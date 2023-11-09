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Тур: 4. Стадион: .
ПАОК
2:1
Второй тайм: 69'
Абердин
0'
0:1
14' Гол
Дук
1:1
23' Гол
Тайсон Фреда
34' Желтая карточка
Виейринья
45' Желтая карточка
Циггарас Теохарис
64' Желтая карточка
Хейз Джонатан
2:1
67' Гол
Саматта Мбвана

Ход матча

14'
0:1
Дук
(Девлин Никки)
23'
Тайсон Фреда
(Десподов Кирилл)
1:1
34'
Виейринья
 
45'
Циггарас Теохарис
 
60'
 
Хейз Джонатан
Данкан Райан
61'
 
Полвара Данте
Шинни Грэм
64'
 
Хейз Джонатан
64'
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
 
65'
Оздоев Магомед
Циггарас Теохарис
 
67'
Саматта Мбвана
(Трост-Эконг Виллиам)
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 120
ПАОК 90.8% (109)
X 8.3% (10)
Абердин 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Абердин
1.70
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9.60
9.20
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Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
24
Келле
Роос
33
Рубежич
Слободан
6
Гартенманн
Стефан
3
МакКензи
Джек
5
Йенсен
Ричард
2
Девлин
Никки
23
Данкан
Райан
4
Шинни
Грэм
8
Баррон
Коннор
7
Макграт
Джейми
11
Дук
ПАОК
4-2-3-1
Абердин
5-4-1

История личных встреч

ПАОК
Абердин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.4
Брэндон Льямас 3 0.3
Тайсон Фреда 3 0.3
Шваб Штефан 3 (3) 0.3
Десподов Кирилл 2 0.2
Константелиас Янис 2 0.2
Кулиеракис Костас 2 0.2
Виейринья 1 0.1
Мург Томас 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Циггарас Теохарис 0 0
Абердин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миовски Боян 2 0.5
Полвара Данте 2 0.5
Дук 1 0.25
Девлин Никки 0 0
МакКензи Джек 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циггарас Теохарис 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Трост-Эконг Виллиам 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Константелиас Янис 1 0
Абердин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 0
Рубежич Слободан 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Абердин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ПАОК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
1
ПАОК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Абердин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
1
33%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

19
4
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
2
50%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
8
42%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0
ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2
Абердин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хиберниан - Абердин 0:1 Мазеруэлл - Абердин 2:4 Килмарнок - Абердин 2:0 Абердин - ПАОК 2:3
Абердин - Сент-Джонстон 0:0 Абердин - ХИК 1:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Росс Каунти - Абердин 1:2 Абердин - Росс Каунти 4:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Хартс - Абердин 2:0 Абердин - Хиберниан 0:2 Абердин - Хеккен 1:3 Сент-Миррен - Абердин 2:2 Хеккен - Абердин 2:2 Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3 Ливингстон - Абердин 0:0 Чарльтон - Абердин 2:3 Престон Норт Энд - Абердин 2:0

Результаты матчей

ПАОК
Абердин

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Абердин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
1
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
1
2
5
4
2.5
2
7
3.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:1 4 3 1 0 9 - 6 10
2.
Айнтрахт Фр
 1:0 4 3 0 1 10 - 3 9
3.
Абердин
 1:1 4 0 2 2 5 - 7 2
4.
ХИК
 0:1 4 0 1 3 3 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ПАОК
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Абердин
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
ХИК
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:1 2 2 0 0 6 - 4 6
2.
Айнтрахт Фр
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Абердин
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
ХИК
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Теохарис Цингарас получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Виейринья получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Десподов Кирилл сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Тайсон Фреда бьет в цель!
  • 14'
    Девлин Никки сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Дук бьет в цель!
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    Прогнозы 120
    ПАОК 90.8% (109)
    X 8.3% (10)
    Абердин 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПАОК
    Ничья
    Абердин
    1.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПАОК 2:1 Абердин

    Исход игры
    ПАОК
    90.8% (109)
    Ничья
    8.3% (10)
    Абердин
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    2:1 ПАОК
    40% (48)
    2:0 ПАОК
    25.8% (31)
    1:0 ПАОК
    16.7% (20)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:1 ПАОК
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 ПАОК
    1.7% (2)
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