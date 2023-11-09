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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Бетис
3:1
Второй тайм: 86'
Арис Лимасол
0'
1:0
34' Гол
Иглесиас Борха
2:0
65' Гол
Руибаль Айтор
71' Желтая карточка
Струски Кароль
2:0
76' Не забитый пенальти
Фекир Набиль
77' Желтая карточка
Гидо Родригес
3:0
79' Гол
Рока Марк
3:1
84' Гол
Браун Морган

Ход матча

34'
Иглесиас Борха
(Абнер)
1:0
46'
 
Мукету-Муссунда Алекс
Брорссон Франц
46'
 
Бенгтссон Лео
Моннор Джейден
59'
Иско Аларкон
Родри Родриго
 
59'
Перес Айосе
Иглесиас Борха
 
59'
Гидо Родригес
Гуардадо Андрес
 
65'
Руибаль Айтор
(Перес Айосе)
2:0
71'
 
Струски Кароль
75'
Фекир Набиль
Энрике Луис
 
75'
 
Браун Морган
Струски Кароль
75'
 
Кокорин Александр
Маямбела Михлали
76'
Фекир Набиль
2:0
77'
Гидо Родригес
 
79'
Рока Марк
(Фекир Набиль)
3:0
82'
 
Стемпиньски Мариуш
Шави Уоррен
83'
Фернандес Кике
Песселья Херман
 
84'
3:1
Браун Морган
(Бенгтссон Лео)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 287 Количество передач 194
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 116
Бетис 100% (116)
X 0% (0)
Арис Лимасол 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Арис Лимасол
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
21
Рока
Марк
20
Абнер
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
IX
17
Родри
Родриго
7
Эззалзули
Абде
9
Иглесиас
Борха
1
Ванаилсон
Лусиано
20
Яго
Стив
31
Брорссон
Франц
72
Урошевич
Слободан
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
23
Струски
Кароль
21
Маямбела
Михлали
14
Гомис
Янник
66
Моннор
Джейден
80
Шави
Уоррен
Бетис
4-2-3-1
Арис Лимасол
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Арис Лимасол

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 1 0.25
Диао Ассане 1 0.25
Иско Аларкон 1 0.25
Иглесиас Борха 1 0.25
Руибаль Айтор 1 0.25
Абнер 0 0
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 0.5
Маямбела Михлали 2 0.33
Шави Уоррен 2 0.33
Сёке Юлиус 1 0.17
Браун Морган 1 0.17
Мукету-Муссунда Алекс 1 0.17
Кокорин Александр 1 (1) 0.17
Стемпиньски Мариуш 0 0
Бенгтссон Лео 0 0
Кажу 0 0
Моннор Джейден 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Песселья Херман 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Абнер 1 0
Диао Ассане 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомис Янник 2 0
Кокорин Александр 1 0
Яго Стив 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Боакье Эрик 1 0
Николич Велько 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
8
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Арис Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1
Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0

Результаты матчей

Бетис
Арис Лимасол

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бетис
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
3
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3:0 4 3 0 1 6 - 2 9
2.
Рейнджерс
 2:1 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Спарта Прага
 1:2 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Арис Лимасол
 0:3 4 1 0 3 4 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Рейнджерс
 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Спарта Прага
 1:2 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Арис Лимасол
 0:3 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3:0 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Рейнджерс
 2:1 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Спарта Прага
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Арис Лимасол
 0:3 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Абнер сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Иглесиас Борха бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 116
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 3:1 Арис Лимасол

    Исход игры
    Бетис
    100% (116)
    Ничья
    0% (0)
    Арис Лимасол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (36)
    Нет
    68.42% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Бетис
    51.7% (60)
    2:1 Бетис
    21.6% (25)
    1:0 Бетис
    12.1% (14)
    3:1 Бетис
    8.6% (10)
    3:0 Бетис
    3.4% (4)
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