Тур: 4. Стадион: OPAP Arena.
0'
0:1
25' ГолМбемба Шансель
28' Желтая карточкаГачинович Мийат
45' Желтая карточкаОливейра Витор
66' Желтая карточкаПонсе Эсекель
Ход матча
25'
0:1
28'
45'
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
21
Вида
Домагой
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
11
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
История личных встреч
АЕК
Марсель
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вида Домагой
|1
|0.25
|Сидибе Джибриль
|1
|0.25
|Гачинович Мийат
|1
|0.25
|Понсе Эсекель
|1
|0.25
|Пинеда Орбелин
|1
|0.25
|Амрабат Нордин
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Гарсия Леви
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.5
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.5
|Мбемба Шансель
|2
|0.5
|Клосс Жонатан
|1
|0.25
|Арит Амин
|1 (1)
|0.25
|Оливейра Витор
|1
|0.25
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Станкович Цицан
|0
|1
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3
АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0
Марсель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0
Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0
Результаты матчей
АЕК
Марсель
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АЕК
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АЕК 0:1 Марсель
Исход игры
АЕК
11.1% (14)
Ничья
45.2% (57)
Марсель
43.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (45)
1:2 Марсель
26.2% (33)
0:1 Марсель
9.5% (12)
2:1 АЕК
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:0 АЕК
3.2% (4)
0:2 Марсель
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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