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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 24616
Легия
2:0
Конец матча
Зриньски
0'
6' Желтая карточка
Челхака Юрген
1:0
14' Гол
Августиняк Рафал
2:0
30' Пенальти
Жозуэ Филипе
90' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
90' Желтая карточка
Вшолек Павел
90'+5

Ход матча

6'
Челхака Юрген
 
14'
Августиняк Рафал
(Пекхарт Томаш)
1:0
30'
Жозуэ Филипе
2:0
64'
Слиш Бартош
Челхака Юрген
 
64'
 
Хрванович Алдин
Чуже Марио
64'
 
Зломислич Дамир
Сенич Матей
73'
 
Брадарич Филип
Чанаджия Дарио
73'
 
Киш Томислав
Иванчич Антонио
76'
Крамер Блаж
Пекхарт Томаш
 
76'
Диаш Жиль
Кун Патрик
 
78'
 
Мишич Петар
Малекинусич Матия
85'
Росолек Мацей
Мучи Эрнест
 
85'
Гуаль Марк
Жозуэ Филипе
 
90'
Элитим Хуэрхен
 
90'
Вшолек Павел
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 449 Количество передач 463
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 116
Легия 94% (109)
X 6% (7)
Зриньски 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
22
Элитим
Хуэрхен
21
Челхака
Юрген
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
27
Яковльевич
Слободан
15
Радич
Стипе
50
Мемия
Керим
5
Чанаджия
Дарио
95
Сенич
Матей
20
Иванчич
Антонио
17
Малекинусич
Матия
99
Билбия
Неманья
25
Чуже
Марио
Легия
3-4-3
Зриньски
4-3-3

История личных встреч

Легия
Зриньски

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 4 0.4
Мучи Эрнест 4 0.4
Крамер Блаж 3 0.3
Вшолек Павел 2 0.2
Гуаль Марк 2 0.2
Рибейру Юри 1 0.1
Слиш Бартош 1 0.1
Росолек Мацей 1 0.1
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.1
Элитим Хуэрхен 1 0.1
Августиняк Рафал 1 0.1
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожуль Звонимир 2 0.5
Чорлука Йосип 1 0.25
Билбия Неманья 1 0.25
Хрванович Алдин 1 0.25
Малекинусич Матия 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Пекхарт Томаш 2 0
Вшолек Павел 2 0
Кун Патрик 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Рибейру Юри 2 0
Элитим Хуэрхен 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Гуаль Марк 1 0
Челхака Юрген 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 2 0
Хрванович Алдин 2 0
Krunoslav Rendulic 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Брадарич Филип 1 0
Кожуль Звонимир 1 0
Яковльевич Слободан 1 0

Результаты матчей

Легия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
0
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Зриньски
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
4
Легия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Зриньски
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

10
0
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

21
6
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
17%
16-30
3
14%
1
17%
31-45
3
14%
1
17%
46-60
4
19%
2
33%
61-75
5
24%
1
17%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
17%
2
29%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2
Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0
Зриньски
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Зриньски - Тузла Сити 3:1 Челик - Зриньски 0:6 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Легия 1:2
Борац Баня-Лука - Зриньски 0:0 Зриньски - Вележ 3:0 Зриньски - Слога Добой 2:0 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Игман Коньич - Зриньски 0:2 Тузла Сити - Зриньски 2:4 Зриньски - Железничар 2:1 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 Сараево - Зриньски 1:0 Зриньски - Посушье 0:1 Зриньски - ЛАСК 1:1 Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3 ЛАСК - Зриньски 2:1 Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Зриньски - Брейдаблик 6:2

Результаты матчей

Легия
Зриньски

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Легия
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
1
2
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
2
2
7
3
1.5
1
3
4
6
2.5
1
3
1
9
3.5
1
3
1
9
4.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:1 4 3 0 1 9 - 5 9
2.
Легия
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Зриньски
 4 1 0 3 5 - 8 3
4.
АЗ Алкмаар
 1:2 4 1 0 3 6 - 10 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Астон Вилла
 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Зриньски
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
АЗ Алкмаар
 1:2 2 1 0 1 2 - 4 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:1 2 1 0 1 6 - 4 3
2.
Легия
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1:2 2 0 0 2 4 - 6 0
4.
Зриньски
 2 0 0 2 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 116
    Легия 94% (109)
    X 6% (7)
    Зриньски 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Легия 2:0 Зриньски

    Исход игры
    Легия
    94% (109)
    Ничья
    6% (7)
    Зриньски
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    48.67% (55)
    Нет
    51.33% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Легия
    37.9% (44)
    2:0 Легия
    25% (29)
    1:0 Легия
    23.3% (27)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Легия
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Легия
    1.7% (2)
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