альберто
76'
Подгоряну Суф
Хаяй Илай
 
76'
Джабер Махмуд
Рафаэлов Лиор
 
79'
 
Капу Этьен
Тригерос Мануэль
82'
1:1
Баэна Алехандро
(Морено Альберто)
85'
Кафумана Шоу
 
86'
1:2
Сорлот Александр
87'
Шибли Хамза
Халаили Анан
 
87'
Наор Гони
Кафумана Шоу
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 335 Количество передач 587
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 121
Маккаби Хайфа 5.8% (7)
X 14.9% (18)
Вильярреал 79.3% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кайуф
Шариф
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
44
Шимич
Лоренцо
27
Корню
Пьер
4
Мохамед
Али
II
5
Кафумана
Шоу
25
Халаили
Анан
11
Рафаэлов
Лиор
28
Хаяй
Илай
9
Пьерро
Францди
1
Рейна
Пепе
26
Альтимира
Адриа
2
Габбия
Маттео
23
Манди
Аисса
18
Морено
Альберто
20
Террац
Рамон
4
Комесанья
Санти
27
Ахомач
Илиас
14
Тригерос
Мануэль
9
Бреретон
Бен
11
Сорлот
Александр
Маккаби Хайфа
4-2-3-1
Вильярреал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сек Абдулай 1 0.33
Рафаэлов Лиор 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 2 0.67
Баэна Алехандро 1 0.33
Морено Альберто 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафумана Шоу 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Чери Тьяронн 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Саба Диа 1 0
Кандил Маор 1 0
Шимич Лоренцо 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Халаили Анан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 2 0
Морено Альберто 2 0
Сорлот Александр 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Фемения Кико 1 0
Пино Йереми 1 0
Альтимира Адриа 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:1 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0
Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:2 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1
Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Вильярреал

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 5 4
4.
Маккаби Хайфа
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Вильярреал
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Панатинаикос
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Маккаби Хайфа
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Вильярреал
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Панатинаикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Маккаби Хайфа
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
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    Прогнозы 121
    Маккаби Хайфа 5.8% (7)
    X 14.9% (18)
    Вильярреал 79.3% (96)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 1:2 Вильярреал

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    5.8% (7)
    Ничья
    14.9% (18)
    Вильярреал
    79.3% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    66.09% (76)
    Нет
    33.91% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    42.1% (51)
    0:1 Вильярреал
    20.7% (25)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    0:2 Вильярреал
    8.3% (10)
    1:3 Вильярреал
    3.3% (4)
    2:1 Маккаби Хайфа
    3.3% (4)
    1:0 Маккаби Хайфа
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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