Тур: 4. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
Ход матча
14'
30'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
15
Радич
Стипе
50
Мемия
Керим
95
Сенич
Матей
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Радич СтипеЗащитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
-
95 Сенич МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Чуже МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
14 Балич АндрияПолузащитник
-
24 Мишич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
История личных встреч
Легия
Зриньски
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|4
|0.4
|Мучи Эрнест
|4
|0.4
|Крамер Блаж
|3
|0.3
|Вшолек Павел
|2
|0.2
|Гуаль Марк
|2
|0.2
|Рибейру Юри
|1
|0.1
|Слиш Бартош
|1
|0.1
|Росолек Мацей
|1
|0.1
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.1
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.1
|Августиняк Рафал
|1
|0.1
|Кун Патрик
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожуль Звонимир
|2
|0.5
|Чорлука Йосип
|1
|0.25
|Билбия Неманья
|1
|0.25
|Хрванович Алдин
|1
|0.25
|Малекинусич Матия
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Рибейру Юри
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Тобиаш Кацпер
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билбия Неманья
|2
|0
|Хрванович Алдин
|2
|0
|Krunoslav Rendulic
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Брадарич Филип
|1
|0
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
Результаты матчей
Легия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
0
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
4
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Зриньски
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
5
26%
1
17%
76-90
Пропущено
18
5
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
3
17%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
40%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
3
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2
Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0
Зриньски
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зриньски - Тузла Сити 3:1 Челик - Зриньски 0:6 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Легия 1:2
Борац Баня-Лука - Зриньски 0:0 Зриньски - Вележ 3:0 Зриньски - Слога Добой 2:0 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Игман Коньич - Зриньски 0:2 Тузла Сити - Зриньски 2:4 Зриньски - Железничар 2:1 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 Сараево - Зриньски 1:0 Зриньски - Посушье 0:1 Зриньски - ЛАСК 1:1 Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3 ЛАСК - Зриньски 2:1 Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Зриньски - Брейдаблик 6:2
Результаты матчей
Легия
Зриньски
Точный счет
3:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Легия
Зриньски
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
21
63
12
45
12
18
12
18
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|4.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|2.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Легия 2:0 Зриньски
Исход игры
Легия
94% (109)
Ничья
6% (7)
Зриньски
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
48.67% (55)
Нет
51.33% (58)
Популярный счёт
2:1 Легия
37.9% (44)
2:0 Легия
25% (29)
1:0 Легия
23.3% (27)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:1 Легия
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:2 Легия
1.7% (2)
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