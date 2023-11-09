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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Легия
2:0
Второй тайм: 68'
Зриньски
0'
6' Желтая карточка
Челхака Юрген
1:0
14' Гол
Августиняк Рафал
2:0
30' Пенальти
Жозуэ Филипе

Ход матча

6'
Челхака Юрген
 
14'
Августиняк Рафал
(Пекхарт Томаш)
1:0
30'
Жозуэ Филипе
2:0
64'
Слиш Бартош
Челхака Юрген
 
65'
 
Хрванович Алдин
Чуже Марио
65'
 
Зломислич Дамир
Билбия Неманья

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 116
Легия 94% (109)
X 6% (7)
Зриньски 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Зриньски
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Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
22
Элитим
Хуэрхен
21
Челхака
Юрген
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
27
Яковльевич
Слободан
15
Радич
Стипе
50
Мемия
Керим
5
Чанаджия
Дарио
95
Сенич
Матей
20
Иванчич
Антонио
17
Малекинусич
Матия
99
Билбия
Неманья
25
Чуже
Марио
Легия
3-4-3
Зриньски
4-3-3

История личных встреч

Легия
Зриньски

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 0.4
Мучи Эрнест 4 0.4
Крамер Блаж 3 0.3
Вшолек Павел 2 0.2
Гуаль Марк 2 0.2
Рибейру Юри 1 0.1
Слиш Бартош 1 0.1
Росолек Мацей 1 0.1
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.1
Элитим Хуэрхен 1 0.1
Августиняк Рафал 1 0.1
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожуль Звонимир 2 0.5
Чорлука Йосип 1 0.25
Билбия Неманья 1 0.25
Хрванович Алдин 1 0.25
Малекинусич Матия 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Пекхарт Томаш 2 0
Кун Патрик 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Рибейру Юри 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Вшолек Павел 1 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Гуаль Марк 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Челхака Юрген 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 2 0
Хрванович Алдин 2 0
Krunoslav Rendulic 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Брадарич Филип 1 0
Кожуль Звонимир 1 0
Яковльевич Слободан 1 0

Результаты матчей

Легия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
0
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
4
Легия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Зриньски
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Пропущено

18
5
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
3
17%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
40%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
3
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2
Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0
Зриньски
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зриньски - Тузла Сити 3:1 Челик - Зриньски 0:6 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Легия 1:2
Борац Баня-Лука - Зриньски 0:0 Зриньски - Вележ 3:0 Зриньски - Слога Добой 2:0 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Игман Коньич - Зриньски 0:2 Тузла Сити - Зриньски 2:4 Зриньски - Железничар 2:1 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 Сараево - Зриньски 1:0 Зриньски - Посушье 0:1 Зриньски - ЛАСК 1:1 Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3 ЛАСК - Зриньски 2:1 Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Зриньски - Брейдаблик 6:2

Результаты матчей

Легия
Зриньски

Точный счет

3:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Легия
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
2
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
1
6
3
1.5
1
2
4
5
2.5
1
2
1
8
3.5
1
2
1
8
4.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2:0 4 3 0 1 7 - 4 9
2.
Астон Вилла
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
АЗ Алкмаар
 3 1 0 2 5 - 8 3
4.
Зриньски
 0:2 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Зриньски
 0:2 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 2 - 4 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 1 0 1 6 - 4 3
2.
Легия
 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Зриньски
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Г О О О О Л - Жозуэ Филипе из команды Легия забивает с точки!
  • 14'
    Жозуэ Филипе сделал результативную передачу.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 116
Легия 94% (109)
X 6% (7)
Зриньски 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Зриньски
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Легия 2:0 Зриньски

Исход игры
Легия
94% (109)
Ничья
6% (7)
Зриньски
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
48.67% (55)
Нет
51.33% (58)
Популярный счёт
2:1 Легия
37.9% (44)
2:0 Легия
25% (29)
1:0 Легия
23.3% (27)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:1 Легия
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:2 Легия
1.7% (2)
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