Тур: 4. Стадион: Хювефарма Арена.
1:0
Второй тайм: 85'
0'
1:0
18' ГолПётровски Якуб
32' Желтая карточкаНедялков Антон
38' Желтая карточкаКреспо Мигель
39' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
45' Желтая карточкаЗайц Миха
50' Желтая карточкаОстерволде Джейден
63' Желтая карточкаКайо Ранхел
71' Желтая карточкаРуссо Франко
78' Желтая карточкаКавечи Ирфан
Ход матча
18'
1:0
32'
38'
39'
45'
63'
71'
72'
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
12
Слуга
Симон
22
Руссо
Франко
77
Кайо
Ранхел
95
Акчичек
Юсуф
26
Зайц
Миха
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
12 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
-
99 Секо РуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
11 Кент РайанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Защитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
91 Kaan Akyazi
-
Главный тренер: Картал Исмаил
История личных встреч
Лудогорец
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|3
|0.75
|Йорданов Иван
|1
|0.25
|Секо Руан
|1
|0.25
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.25
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Недялков Антон
|0
|0
|Тиссера Матиас
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|4
|0.4
|Кавечи Ирфан
|4
|0.4
|Тадич Душан
|4 (2)
|0.4
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.3
|Кинг Джошуа
|3
|0.3
|Джеко Эдин
|2 (1)
|0.2
|Зайц Миха
|2
|0.2
|Кент Райан
|1
|0.1
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.1
|Юксек Исмаил
|1
|0.1
|Азиз Сердар
|1
|0.1
|Бекао Родриго
|1
|0.1
|Креспо Мигель
|1
|0.1
|Остерволде Джейден
|1
|0.1
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|2
|0
|Недялков Антон
|2
|0
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Делев Спас
|1
|0
|Сон
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Джику Александер
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
20
Лудогорец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
20
Голы по времени матча
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
20
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
50%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
50%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
6
30
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 23
1 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
17%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
33%
7
23%
46-60
2
33%
8
27%
61-75
1
17%
8
27%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1
Арда Карджали - Лудогорец 0:0 Лудогорец - Пирин Благоевград 4:0 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1 Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5
Фенербахче
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0
Результаты матчей
Лудогорец
Фенербахче
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:1
3 раза 60%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
3 раза 60%
5
2 раза 40%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
3:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
4 раза 44%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
81
12
72
12
36
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|4.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Фенербахче
Исход игры
Лудогорец
7.8% (9)
Ничья
18.3% (21)
Фенербахче
73.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
79.65% (90)
Нет
20.35% (23)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
52.2% (60)
1:1 Ничья
14.8% (17)
0:1 Фенербахче
10.4% (12)
1:3 Фенербахче
4.3% (5)
2:1 Лудогорец
4.3% (5)
0:2 Фенербахче
4.3% (5)
2:0 Лудогорец
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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