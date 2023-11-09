Тур: 4. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
1:1
Второй тайм: 88'
0'
46' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
0:1
52' ГолГомес Анхель
1:1
80' ГолЧаврич Александр
84' Желтая карточкаБарсегян Тигран
Ход матча
52'
0:1
68'
80'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
12
Языджи
Юсуф
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
40 Негрель ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
История личных встреч
Слован Братислава
Лилль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|3 (1)
|0.75
|Вайсс Владимир
|1
|0.25
|Ловат Лукас
|0
|0
|Барсегян Тигран
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|2
|0.33
|Дэвид Джонатан
|2 (1)
|0.33
|Кабелла Реми
|1
|0.17
|Жегрова Эдон
|1
|0.17
|Гомес Анхель
|1
|0.17
|Йоро Лени
|1
|0.17
|Кавалейру Иван
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловат Лукас
|1
|1
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1
Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0
Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Результаты матчей
Слован Братислава
Лилль
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
32
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|4.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава 1:1 Лилль
Исход игры
Слован Братислава
7% (8)
Ничья
33% (38)
Лилль
60% (69)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
1:2 Лилль
35.7% (41)
1:1 Ничья
27% (31)
0:1 Лилль
15.7% (18)
0:2 Лилль
4.3% (5)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:0 Слован Братислава
3.5% (4)
2:1 Слован Братислава
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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