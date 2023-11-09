Тур: 4. Стадион: Дубочица.
0:1
Второй тайм: 67'
0'
6' Желтая карточкаНдиайе Ибраима
0:1
8' ПенальтиНзола М'Бала
40' Желтая карточкаАдетуньи Сандей
44' Желтая карточкаБираги Кристиано
48' Желтая карточкаНикчевич Боица
Ход матча
8'
0:1
40'
44'
48'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
77
Ковач
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Игор Матич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
История личных встреч
Чукарички
Фиорентина
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Джордже
|1
|0.25
|Никчевич Боица
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раньери Лука
|2
|0.33
|Гонсалес Николас
|2 (1)
|0.33
|Иконе Жонатан
|2
|0.33
|Бельтран Лукас
|2
|0.33
|Соттиль Риккардо
|1
|0.17
|Мартинес Лукас II
|1
|0.17
|Лопес Максим
|1
|0.17
|Барак Антонин
|1
|0.17
|Нзола М'Бала
|1 (1)
|0.17
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
Карточки
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суботич Лука
|2
|1
|Доцич Марко
|2
|0
|Адетуньи Сандей
|2
|0
|Враньеш Огнен
|1
|0
|Иванович Джордже
|1
|0
|Ндиайе Ибраима II
|1
|0
|Ковач Стефан
|1
|0
|Никчевич Боица
|1
|0
|Миладинович Игор
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
Результаты матчей
Чукарички
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Чукарички
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
10
Чукарички
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
12
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
100%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Чукарички
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 2:2 Фиорентина - Чукарички 6:0 Нови Пазар - Чукарички 1:0
Чукарички - Вождовац 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Спартак Суботица - Чукарички 0:3 Ференцварош - Чукарички 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Железничар Панчево - Чукарички 2:2 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2 Раднички 1923 - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички Ниш 2:0 Железничар Панчево - Чукарички 0:0 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Чукарички - МТК Будапешт 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2
Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0
Результаты матчей
Чукарички
Фиорентина
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Чукарички
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
41
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|2.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чукарички 0:1 Фиорентина
Исход игры
Чукарички
1.7% (2)
Ничья
2.5% (3)
Фиорентина
95.8% (114)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
37.72% (43)
Нет
62.28% (71)
Популярный счёт
0:2 Фиорентина
37.8% (45)
1:2 Фиорентина
23.5% (28)
0:3 Фиорентина
11.8% (14)
1:3 Фиорентина
9.2% (11)
0:1 Фиорентина
7.6% (9)
1:1 Ничья
1.7% (2)
0:4 Фиорентина
1.7% (2)
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