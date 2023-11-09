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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 3402
Чукарички
0:1
Конец матча
Фиорентина
0'
6' Желтая карточка
Ндиайе Ибраима
0:1
8' Пенальти
Нзола М'Бала
40' Желтая карточка
Адетуньи Сандей
44' Желтая карточка
Бираги Кристиано
47' Желтая карточка
Никчевич Боица
83' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
90' Желтая карточка
Сингх Лютер
90'+8

Ход матча

6'
Ндиайе Ибраима
 
8'
0:1
Нзола М'Бала
40'
Адетуньи Сандей
 
44'
 
Бираги Кристиано
47'
Никчевич Боица
 
55'
 
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
55'
 
Мандрагора Роландо
Дункан Альфред
55'
 
Брекало Йосип
Иконе Жонатан
67'
Йованович Вукашин
Враньеш Огнен
 
67'
Цветкович Михайло
Иванович Джордже
 
72'
 
Куаме Кристиан
Нзола М'Бала
80'
Миладинович Игор
Ндиайе Ибраима
 
83'
 
Паризи Фабьяно
84'
 
Мело Артур
Мандрагора Роландо
86'
Сингх Лютер
Ковач Стефан
 
90'
Сингх Лютер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 259 Количество передач 570
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 119
Чукарички 1.7% (2)
X 2.5% (3)
Фиорентина 95.8% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Филипович
Ненад
47
Никчевич
Боица
22
Враньеш
Огнен
4
Ковачевич
Боян
3
Тошич
Неманья
21
Станкович
Никола
14
Сиссоко
Самбу
II
77
Ковач
Стефан
10
Иванович
Джордже
9
Адетуньи
Сандей
72
Ндиайе
Ибраима
II
53
Кристенсен
Оливер
70
Пьероцци
Никколо
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
18
Нзола
М'Бала
7
Соттиль
Риккардо
Чукарички
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Чукарички
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Джордже 1 0.25
Никчевич Боица 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 2 0.33
Гонсалес Николас 2 (1) 0.33
Иконе Жонатан 2 0.33
Бельтран Лукас 2 0.33
Соттиль Риккардо 1 0.17
Мартинес Лукас II 1 0.17
Лопес Максим 1 0.17
Барак Антонин 1 0.17
Нзола М'Бала 1 (1) 0.17
Бираги Кристиано 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0

Карточки

Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суботич Лука 2 1
Доцич Марко 2 0
Адетуньи Сандей 2 0
Враньеш Огнен 1 0
Иванович Джордже 1 0
Ндиайе Ибраима II 1 0
Сингх Лютер 1 0
Ковач Стефан 1 0
Никчевич Боица 1 0
Миладинович Игор 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Бираги Кристиано 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0

Результаты матчей

Чукарички
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Чукарички
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
10
Чукарички
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фиорентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
12

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
1
100%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

12
5
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
33%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Чукарички
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 2:2 Фиорентина - Чукарички 6:0 Нови Пазар - Чукарички 1:0
Чукарички - Вождовац 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Спартак Суботица - Чукарички 0:3 Ференцварош - Чукарички 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Железничар Панчево - Чукарички 2:2 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2 Раднички 1923 - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички Ниш 2:0 Железничар Панчево - Чукарички 0:0 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Чукарички - МТК Будапешт 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2
Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0

Результаты матчей

Чукарички
Фиорентина

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Чукарички
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 4 2 2 0 11 - 4 8
2.
Ференцварош
 4 1 3 0 6 - 4 6
3.
Генк
 4 1 3 0 5 - 3 6
4.
Чукарички
 4 0 0 4 1 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 2 1 1 0 8 - 2 4
2.
Ференцварош
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Генк
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Фиорентина
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ференцварош
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 2 0 0 2 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 119
    Чукарички 1.7% (2)
    X 2.5% (3)
    Фиорентина 95.8% (114)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чукарички 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Чукарички
    1.7% (2)
    Ничья
    2.5% (3)
    Фиорентина
    95.8% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    37.72% (43)
    Нет
    62.28% (71)
    Популярный счёт
    0:2 Фиорентина
    37.8% (45)
    1:2 Фиорентина
    23.5% (28)
    0:3 Фиорентина
    11.8% (14)
    1:3 Фиорентина
    9.2% (11)
    0:1 Фиорентина
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    0:4 Фиорентина
    1.7% (2)
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