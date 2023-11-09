ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ПАКЕТА! И всё-таки засчитывают гол бразильца! Уорд-Праус шикарную передачу черпачком отдал в штрафную гостей, а Пакета в одно касание переправил игровой снаряд в ворота!

Двойная замена у "Олимпиакоса". Ушли с поля Александропулос и Поденсе. Появились Скарпа и Масурас.

Вот теперь нас точно ожидает очень интересная концовка. Грекам нужно постараться сравнять счёт, а хозяева с удовольствием воспользуются открывшимися зонами.

Пакета шикарно пяткой на правом фланге отдал передачу Цоуфалу. Чех выполнил навес в центра штрафной гостей, а там уверенно сыграл Родиней, выбивший сферу подальше от ворот.

Угловой на правом фланге сумели заработать хозяева. Разыграли "молотобойцы" корнер, и Кудус пытался за счёт дриблинга войти в штрафную гостей,но его остановил защитник.

Пакета после забитого мяча играет очень воодушевлённо. Вот и сейчас бразилец перехватил мяч у Фортуниса, а дальше отдал пас вперёд. Цоуфал не понял задумку своего партнёра.

Эмерсон ошибся на своей половине поля. Поденсе сферу получил и отдал пас вперёд на Эль-Кааби, которого классно от мяча оттеснил Агер. Продолжают команды играть без моментов.

Эмерсон с левого фланга выполнил абсолютно безадресный навес. Повезло, что Ортега сыграл неудачно и вынес сферу за лицевую. Стандарты это шанс для подопечных Мойеса.

Боуэн с корнера выполнил отличный навес в центр штрафной. Уорд-Праус выпрыгнул отлично, однако до мяча дотянуться не смог. Снова отбились игроки греческого клуба.

Долго владели мячом "молотобойцы" в центральном круге. Решил Агер обострить игру своей команды и отдал передачу на Боуэна, которого подвела техника при обработке.

Пасхалакис сильно вынес игровой снаряд на чужую половину поля. Эль-Кааби выиграл верховую борьбу и сделал скидку. Никто из партнёров на эту передачу не откликнулся.

Альварес получает повреждение в центре поля. Эссе грубовато ударил по ногам полузащитника "Вест Хэма". Арбитра, видимо, игра также усыпила. Не стал он показывать жёлтую карточку.

Гол забивают "молотобойцы", однако его отменяют арбитры. Уорд-Праус из глубины выполнил отличный заброс в штрафную, а Пакета переправил сферу в цель из пределов штрафной.

Проверяет VAR этот забитый мяч. Как видно на повторе, Пакета забил чистый мяч. Не успел выйти Ортега, тем самым нарушив защитную линию гостей.

Угловой на правом фланге смогли заработать гости, вот только после его розыгрыша никакой опасности воротам Фабьянски не возникло. Спокойно справились "молотобойцы".

Эмерсон отдал отличный пас к штрафной на Альвареса. Рецос в очередной раз сыграл уверенно, опередив игрока английской команды. Без моментов мы пока во втором тайме.

Кудус смог зацепиться за сложный мяч в чужой штрафной. Сделал он скидку влево на Бенрахма, который выполнил навес на дальнюю штангу, однако получилось очень неточно. Сфера ушла за лицевую.

Пошли разминаться запасные игроки у "Вест Хэма". Есть кем усиливать игру Мойесу. Думаю, что такую игру свежие футболисты смогут разнообразить.

Цоуфал нарушил правила на чужой половине поля против Фортуниса. Много остановок у нас после перерыва. А самое главное, что все эти паузы длительные. Особенно, в исполнении гостей.

Поросо выполнил длинный заброс вперёд. Эль-Кааби боролся за мяч, но против него уверенно отработал Мавропанос. Спокойно справился защитник "молотобойцев" с поставленной задачей.

ОПАСНО! Боуэн шикарно разобрался на левом фланге, а затем прострелил чуть назад на линию штрафной. Уорд-Праус пробил по воротам, но получилось неудачно, и Пасхалакис спокойно справился! Не подстроился под удар игрок "Вест Хэма", а позиция была убойная.

Александропулос простреливал в штрафную хозяев, защитникам достался мяч. Показывал игрок гостей, что сфера угодила в руку защитнику. Свисток Юга промолчал.

Родиней ошибся на своей половине поля. Пакета классной передачей выводил Кудуса на рандеву с голкипером, но здорово сыграл Рецос, подстраховавший голкипера и выбивший сферу за боковую.

Цоуфал прострелил с правого фланга. Игровой снаряд получил Бенрахма в штрафной, убрал под правую, а затем пробил. МЯч угодил в защитника и спокойно прилетел к Пасхалакису.

Замен в перерыве матча не произошло. Напряжённым получился первый тайм, думаю, что во втором отрезке матча мало что изменится в нашем матче.

Хорошую атаку задумали гости. Йоветич сделал передачу на Поденсе и ожидал ответной передачи. Защитники "Вест Хэма" сыграли внимательно и совершили перехват.

Эссе лежит на газоне. Досталось ему по голове от своего партнёра. Вёл борьбу Поросо с Боуэном, а ударил по голове Эссе. Не потребуются медики, сам поднимается игрок "Олимпиакоса".

И ещё одно повреждение. Уорд-Праус в центре поля ударил локтем в лицо Александропулоса. Арбитр нарушение прозевал, а игрок гостей корчится от боли.

Действительно, нарушение в предыдущем эпизоде было. И фол этот заслуживал жёлтой карточки. Непонятно, как Юг не увидел этот момент, так как всё происходило прямо у него на глазах.

Кудус и Цоуфал на правом фланге разыграли комбинацию. Чех пытался выполнить навес в штрафную, но здорово сыграл Рецос, сумевший в подкате накрыть игрока "Вест Хэма".

Фортунис получил мяч слева в штрафной. Никого из партнёров в центре не было, и капитан решил сам пробить с острого угла. Получилось очень неточно, да и Фабьянски всё контролировал.

Ещё и дальний удар сейчас нанёс Камара. Получилось очень неточно. Старт второго тайма остаётся за греческими футболистами, которые выглядят более уверенно.

Пас в штрафную гостей последовал. Боуэн рвался к мячу, но его опередил Пасхалакис, вовремя вышедший из ворот. Мало что получается у хозяев в позиционной атаке.

Родиней отдал передачу вперёд по правому флангу. Поденсе пытался обыграть соперника, но Эмерсон сыграл уверенно и смог остановить атаку греческого клуба.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Вест Хэм" - "Олимпиакос" 0-0.

45' Фортунис с правого фланга выполнил навес в район дальней штанги, но там уверенно сыграл Цоуфал, головой выбивший сферу на Альвареса.

45' Йоветич наконец-то сумел зацепиться за мяч на чужой половине поля и пяткой пытался отдать пас вперёд по правому флангу. Агер сыграл плотно, и сфера от защитника ушла за боковую.

45' Три минуты добавил к первому тайму словенский арбитр.

44' Эмерсон в центре поля попал коленом в грудь Александропулосу. Арбитр даже нарушения тут не зафиксировал, но игру пришлось остановить. Лежит на газоне игрок греческой команды.

43' Пакета шикарный пас шведой вырезал вперёд. Боуэн мог вывалиться на рандеву с голкипером, но Пасхалакис вовремя выскочил из ворот и сумел подстраховать своих защитников!

42' Выдвинулись гости прессинговать своего соперника, однако англичане сумели за счёт быстрых передач выйти со своей половины поля. Дальше Боуэн получил сферу в штрафной гостей, но подыграл себе рукой. Юг всё прекрасно видел.

41' И ещё одна пауза в нашем матче. Пакета лежит на газоне и держится за голову. Точнее, проблемы с шеей у игроки "Вест Хэма". Судя по всему, бразилец в помощи врачей не нуждается.

40' Уорд-Праус выполнил навес в штрафную со стандарта. Кудус рвался к мячу, но всех выше выпрыгнул Поросо и выбил игровой снаряд подальше от своих ворот.

39' Поденсе получает жёлтую карточку у "Олимпиакоса" за фол в предыдущем эпизоде. А мы ждём розыгрыша штрафного от английского коллектива.

38' Эмерсон тащил мяч вперёд, и против него нарушил правила Поденсе. Сразу два футболиста гостей на газоне после этого игрового эпизода. Поденсе и Поросо нуждаются в помощи врачей.

37' Важным отрезком матче будет концовка первого тайма. Если какая-либо команда забьёт,то нас ожидает огненный второй тайм, а вот если останутся нули, то вторая половина, вероятнее всего, будет такой же напряжённой.

36' Отличный выход из обороны от гостей! Эссе из глубины отдал великолепный пас на левый фланг. Ортега подключился к атаке и выполнил передачу к линии штрафной. Поденсе пробивал без сопротивления, но в створ попасть не сумел!

35' ОПАСНО! Навес с правого корнера нашёл в центре штрафной гостей Агера, который кивком головы пытался попасть в дальний угол. Сфера разминулась с воротами!

34' После навеса с левого корнера Боуэн выпрыгнул высоко и пробил по воротам. Мяч в воздухе зацепил голову Поросо и ушёл за лицевую. Ещё один угловой для хозяев.

33' Пакета отдал классный пас вглубь штрафной. Бенрахма получил мяч слева в штрафнйо, сместился в центр, а затем нанёс хитрый удар в ближний угол. Пасхалакис смог перевести игровой снаряд на угловой!

32' Спонтанная атака получилась у "молотобойцев". Несколько опасных забросов следовало в штрафную гостей, но все передачи прервали защитники. Много сумбура в действиях хозяев.

31' Камара снова с правого фланга пытался выполнить передачу в центр, но на сей раз уверенно сыграл Уорд-Праус, перехвативший игровой снаряд. Начинается ответная атака "Вест Хэма".

30' Кудус получает жёлтую карточку у "Вест Хэма". Пытался игрок английской команды доказать лайнсмену, что мяч ушёл от защитника гостей. К сожалению для него, делал это на повышенных тонах.

29' Фортунис потерял мяч на чужой половине поля. Пакета сразу же отдал разрезающий пас вперёд на правый фланг. Кудус мчался на сумасшедшей скорости и прокинул сферу мимо Рецоса, но получилось за лицевую.

28' Штрафной на левом фланге заработали греки. Последовал навес в центр штрафной, но там уверенно разобрался Фабьянски, спокойно забравший игровой снаряд в свои перчатки.

27' Пасхалакис вынес сильно мяч вперёд. Йоветич поборолся, и сфера отлетела к Камара, который прошёл вперёд по правой бровке, а затем прострелил в центр. Никого из игроков "Олимпиакоса" в той зоне не оказалось.

26' Пакета по центру отдал пас вперёд на ход Кудусу. Рвался вперёд игрок "молотобойцев", но его опередил Родиней, сумевший вынести сферу за боковую линию.

25' Боуэн рвался вперёд по правому флангу и сумел заработать угловой. После подачи Агер вновь выиграл верх и нанёс удар головой. В этот раз сфера прошла мимо ворот.

24' Заброс с левого фланга в штрафную "Вест Хэма". Агер спокойно выиграл верховую борьбу, а Йоветич даже решил не идти в стык с защитником. Слишком пассивен черногорец.

23' Строго играют в обороне футболисты "Олимпиакоса". Как и предполагалось, сегодня игра будет идти на 3 результата. Сложно выделить фаворита в нашем матче.

22' Вновь активно прессингуют своего соперника футболисты английского клуба. Пытались хитро гости выбраться за счёт классной передачи Поденсе, но Агер совершил перехват.

21' Альварес получает первую жёлтую карточку в матче. Грубо в центре поля игрок "Вест Хэма" влетел в ноги Александропулосу. Арбитр без раздумий достал "горчичник".

20' Угловой заработали греки на левом фланге. Пошла поддача на ближнюю штангу, откуда Александропулос пытался сделать скидку в центр, но получилось неудачно. Игровой снаряд улетел за ворота Фабьянски.

19' Агер грубо ударил по голове Йоветича. Арбитр нарушение правил зафиксировал, однако наказывать карточкой защитника не стал. Посмотрим, что придумаю гости со стандарта.

18' Цоуфал сумел догнать мяч справа у лицевой и выполнил навес в центра штрафной. Боуэн смог перепрыгнуть соперника, однако акцентированного удара не получилось. Сфера улетела за ворота гостей.

17' Напомню, что совсем недавно команды встречались в Греции, и тогда "Олимпиакос" победил со счётом 2-1. Естественно, подопечные Дэвида Мойеса жаждят отомстить.

16' Активный отрезок выдают игроки "Вест Хэма". Кудус с правого фланга простреливал на ближнюю штангу, но успел Рецос разрядить обстановку у своих ворот.

15' ОПАСНО! После навеса с углового борьбу на втором этаже выиграл Агер и нанёс удар метров с 8. Получилось по центру ворот, и Пасхалакис выручил свою команду!

14' БЕНРАХМА! Широкая атака получилась у "молотобойцев". Ходил мяч с фланга на фланг. Затем сфера оказалась у Пакета, который отдал передачу в левый край штрафной. Бенрахма на исполнение пробивал в дальний угол - Пасхалакис выручил!

13' Кудус и Цоуфал на правом фланге искали момент для подачи в штрафную, но защитники гостей сыграли очень плотно, не позволив англичанам выполнить кросс. Напряжённое начало встречи.

12' Родиней из глубины выполнил заброс вперёд. Фортунис убежал за спину Эмерсону, однако помощник арбитра поднял флажок. В офсайд забрался капитан греческого коллектива.

11' Альварес потерял мяч в центре поля, и пошла атака гостей. Александропулос получил мяч на левом фланге, но против него классно сыграл Мавропанос, сумевший выбить сферу за боковую.

10' Очень рискованно подключают к владению гости своего голкипера. Уже дважды лондонцы были близки к тому, чтобы накрыть Пасхалакиса. Пока всё обходится для "Олимпиакоса".

9' Всё-таки не будет пенальти для "Олимпиакоса". Решили арбитры, что рука была прижата к телу и не стали звать к монитору словенского арбитра. Однако, звоночек для англичан прозвучал.

8' Подача с корнера пошла на ближнюю штангу, Александропулос переправлял в центр, а мяч угодил в руку Пакета. Юг показывает, что ещё один угловой нужно подать гостям. Посмотрим, что скажет VAR.

7' Первый угловой в матче заработали гости. Родиней по правому флангу активно включился, а затем навешивал в штрафную. Снаряд зацепил Эмерсона и улетел за лицевую.

6' Пакета перехватил мяч у Эссе на половине поля греков. Дальше сфера пришла к Бенрахма, который с левого фланга выполнил очень сильный навес на дальнюю штангу. От ворот пробьёт Пасхалакис.

5' Кудус на правом фланге очень активно сейчас действовал. Пытался он при помощи скоростных своих качеств уйти от соперника, но Эссе сыграл здорово и остановил прорыв игрока лондонского клуба.

4' Первый удар в нашем матче! Боуэн отличную диагональ выполнил на левый фланг. Бенрахма сферу получил, сместился в центр и метров с ц25 пробил в правый угол ворот. Получилось неопасно. Пасахалакис для разминки прыгнул за мячом.

3' Длинный заброс из глубины на Поденсе. Показалось, что в офсайде был игрок "Олимпиакоса", однако игра не остановлена, так как с мячом оказался Эмерсон.

2' Попытались хозяева с помощью домашней заготовки начать эту встречу. Мавропанос выполнил длинный заброс на правый фланг, но там уверенно сыграл Ортега.