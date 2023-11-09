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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
АЕК
0:2
Конец матча
Марсель
0'
0:1
25' Гол
Мбемба Шансель
28' Желтая карточка
Гачинович Мийат
45' Желтая карточка
Оливейра Витор
66' Желтая карточка
Понсе Эсекель
0:2
90' Гол
Сарр Исмаила
90'+8

Ход матча

25'
0:1
Мбемба Шансель
(Клосс Жонатан)
28'
Гачинович Мийат
 
45'
 
Оливейра Витор
60'
 
Сарр Исмаила
Корреа Хоакин
63'
Араужо Серхио
Пинеда Орбелин
 
63'
Понсе Эсекель
Гарсия Леви
 
63'
Цубер Стивен
Гачинович Мийат
 
66'
Понсе Эсекель
 
76'
Элиассон Никлас
Амрабат Нордин
 
81'
Галанопулос Костас
Шиманьски Дамиан
 
86'
 
Мурильо Микаэль
Ндиайе Ильман
90'
0:2
Сарр Исмаила
(Верету Жордан)
90'
 
Верету Жордан
Клосс Жонатан
90'
 
Надир Билал
Жиго Самуэль
90'
 
Согло Эмран
Арит Амин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 15 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 126
АЕК 11.1% (14)
X 45.2% (57)
Марсель 43.7% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
13
Пинеда
Орбелин
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
12
Лоди
Ренан
29
Ндиайе
Ильман
27
Верету
Жордан
19
Кондогбия
Жоффрей
11
Арит
Амин
20
Корреа
Хоакин
9
Оливейра
Витор
АЕК
4-4-2
Марсель
4-4-2

История личных встреч

АЕК
Марсель

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вида Домагой 1 0.25
Сидибе Джибриль 1 0.25
Гачинович Мийат 1 0.25
Понсе Эсекель 1 0.25
Пинеда Орбелин 1 0.25
Амрабат Нордин 0 0
Манталос Петрос 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Гарсия Леви 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 2 (1) 0.5
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.5
Мбемба Шансель 2 0.5
Клосс Жонатан 1 0.25
Арит Амин 1 (1) 0.25
Сарр Исмаила 1 0.25
Оливейра Витор 1 0.25

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 2 0
Сидибе Джибриль 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Станкович Цицан 0 1
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Рота Лазарос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клосс Жонатан 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Жиго Самуэль 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
АЕК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3
АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0
Марсель
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0
Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0

Результаты матчей

АЕК
Марсель

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

АЕК
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
2
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 4 2 2 0 10 - 6 8
2.
Брайтон
 4 2 1 1 8 - 5 7
3.
АЕК
 4 1 1 2 5 - 8 4
4.
Аякс
 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Брайтон
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Аякс
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
АЕК
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Марсель
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
АЕК
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Аякс
 2 0 1 1 1 - 3 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
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    Прогнозы 126
    АЕК 11.1% (14)
    X 45.2% (57)
    Марсель 43.7% (55)
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    Где смотреть матч АЕК 0:2 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЕК 0:2 Марсель

    Исход игры
    АЕК
    11.1% (14)
    Ничья
    45.2% (57)
    Марсель
    43.7% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (45)
    1:2 Марсель
    26.2% (33)
    0:1 Марсель
    9.5% (12)
    2:1 АЕК
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:0 АЕК
    3.2% (4)
    0:2 Марсель
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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