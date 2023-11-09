Тур: 4. Стадион: Бенито Вильямарин.
3:1
Второй тайм: 86'
0'
1:0
34' ГолИглесиас Борха
2:0
65' ГолРуибаль Айтор
71' Желтая карточкаСтруски Кароль
2:0
76' Не забитый пенальтиФекир Набиль
77' Желтая карточкаГидо Родригес
3:0
79' ГолРока Марк
3:1
84' ГолБраун Морган
Ход матча
34'
1:0
65'
2:0
71'
76'
2:0
77'
79'
3:0
84'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
287 Количество передач 194
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
21
Рока
Марк
20
Абнер
20
Яго
Стив
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
14
Гомис
Янник
80
Шави
Уоррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рока МаркЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Бетис
Арис Лимасол
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|1
|0.25
|Диао Ассане
|1
|0.25
|Иско Аларкон
|1
|0.25
|Иглесиас Борха
|1
|0.25
|Руибаль Айтор
|1
|0.25
|Абнер
|0
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|3
|0.5
|Маямбела Михлали
|2
|0.33
|Шави Уоррен
|2
|0.33
|Сёке Юлиус
|1
|0.17
|Браун Морган
|1
|0.17
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0.17
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.17
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Бенгтссон Лео
|0
|0
|Кажу
|0
|0
|Моннор Джейден
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Диао Ассане
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомис Янник
|2
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
8
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Арис Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1
Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Результаты матчей
Бетис
Арис Лимасол
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бетис
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
32
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|0:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|2:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 3:1 Арис Лимасол
Исход игры
Бетис
100% (116)
Ничья
0% (0)
Арис Лимасол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
31.58% (36)
Нет
68.42% (78)
Популярный счёт
2:0 Бетис
51.7% (60)
2:1 Бетис
21.6% (25)
1:0 Бетис
12.1% (14)
3:1 Бетис
8.6% (10)
3:0 Бетис
3.4% (4)
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