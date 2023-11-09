Тур: 4. Стадион: Тумба.
0'
0:1
14' ГолДук
1:1
23' ГолТайсон Фреда
34' Желтая карточкаВиейринья
45' Желтая карточкаЦиггарас Теохарис
64' Желтая карточкаХейз Джонатан
2:1
67' ГолСаматта Мбвана
Ход матча
14'
0:1
23'
1:1
34'
64'
67'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
24
Келле
Роос
23
Данкан
Райан
11
Дук
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
24 Келле РоосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Данкан РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДукНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дуган РоссВратарь
-
30 Дадья ОрЗащитник
-
28 Милн ДжекЗащитник
- Защитник
-
18 Уильямс РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Соклер ЭстерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робсон Барри
История личных встреч
ПАОК
Абердин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.4
|Брэндон Льямас
|3
|0.3
|Тайсон Фреда
|3
|0.3
|Шваб Штефан
|3 (3)
|0.3
|Десподов Кирилл
|2
|0.2
|Константелиас Янис
|2
|0.2
|Кулиеракис Костас
|2
|0.2
|Виейринья
|1
|0.1
|Мург Томас
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Абердин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миовски Боян
|2
|0.5
|Полвара Данте
|2
|0.5
|Дук
|1
|0.25
|Девлин Никки
|0
|0
|МакКензи Джек
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циггарас Теохарис
|3
|0
|Мейте Суалихо
|1
|1
|Шваб Штефан
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Абердин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|Рубежич Слободан
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Абердин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ПАОК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
1
ПАОК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Абердин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
33%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
19
4
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
2
50%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
8
42%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2
Абердин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хиберниан - Абердин 0:1 Мазеруэлл - Абердин 2:4 Килмарнок - Абердин 2:0 Абердин - ПАОК 2:3
Абердин - Сент-Джонстон 0:0 Абердин - ХИК 1:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Росс Каунти - Абердин 1:2 Абердин - Росс Каунти 4:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Хартс - Абердин 2:0 Абердин - Хиберниан 0:2 Абердин - Хеккен 1:3 Сент-Миррен - Абердин 2:2 Хеккен - Абердин 2:2 Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3 Ливингстон - Абердин 0:0 Чарльтон - Абердин 2:3 Престон Норт Энд - Абердин 2:0
Результаты матчей
ПАОК
Абердин
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Абердин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
11
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
12
54
27
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПАОК 2:1 Абердин
Исход игры
ПАОК
90.8% (109)
Ничья
8.3% (10)
Абердин
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
40% (48)
2:0 ПАОК
25.8% (31)
1:0 ПАОК
16.7% (20)
1:1 Ничья
5% (6)
3:1 ПАОК
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:0 ПАОК
1.7% (2)
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