  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Олимпия Любляна
1:0
Второй тайм: 88'
Клаксвик
0'
35' Желтая карточка
Брест Марко
40' Желтая карточка
Андреасен Якуп
41' Желтая карточка
Фредериксберг Арни
46' Желтая карточка
Ратник Марцел
63' Вторая желтая карточка
Фредериксберг Арни
69' Желтая карточка
Гуссиос Сиверт
1:0
84' Гол
Суалеэ Давид

Ход матча

35'
Брест Марко
 
40'
 
Андреасен Якуп
41'
 
Фредериксберг Арни
46'
Ратник Марцел
 
63'
 
Фредериксберг Арни
63'
 
Миккельсен Мадс
Да Силва Патрик
63'
 
Гуссиос Сиверт
Клеттскард Палл
63'
Посавец Иван
Брест Марко
 
68'
Пинту Диогу
Фадида Саар
 
69'
 
Гуссиос Сиверт
73'
 
Павлович Дени
Касси Люк
76'
Нукич Мустафа
Бристрич Адмир
 
76'
Суалеэ Давид
Ласицкас Юстас
 
76'
Лукас Педро
Мотика Неманья
 
84'
Суалеэ Давид
(Мухамедбегович Ахмет)
1:0
86'
 
Йозефсен Йохан
Форрен Вегард

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 117
Олимпия Любляна 70.1% (82)
X 18.8% (22)
Клаксвик 11.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Клаксвик
4.00
3.95
Реклама, ligastavok.ru
4.40
Все Коэффициенты
22
Пинтол
Денис
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
8
Ласицкас
Юстас
34
Доффо
Агустин
20
Мотика
Неманья
11
Фадида
Саар
99
Педру
Руй
III
18
Брест
Марко
17
Бристрич
Адмир
31
Йоханссон
Джонатан
22
Феро
Одмар
23
Ватнсдаль
Хейни
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
10
Касси
Люк
8
Андреасен
Якуп
2
Да
Силва
Патрик
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
32
Кронберг
Клаес
Олимпия Любляна
4-1-4-1
Клаксвик
3-4-3

История личных встреч

Олимпия Любляна
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 1 0.25
Йоэнсен Рене 1 0.25
Павлович Дени 1 0.25
Андреасен Якуп 1 0.25
Фредериксберг Арни 0 0
Даниэльсен Йоаннес 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бристрич Адмир 2 0
Доффо Агустин 1 0
Педру Руй III 1 0
Элшник Тими 1 0
Фадида Саар 1 0
Мотика Неманья 1 0
Видовшек Матевж 1 0
Ратник Марцел 1 0
Брест Марко 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредериксберг Арни 2 1
Андреасен Якуп 2 0
Даниэльсен Йоаннес 2 0
Павлович Дени 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Алюминий 0:0 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Домжале - Олимпия Любляна 0:2
Олимпия Любляна - Горица 0:3 Олимпия Любляна - Радомлье 1:1 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Рогашка - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Копер 1:1 Браво - Олимпия Любляна 4:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Мура - Олимпия Любляна 1:3 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Алюминий - Олимпия Любляна 4:5 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Домжале 2:1 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3
Клаксвик
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Клаксвик - Викингур 1:2 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Б-36 - Клаксвик 0:0 Аргир - Клаксвик 1:1
Клаксвик - Лилль 0:0 Клаксвик - Фуглафйордур 5:0 Стреймур - Клаксвик 0:2 Творойри - Клаксвик 1:5 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-68 1:1 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Шериф - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Клаксвик

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1:1 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Слован Братислава
 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Клаксвик
 0:1 4 1 1 2 4 - 3 4
4.
Олимпия Любляна
 1:0 4 1 0 3 1 - 6 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Клаксвик
 0:1 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Слован Братислава
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Олимпия Любляна
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Лилль
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Клаксвик
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Олимпия Любляна
 1:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.85. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.85 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Олимпия Любляна 70.1% (82)
    X 18.8% (22)
    Клаксвик 11.1% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпия Любляна
    Ничья
    Клаксвик
    4.00
    3.95
    Реклама, ligastavok.ru
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Олимпия Любляна 1:0 Клаксвик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:0 Клаксвик

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    70.1% (82)
    Ничья
    18.8% (22)
    Клаксвик
    11.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.97% (35)
    Меньше
    69.03% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    41.59% (47)
    Нет
    58.41% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Олимпия Любляна
    36.8% (43)
    2:1 Олимпия Любляна
    23.1% (27)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    2:0 Олимпия Любляна
    8.5% (10)
    0:1 Клаксвик
    6% (7)
    0:0 Ничья
    5.1% (6)
    1:2 Клаксвик
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Олимпия Любляна
    Клаксвик
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     