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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Вест Хэм
 
Позже
Олимпиакос
Прогнозы 41
Вест Хэм 87.8% (36)
X 9.8% (4)
Олимпиакос 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Олимпиакос
4.15
4.40
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4.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Хэм
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 2 0.67
Агер Наиф 1 0.33
Соучек Томаш 1 0.33
Кудус Мохаммед 1 0.33
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Боуэн Джаррод 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 4 0.57
Фортунис Костас 3 0.43
Масурас Гиоргос 2 0.29
Марсело Родиней 1 0.14
Поденсе Даниэл 1 0.14
Биэл Пеп 1 0.14
Рецос Панайотис 1 0.14
Александропулос Сотириос 1 0.14
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Пакета Лукас 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Рецос Панайотис 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 1
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Фрейре Николас 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Биэл Пеп 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
6
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Олимпиакос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2
ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Олимпиакос

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
5
2
1
2
2.5
2
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Фрайбург
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Бачка-Топола
 3 0 1 2 4 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Фрайбург
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Вест Хэм
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Олимпиакос
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 41
    Вест Хэм 87.8% (36)
    X 9.8% (4)
    Олимпиакос 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Олимпиакос
    4.15
    4.40
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Олимпиакос

    Исход игры
    Вест Хэм
    87.8% (36)
    Ничья
    9.8% (4)
    Олимпиакос
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    61% (25)
    2:0 Вест Хэм
    9.8% (4)
    1:0 Вест Хэм
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    3:1 Вест Хэм
    4.9% (2)
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    Вест Хэм
    Олимпиакос
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