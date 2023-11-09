Тур: 4. Стадион: Стожице.
1:0
Второй тайм: 88'
0'
35' Желтая карточкаБрест Марко
40' Желтая карточкаАндреасен Якуп
41' Желтая карточкаФредериксберг Арни
46' Желтая карточкаРатник Марцел
63' Вторая желтая карточкаФредериксберг Арни
69' Желтая карточкаГуссиос Сиверт
1:0
84' ГолСуалеэ Давид
Ход матча
35'
40'
46'
69'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пинтол
Денис
11
Фадида
Саар
18
Брест
Марко
- Основной состав
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фадида СаарПолузащитник
-
99 Педру РуйПолузащитник
-
18 Брест МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маурисио ЖанВратарь
-
23 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Каса РедиПолузащитник
-
21 Посавец ИванПолузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
- Нападающий
-
37 Лукас ПедроНападающий
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гаард СайласПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосет Магне
История личных встреч
Олимпия Любляна
Клаксвик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клеттскард Палл
|1
|0.25
|Йоэнсен Рене
|1
|0.25
|Павлович Дени
|1
|0.25
|Андреасен Якуп
|1
|0.25
|Фредериксберг Арни
|0
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бристрич Адмир
|2
|0
|Доффо Агустин
|1
|0
|Педру Руй III
|1
|0
|Элшник Тими
|1
|0
|Фадида Саар
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Видовшек Матевж
|1
|0
|Ратник Марцел
|1
|0
|Брест Марко
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фредериксберг Арни
|2
|1
|Андреасен Якуп
|2
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|2
|0
|Павлович Дени
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Алюминий 0:0 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Домжале - Олимпия Любляна 0:2
Олимпия Любляна - Горица 0:3 Олимпия Любляна - Радомлье 1:1 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Рогашка - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Копер 1:1 Браво - Олимпия Любляна 4:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Мура - Олимпия Любляна 1:3 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Алюминий - Олимпия Любляна 4:5 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Домжале 2:1 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3
Клаксвик
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Клаксвик - Викингур 1:2 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Б-36 - Клаксвик 0:0 Аргир - Клаксвик 1:1
Клаксвик - Лилль 0:0 Клаксвик - Фуглафйордур 5:0 Стреймур - Клаксвик 0:2 Творойри - Клаксвик 1:5 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-68 1:1 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Шериф - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Клаксвик
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Клаксвик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|4.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:0 Клаксвик
Исход игры
Олимпия Любляна
70.1% (82)
Ничья
18.8% (22)
Клаксвик
11.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
41.59% (47)
Нет
58.41% (66)
Популярный счёт
1:0 Олимпия Любляна
36.8% (43)
2:1 Олимпия Любляна
23.1% (27)
1:1 Ничья
10.3% (12)
2:0 Олимпия Любляна
8.5% (10)
0:1 Клаксвик
6% (7)
0:0 Ничья
5.1% (6)
1:2 Клаксвик
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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