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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Чукарички
0:1
Второй тайм: 67'
Фиорентина
0'
6' Желтая карточка
Ндиайе Ибраима
0:1
8' Пенальти
Нзола М'Бала
40' Желтая карточка
Адетуньи Сандей
44' Желтая карточка
Бираги Кристиано
48' Желтая карточка
Никчевич Боица

Ход матча

6'
Ндиайе Ибраима
 
8'
0:1
Нзола М'Бала
40'
Адетуньи Сандей
 
44'
 
Бираги Кристиано
48'
Никчевич Боица
 
55'
 
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
55'
 
Мандрагора Роландо
Дункан Альфред
55'
 
Брекало Йосип
Иконе Жонатан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 119
Чукарички 1.7% (2)
X 2.5% (3)
Фиорентина 95.8% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чукарички
Ничья
Фиорентина
6.30
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9.92
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1.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Филипович
Ненад
47
Никчевич
Боица
22
Враньеш
Огнен
4
Ковачевич
Боян
3
Тошич
Неманья
21
Станкович
Никола
14
Сиссоко
Самбу
II
77
Ковач
Стефан
10
Иванович
Джордже
9
Адетуньи
Сандей
72
Ндиайе
Ибраима
II
53
Кристенсен
Оливер
70
Пьероцци
Никколо
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
18
Нзола
М'Бала
7
Соттиль
Риккардо
Чукарички
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Чукарички
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Джордже 1 0.25
Никчевич Боица 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 2 0.33
Гонсалес Николас 2 (1) 0.33
Иконе Жонатан 2 0.33
Бельтран Лукас 2 0.33
Соттиль Риккардо 1 0.17
Мартинес Лукас II 1 0.17
Лопес Максим 1 0.17
Барак Антонин 1 0.17
Нзола М'Бала 1 (1) 0.17
Бираги Кристиано 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0

Карточки

Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суботич Лука 2 1
Доцич Марко 2 0
Адетуньи Сандей 2 0
Враньеш Огнен 1 0
Иванович Джордже 1 0
Ндиайе Ибраима II 1 0
Ковач Стефан 1 0
Никчевич Боица 1 0
Миладинович Игор 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Бираги Кристиано 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0

Результаты матчей

Чукарички
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Чукарички
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
10
Чукарички
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
12

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

1
12
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
100%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Чукарички
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 2:2 Фиорентина - Чукарички 6:0 Нови Пазар - Чукарички 1:0
Чукарички - Вождовац 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Спартак Суботица - Чукарички 0:3 Ференцварош - Чукарички 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Железничар Панчево - Чукарички 2:2 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2 Раднички 1923 - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички Ниш 2:0 Железничар Панчево - Чукарички 0:0 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Чукарички - МТК Будапешт 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2
Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0

Результаты матчей

Чукарички
Фиорентина

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Чукарички
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1:0 4 2 2 0 11 - 4 8
2.
Ференцварош
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
3.
Генк
 1:1 4 1 3 0 5 - 3 6
4.
Чукарички
 0:1 4 0 0 4 1 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1:0 2 1 1 0 8 - 2 4
2.
Ференцварош
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Генк
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Фиорентина
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ференцварош
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 0:1 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Бираги Кристиано получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Dubocica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Чукарички 1.7% (2)
X 2.5% (3)
Фиорентина 95.8% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чукарички
Ничья
Фиорентина
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Чукарички 0:1 Фиорентина онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чукарички 0:1 Фиорентина

Исход игры
Чукарички
1.7% (2)
Ничья
2.5% (3)
Фиорентина
95.8% (114)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
37.72% (43)
Нет
62.28% (71)
Популярный счёт
0:2 Фиорентина
37.8% (45)
1:2 Фиорентина
23.5% (28)
0:3 Фиорентина
11.8% (14)
1:3 Фиорентина
9.2% (11)
0:1 Фиорентина
7.6% (9)
1:1 Ничья
1.7% (2)
0:4 Фиорентина
1.7% (2)
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Чукарички
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