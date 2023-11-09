Тур: 4. Стадион: Хювефарма Арена. Зрители: 10363
2:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолПётровски Якуб
32' Желтая карточкаНедялков Антон
38' Желтая карточкаКреспо Мигель
39' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
45' Желтая карточкаЗайц Миха
49' Желтая карточкаОстерволде Джейден
71' Желтая карточкаРуссо Франко
77' Желтая карточкаКавечи Ирфан
2:0
90' ГолСеко Руан
90'+4
Ход матча
18'
1:0
32'
38'
39'
45'
71'
71'
77'
90'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
300 Количество передач 605
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
12
Слуга
Симон
22
Руссо
Франко
77
Кайо
Ранхел
95
Акчичек
Юсуф
26
Зайц
Миха
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
12 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
-
99 Секо РуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
11 Кент РайанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Защитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
91 Kaan Akyazi
-
Главный тренер: Картал Исмаил
История личных встреч
Лудогорец
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|3
|0.75
|Секо Руан
|2
|0.5
|Йорданов Иван
|1
|0.25
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.25
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Недялков Антон
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Тиссера Матиас
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|4
|0.4
|Кавечи Ирфан
|4
|0.4
|Тадич Душан
|4 (2)
|0.4
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.3
|Кинг Джошуа
|3
|0.3
|Джеко Эдин
|2 (1)
|0.2
|Зайц Миха
|2
|0.2
|Кент Райан
|1
|0.1
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.1
|Юксек Исмаил
|1
|0.1
|Азиз Сердар
|1
|0.1
|Бекао Родриго
|1
|0.1
|Креспо Мигель
|1
|0.1
|Остерволде Джейден
|1
|0.1
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|2
|0
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Делев Спас
|1
|0
|Сон
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Джику Александер
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
20
Лудогорец
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
20
Голы по времени матча
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
20
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
50%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
50%
6
30%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
8
30
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
3
10%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
25%
7
23%
46-60
2
25%
8
27%
61-75
2
25%
8
27%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1
Арда Карджали - Лудогорец 0:0 Лудогорец - Пирин Благоевград 4:0 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1 Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5
Фенербахче
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0
Результаты матчей
Лудогорец
Фенербахче
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:1
3 раза 60%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
3 раза 60%
5
2 раза 40%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
3:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
4 раза 40%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
82
13
73
13
37
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|4.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 2:0 Фенербахче
Исход игры
Лудогорец
7.8% (9)
Ничья
18.3% (21)
Фенербахче
73.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
79.65% (90)
Нет
20.35% (23)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
52.2% (60)
1:1 Ничья
14.8% (17)
0:1 Фенербахче
10.4% (12)
1:3 Фенербахче
4.3% (5)
2:1 Лудогорец
4.3% (5)
0:2 Фенербахче
4.3% (5)
2:0 Лудогорец
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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