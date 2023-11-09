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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Лудогорец
1:0
Второй тайм: 85'
Фенербахче
0'
1:0
18' Гол
Пётровски Якуб
32' Желтая карточка
Недялков Антон
38' Желтая карточка
Креспо Мигель
39' Желтая карточка
Гонсалвеш Клод
45' Желтая карточка
Зайц Миха
50' Желтая карточка
Остерволде Джейден
63' Желтая карточка
Кайо Ранхел
71' Желтая карточка
Руссо Франко
78' Желтая карточка
Кавечи Ирфан

Ход матча

18'
Пётровски Якуб
(Недялков Антон)
1:0
32'
Недялков Антон
 
38'
 
Креспо Мигель
39'
Гонсалвеш Клод
 
45'
 
Зайц Миха
50'
 
Остерволде Джейден
63'
Кайо Ранхел
 
63'
 
Кавечи Ирфан
Кент Райан
63'
 
Шиманьски Себастьян
Зайц Миха
71'
Руссо Франко
 
72'
Делев Спас
Педринью Роша
 
72'
Секо Руан
Дуа Квадво
 
77'
 
Юндер Дженгиз
Тадич Душан
77'
 
Найир Умут
Креспо Мигель
78'
 
Кавечи Ирфан
78'
Шуиар Мунир
Текпетей Бернард
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 115
Лудогорец 7.8% (9)
X 18.3% (21)
Фенербахче 73.9% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Фенербахче
4.20
3.85
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9.42
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Слуга
Симон
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
22
Руссо
Франко
3
Недялков
Антон
30
Педринью
Роша
6
Пётровски
Якуб
8
Гонсалвеш
Клод
77
Кайо
Ранхел
9
Дуа
Квадво
37
Текпетей
Бернард
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
95
Акчичек
Юсуф
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
27
Креспо
Мигель
26
Зайц
Миха
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
10
Тадич
Душан
Лудогорец
4-3-3
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Лудогорец
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 3 0.75
Йорданов Иван 1 0.25
Секо Руан 1 0.25
Вердон Оливье 1 (1) 0.25
Текпетей Бернард 0 0
Недялков Антон 0 0
Тиссера Матиас 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 4 0.4
Кавечи Ирфан 4 0.4
Тадич Душан 4 (2) 0.4
Шиманьски Себастьян 3 0.3
Кинг Джошуа 3 0.3
Джеко Эдин 2 (1) 0.2
Зайц Миха 2 0.2
Кент Райан 1 0.1
Кадыоглу Ферди 1 0.1
Юксек Исмаил 1 0.1
Азиз Сердар 1 0.1
Бекао Родриго 1 0.1
Креспо Мигель 1 0.1
Остерволде Джейден 1 0.1
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 0
Недялков Антон 2 0
Гонсалвеш Клод 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Делев Спас 1 0
Сон 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Педринью Роша 1 0
Руссо Франко 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Зайц Миха 1 0
Джику Александер 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
20
Лудогорец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
20

Голы по времени матча

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
20
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
50%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
50%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

6
30
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 23
1 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
17%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
33%
7
23%
46-60
2
33%
8
27%
61-75
1
17%
8
27%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1
Арда Карджали - Лудогорец 0:0 Лудогорец - Пирин Благоевград 4:0 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1 Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5
Фенербахче
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0

Результаты матчей

Лудогорец
Фенербахче

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:1
3 раза 60%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
3 раза 60%
5
2 раза 40%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
3:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
8
1
1
2
2.5
7
2
1
2
3.5
3
6

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:1 4 3 0 1 8 - 4 9
2.
Норшелланн
 4 2 1 1 11 - 5 7
3.
Лудогорец
 1:0 4 2 0 2 7 - 10 6
4.
Спартак Трнава
 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лудогорец
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Фенербахче
 0:1 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 8 - 2 4
4.
Спартак Трнава
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Фенербахче
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Лудогорец
 1:0 2 0 0 2 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Гонсалвеш Клод получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 115
    Лудогорец 7.8% (9)
    X 18.3% (21)
    Фенербахче 73.9% (85)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Фенербахче
    4.20
    3.85
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    9.42
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Фенербахче

    Исход игры
    Лудогорец
    7.8% (9)
    Ничья
    18.3% (21)
    Фенербахче
    73.9% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    79.65% (90)
    Нет
    20.35% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    52.2% (60)
    1:1 Ничья
    14.8% (17)
    0:1 Фенербахче
    10.4% (12)
    1:3 Фенербахче
    4.3% (5)
    2:1 Лудогорец
    4.3% (5)
    0:2 Фенербахче
    4.3% (5)
    2:0 Лудогорец
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Лудогорец
    Фенербахче
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