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Тур: 4. Стадион: .
Слован Братислава
1:1
Второй тайм: 88'
Лилль
0'
46' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
0:1
52' Гол
Гомес Анхель
1:1
80' Гол
Чаврич Александр
84' Желтая карточка
Барсегян Тигран

Ход матча

46'
Саввидис Кириакос
 
52'
0:1
Гомес Анхель
(Языджи Юсуф)
68'
 
Дэвид Джонатан
Языджи Юсуф
68'
 
Уна Адам
Жегрова Эдон
68'
 
Рибейро Александро
Йоро Лени
69'
Чаврич Александр
Марчелли Нино
 
80'
Чаврич Александр
(Змрхаль Яромир)
1:1
83'
Вайсс Владимир
Стрелец Давид
 
84'
Барсегян Тигран
 
86'
 
Кавалейру Иван
Кабелла Реми

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 115
Слован Братислава 7% (8)
X 33% (38)
Лилль 60% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Лилль
58.53
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3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
88
Саввидис
Кириакос
33
Куцка
Юрай
8
Змрхаль
Яромир
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
14
Юмтити
Самуэль
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
12
Языджи
Юсуф
Слован Братислава
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Лилль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 3 (1) 0.75
Вайсс Владимир 1 0.25
Ловат Лукас 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 2 0.33
Дэвид Джонатан 2 (1) 0.33
Кабелла Реми 1 0.17
Жегрова Эдон 1 0.17
Гомес Анхель 1 0.17
Йоро Лени 1 0.17
Кавалейру Иван 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловат Лукас 1 1
Саввидис Кириакос 2 0
Канкава Джаба 1 0
Куцка Юрай 1 0
Кашия Гурам 1 0
Виммер Кевин 1 0
Толич Марко 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Бафоде 2 0
Андре Бенжамин 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Мирамон Игнасио 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1
Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0
Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Лилль

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1:1 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Слован Братислава
 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Клаксвик
 0:1 4 1 1 2 4 - 3 4
4.
Олимпия Любляна
 1:0 4 1 0 3 1 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Клаксвик
 0:1 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Слован Братислава
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Олимпия Любляна
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Лилль
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Клаксвик
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Олимпия Любляна
 1:0 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 115
    Слован Братислава 7% (8)
    X 33% (38)
    Лилль 60% (69)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Слован Братислава
    Ничья
    Лилль
    58.53
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 1:1 Лилль

    Исход игры
    Слован Братислава
    7% (8)
    Ничья
    33% (38)
    Лилль
    60% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    71.68% (81)
    Нет
    28.32% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    35.7% (41)
    1:1 Ничья
    27% (31)
    0:1 Лилль
    15.7% (18)
    0:2 Лилль
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    1:0 Слован Братислава
    3.5% (4)
    2:1 Слован Братислава
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Слован Братислава
    Лилль
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