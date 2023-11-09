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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Вест Хэм
1:0
Второй тайм: 83'
Олимпиакос
0'
20' Желтая карточка
Альварес Эдсон
28' Желтая карточка
Кудус Мохаммед
38' Желтая карточка
Поденсе Даниэл
1:0
73' Гол
Пакета Лукас

Ход матча

20'
Альварес Эдсон
 
28'
Кудус Мохаммед
 
38'
 
Поденсе Даниэл
56'
 
Эль-Кааби Аюб
Йоветич Стеван
73'
Пакета Лукас
(Уорд-Праус Джеймс)
1:0
76'
 
Скарпа Густаво
Александропулос Сотириос
76'
 
Масурас Гиоргос
Поденсе Даниэл
80'
Соучек Томаш
Альварес Эдсон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 126
Вест Хэм 91.3% (115)
X 6.3% (8)
Олимпиакос 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Олимпиакос
4.45
4.70
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9.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
10
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
20
Боуэн
Джаррод
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
25
Поросо
Джексон
45
Рецос
Панайотис
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
15
Александропулос
Сотириос
4
Камара
Мохамед
III
56
Поденсе
Даниэл
22
Йоветич
Стеван
7
Фортунис
Костас
Вест Хэм
4-2-3-1
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 2 0.5
Агер Наиф 1 0.25
Соучек Томаш 1 0.25
Кудус Мохаммед 1 0.25
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Боуэн Джаррод 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 4 0.5
Фортунис Костас 3 0.38
Масурас Гиоргос 2 0.25
Марсело Родиней 1 0.13
Поденсе Даниэл 1 0.13
Биэл Пеп 1 0.13
Рецос Панайотис 1 0.13
Александропулос Сотириос 1 0.13
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Пакета Лукас 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Рецос Панайотис 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 1
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Фрейре Николас 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Биэл Пеп 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
6
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Олимпиакос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2
ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Олимпиакос

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
5
2
1
2
2.5
2
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 4:0 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
Вест Хэм
 1:0 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Олимпиакос
 0:1 4 1 1 2 6 - 7 4
4.
Бачка-Топола
 0:4 4 0 1 3 4 - 12 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фрайбург
 4:0 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Олимпиакос
 0:1 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Бачка-Топола
 0:4 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 4:0 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Вест Хэм
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Олимпиакос
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Бачка-Топола
 0:4 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Пакета после забитого мяча играет очень воодушевлённо. Вот и сейчас бразилец перехватил мяч у Фортуниса, а дальше отдал пас вперёд. Цоуфал не понял задумку своего партнёра. 
  • Угловой
    82'
    Угловой на правом фланге сумели заработать хозяева. Разыграли "молотобойцы" корнер, и Кудус пытался за счёт дриблинга войти в штрафную гостей,но его остановил защитник. 
  • Замена
    81'
    Замена у "Вест Хэма". Вместо Альвареса на поле появился Соучек. 
  • 80'
    Пакета шикарно пяткой на правом фланге отдал передачу Цоуфалу. Чех выполнил навес в центра штрафной гостей, а там уверенно сыграл Родиней, выбивший сферу подальше от ворот. 
  • 79'
    Вот теперь нас точно ожидает очень интересная концовка. Грекам нужно постараться сравнять счёт, а хозяева с удовольствием воспользуются открывшимися зонами. 
  • Замена
    77'
    Двойная замена у "Олимпиакоса". Ушли с поля Александропулос и Поденсе. Появились Скарпа и Масурас. 
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ПАКЕТА! И всё-таки засчитывают гол бразильца! Уорд-Праус шикарную передачу черпачком отдал в штрафную гостей, а Пакета в одно касание переправил игровой снаряд в ворота! 
     
  • Видеоповтор
    75'
    Проверяет VAR этот забитый мяч. Как видно на повторе, Пакета забил чистый мяч. Не успел выйти Ортега, тем самым нарушив защитную линию гостей. 
  • Офсайд
    74'
    Гол забивают "молотобойцы", однако его отменяют арбитры. Уорд-Праус из глубины выполнил отличный заброс в штрафную, а Пакета переправил сферу в цель из пределов штрафной. 
  • Травма, повреждение
    73'
    Альварес получает повреждение в центре поля. Эссе грубовато ударил по ногам полузащитника "Вест Хэма". Арбитра, видимо, игра также усыпила. Не стал он показывать жёлтую карточку. 
  • 72'
    Пасхалакис сильно вынес игровой снаряд на чужую половину поля. Эль-Кааби выиграл верховую борьбу и сделал скидку. Никто из партнёров на эту передачу не откликнулся. 
  • 71'
    Долго владели мячом "молотобойцы" в центральном круге. Решил Агер обострить игру своей команды и отдал передачу на Боуэна, которого подвела техника при обработке.
  • 70'
    Боуэн с корнера выполнил отличный навес в центр штрафной. Уорд-Праус выпрыгнул отлично, однако до мяча дотянуться не смог. Снова отбились игроки греческого клуба. 
  • Угловой
    69'
    Эмерсон с левого фланга выполнил абсолютно безадресный навес. Повезло, что Ортега сыграл неудачно и вынес сферу за лицевую. Стандарты это шанс для подопечных Мойеса. 
  • 68'
    Эмерсон ошибся на своей половине поля. Поденсе сферу получил и отдал пас вперёд на Эль-Кааби, которого классно от мяча оттеснил Агер. Продолжают команды играть без моментов. 
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    • 67'
      Цоуфал прострелил с правого фланга. Игровой снаряд получил Бенрахма в штрафной, убрал под правую, а затем пробил. МЯч угодил в защитника и спокойно прилетел к Пасхалакису. 
    • 66'
      Родиней ошибся на своей половине поля. Пакета классной передачей выводил Кудуса на рандеву с голкипером, но здорово сыграл Рецос, подстраховавший голкипера и выбивший сферу за боковую. 
    • Судья
      65'
      Александропулос простреливал в штрафную хозяев, защитникам достался мяч. Показывал игрок гостей, что сфера угодила в руку защитнику. Свисток Юга промолчал. 
    • Опасный момент
      64'
      ОПАСНО! Боуэн шикарно разобрался на левом фланге, а затем прострелил чуть назад на линию штрафной. Уорд-Праус пробил по воротам, но получилось неудачно, и Пасхалакис спокойно справился! Не подстроился под удар игрок "Вест Хэма", а позиция была убойная. 
    • 63'
      Поросо выполнил длинный заброс вперёд. Эль-Кааби боролся за мяч, но против него уверенно отработал Мавропанос. Спокойно справился защитник "молотобойцев" с поставленной задачей. 
    • Фол, нарушение
      62'
      Цоуфал нарушил правила на чужой половине поля против Фортуниса. Много остановок у нас после перерыва. А самое главное, что все эти паузы длительные. Особенно, в исполнении гостей. 
    • 61'
      Пошли разминаться запасные игроки у "Вест Хэма". Есть кем усиливать игру Мойесу. Думаю, что такую игру свежие футболисты смогут разнообразить. 
    • 60'
      Кудус смог зацепиться за сложный мяч в чужой штрафной. Сделал он скидку влево на Бенрахма, который выполнил навес на дальнюю штангу, однако получилось очень неточно. Сфера ушла за лицевую. 
    • 59'
      Эмерсон отдал отличный пас к штрафной на Альвареса. Рецос в очередной раз сыграл уверенно, опередив игрока английской команды. Без моментов мы пока во втором тайме. 
    • Угловой
      58'
      Угловой на правом фланге смогли заработать гости, вот только после его розыгрыша никакой опасности воротам Фабьянски не возникло. Спокойно справились "молотобойцы". 
    • Замена
      57'
      Замена у "Олимпиакоса". Вместо Йоветича на поле появился Эль-Кааби. 
    • 56'
      Родиней отдал передачу вперёд по правому флангу. Поденсе пытался обыграть соперника, но Эмерсон сыграл уверенно и смог остановить атаку греческого клуба. 
    • 55'
      Пас в штрафную гостей последовал. Боуэн рвался к мячу, но его опередил Пасхалакис, вовремя вышедший из ворот. Мало что получается у хозяев в позиционной атаке. 
    • 54'
      Ещё и дальний удар сейчас нанёс Камара. Получилось очень неточно. Старт второго тайма остаётся за греческими футболистами, которые выглядят более уверенно. 
    • 53'
      Фортунис получил мяч слева в штрафной. Никого из партнёров в центре не было, и капитан решил сам пробить с острого угла. Получилось очень неточно, да и Фабьянски всё контролировал. 
    • 52'
      Кудус и Цоуфал на правом фланге разыграли комбинацию. Чех пытался выполнить навес в штрафную, но здорово сыграл Рецос, сумевший в подкате накрыть игрока "Вест Хэма". 
    • 51'
      Действительно, нарушение в предыдущем эпизоде было. И фол этот заслуживал жёлтой карточки. Непонятно, как Юг не увидел этот момент, так как всё происходило прямо у него на глазах. 
    • Травма, повреждение
      50'
      И ещё одно повреждение. Уорд-Праус в центре поля ударил локтем в лицо Александропулоса. Арбитр нарушение прозевал, а игрок гостей корчится от боли. 
    • Травма, повреждение
      49'
      Эссе лежит на газоне. Досталось ему по голове от своего партнёра. Вёл борьбу Поросо с Боуэном, а ударил по голове Эссе. Не потребуются медики, сам поднимается игрок "Олимпиакоса". 
    • 48'
      Хорошую атаку задумали гости. Йоветич сделал передачу на Поденсе и ожидал ответной передачи. Защитники "Вест Хэма" сыграли внимательно и совершили перехват. 
    • 47'
      Замен в перерыве матча не произошло. Напряжённым получился первый тайм, думаю, что во втором отрезке матча мало что изменится в нашем матче. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина матча! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Вест Хэм" - "Олимпиакос" 0-0. 
    • 45'
      Фортунис с правого фланга выполнил навес в район дальней штанги, но там уверенно сыграл Цоуфал, головой выбивший сферу на Альвареса. 
    • 45'
      Йоветич наконец-то сумел зацепиться за мяч на чужой половине поля и пяткой пытался отдать пас вперёд по правому флангу. Агер сыграл плотно, и сфера от защитника ушла за боковую. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил к первому тайму словенский арбитр. 
    • Травма, повреждение
      44'
      Эмерсон в центре поля попал коленом в грудь Александропулосу. Арбитр даже нарушения тут не зафиксировал, но игру пришлось остановить. Лежит на газоне игрок греческой команды. 
    • 43'
      Пакета шикарный пас шведой вырезал вперёд. Боуэн мог вывалиться на рандеву с голкипером, но Пасхалакис вовремя выскочил из ворот и сумел подстраховать своих защитников!
    • 42'
      Выдвинулись гости прессинговать своего соперника, однако англичане сумели за счёт быстрых передач выйти со своей половины поля. Дальше Боуэн получил сферу в штрафной гостей, но подыграл себе рукой. Юг всё прекрасно видел. 
    • Травма, повреждение
      41'
      И ещё одна пауза в нашем матче. Пакета лежит на газоне и держится за голову. Точнее, проблемы с шеей у игроки "Вест Хэма". Судя по всему, бразилец в помощи врачей не нуждается. 
    • 40'
      Уорд-Праус выполнил навес в штрафную со стандарта. Кудус рвался к мячу, но всех выше выпрыгнул Поросо и выбил игровой снаряд подальше от своих ворот. 
    • Желтая карточка
      39'
      Поденсе получает жёлтую карточку у "Олимпиакоса" за фол в предыдущем эпизоде. А мы ждём розыгрыша штрафного от английского коллектива. 
    • Травма, повреждение
      38'
      Эмерсон тащил мяч вперёд, и против него нарушил правила Поденсе. Сразу два футболиста гостей на газоне после этого игрового эпизода. Поденсе и Поросо нуждаются в помощи врачей.
    • 37'
      Важным отрезком матче будет концовка первого тайма. Если какая-либо команда забьёт,то нас ожидает огненный второй тайм, а вот если останутся нули, то вторая половина, вероятнее всего, будет такой же напряжённой. 
    • Опасный момент
      36'
      Отличный выход из обороны от гостей! Эссе из глубины отдал великолепный пас на левый фланг. Ортега подключился к атаке и выполнил передачу к линии штрафной. Поденсе пробивал без сопротивления, но в створ попасть не сумел! 
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! Навес с правого корнера нашёл в центре штрафной гостей Агера, который кивком головы пытался попасть в дальний угол. Сфера разминулась с воротами! 
    • Угловой
      34'
      После навеса с левого корнера Боуэн выпрыгнул высоко и пробил по воротам. Мяч в воздухе зацепил голову Поросо и ушёл за лицевую. Ещё один угловой для хозяев. 
    • Опасный момент
      33'
      Пакета отдал классный пас вглубь штрафной. Бенрахма получил мяч слева в штрафнйо, сместился в центр, а затем нанёс хитрый удар в ближний угол. Пасхалакис смог перевести игровой снаряд на угловой!
    • 32'
      Спонтанная атака получилась у "молотобойцев". Несколько опасных забросов следовало в штрафную гостей, но все передачи прервали защитники. Много сумбура в действиях хозяев. 
    • 31'
      Камара снова с правого фланга пытался выполнить передачу в центр, но на сей раз уверенно сыграл Уорд-Праус, перехвативший игровой снаряд. Начинается ответная атака "Вест Хэма". 
    • Желтая карточка
      30'
      Кудус получает жёлтую карточку у "Вест Хэма". Пытался игрок английской команды доказать лайнсмену, что мяч ушёл от защитника гостей. К сожалению для него, делал это на повышенных тонах. 
    • 29'
      Фортунис потерял мяч на чужой половине поля. Пакета сразу же отдал разрезающий пас вперёд на правый фланг. Кудус мчался на сумасшедшей скорости и прокинул сферу мимо Рецоса, но получилось за лицевую. 
    • 28'
      Штрафной на левом фланге заработали греки. Последовал навес в центр штрафной, но там уверенно разобрался Фабьянски, спокойно забравший игровой снаряд в свои перчатки. 
    • 27'
      Пасхалакис вынес сильно мяч вперёд. Йоветич поборолся, и сфера отлетела к Камара, который прошёл вперёд по правой бровке, а затем прострелил в центр. Никого из игроков "Олимпиакоса" в той зоне не оказалось. 
    • 26'
      Пакета по центру отдал пас вперёд на ход Кудусу. Рвался вперёд игрок "молотобойцев", но его опередил Родиней, сумевший вынести сферу за боковую линию. 
    • Угловой
      25'
      Боуэн рвался вперёд по правому флангу и сумел заработать угловой. После подачи Агер вновь выиграл верх и нанёс удар головой. В этот раз сфера прошла мимо ворот. 
    • 24'
      Заброс с левого фланга в штрафную "Вест Хэма". Агер спокойно выиграл верховую борьбу, а Йоветич даже решил не идти в стык с защитником. Слишком пассивен черногорец. 
    • 23'
      Строго играют в обороне футболисты "Олимпиакоса". Как и предполагалось, сегодня игра будет идти на 3 результата. Сложно выделить фаворита в нашем матче. 
    • 22'
      Вновь активно прессингуют своего соперника футболисты английского клуба. Пытались хитро гости выбраться за счёт классной передачи Поденсе, но Агер совершил перехват. 
    • Желтая карточка
      21'
      Альварес получает первую жёлтую карточку в матче. Грубо в центре поля игрок "Вест Хэма" влетел в ноги Александропулосу. Арбитр без раздумий достал "горчичник". 
    • Угловой
      20'
      Угловой заработали греки на левом фланге. Пошла поддача на ближнюю штангу, откуда Александропулос пытался сделать скидку в центр, но получилось неудачно. Игровой снаряд улетел за ворота Фабьянски. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Агер грубо ударил по голове Йоветича. Арбитр нарушение правил зафиксировал, однако наказывать карточкой защитника не стал. Посмотрим, что придумаю гости со стандарта. 
    • 18'
      Цоуфал сумел догнать мяч справа у лицевой и выполнил навес в центра штрафной. Боуэн смог перепрыгнуть соперника, однако акцентированного удара не получилось. Сфера улетела за ворота гостей. 
    • 17'
      Напомню, что совсем недавно команды встречались в Греции, и тогда "Олимпиакос" победил со счётом 2-1. Естественно, подопечные Дэвида Мойеса жаждят отомстить. 
    • 16'
      Активный отрезок выдают игроки "Вест Хэма". Кудус с правого фланга простреливал на ближнюю штангу, но успел Рецос разрядить обстановку у своих ворот. 
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! После навеса с углового борьбу на втором этаже выиграл Агер и нанёс удар метров с 8. Получилось по центру ворот, и Пасхалакис выручил свою команду!
    • Опасный момент
      14'
      БЕНРАХМА! Широкая атака получилась у "молотобойцев". Ходил мяч с фланга на фланг. Затем сфера оказалась у Пакета, который отдал передачу в левый край штрафной. Бенрахма на исполнение пробивал в дальний угол - Пасхалакис выручил! 
    • 13'
      Кудус и Цоуфал на правом фланге искали момент для подачи в штрафную, но защитники гостей сыграли очень плотно, не позволив англичанам выполнить кросс. Напряжённое начало встречи. 
    • Офсайд
      12'
      Родиней из глубины выполнил заброс вперёд. Фортунис убежал за спину Эмерсону, однако помощник арбитра поднял флажок. В офсайд забрался капитан греческого коллектива. 
    • 11'
      Альварес потерял мяч в центре поля, и пошла атака гостей. Александропулос получил мяч на левом фланге, но против него классно сыграл Мавропанос, сумевший выбить сферу за боковую. 
    • 10'
      Очень рискованно подключают к владению гости своего голкипера. Уже дважды лондонцы были близки к тому, чтобы накрыть Пасхалакиса. Пока всё обходится для "Олимпиакоса". 
    • 9'
      Всё-таки не будет пенальти для "Олимпиакоса". Решили арбитры, что рука была прижата к телу и не стали звать к монитору словенского арбитра. Однако, звоночек для англичан прозвучал. 
    • Судья
      8'
      Подача с корнера пошла на ближнюю штангу, Александропулос переправлял в центр, а мяч угодил в руку Пакета. Юг показывает, что ещё один угловой нужно подать гостям. Посмотрим, что скажет VAR.
    • Угловой
      7'
      Первый угловой в матче заработали гости. Родиней по правому флангу активно включился, а затем навешивал в штрафную. Снаряд зацепил Эмерсона и улетел за лицевую. 
    • 6'
      Пакета перехватил мяч у Эссе на половине поля греков. Дальше сфера пришла к Бенрахма, который с левого фланга выполнил очень сильный навес на дальнюю штангу. От ворот пробьёт Пасхалакис. 
    • 5'
      Кудус на правом фланге очень активно сейчас действовал. Пытался он при помощи скоростных своих качеств уйти от соперника, но Эссе сыграл здорово и остановил прорыв игрока лондонского клуба. 
    • 4'
      Первый удар в нашем матче! Боуэн отличную диагональ выполнил на левый фланг. Бенрахма сферу получил, сместился в центр и метров с ц25 пробил в правый угол ворот. Получилось неопасно. Пасахалакис для разминки прыгнул за мячом. 
    • 3'
      Длинный заброс из глубины на Поденсе. Показалось, что в офсайде был игрок "Олимпиакоса", однако игра не остановлена, так как с мячом оказался Эмерсон. 
    • 2'
      Попытались хозяева с помощью домашней заготовки начать эту встречу. Мавропанос выполнил длинный заброс на правый фланг, но там уверенно сыграл Ортега. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Поденсе Даниэл получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Кудус Мохаммед получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Олимпиакос

    Исход игры
    Вест Хэм
    91.3% (115)
    Ничья
    6.3% (8)
    Олимпиакос
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (78)
    Меньше
    31.58% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    53.2% (67)
    2:0 Вест Хэм
    12.7% (16)
    1:0 Вест Хэм
    10.3% (13)
    3:1 Вест Хэм
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    4% (5)
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