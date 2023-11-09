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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Спортинг Л
2:1
Конец матча
Ракув
0'
12' Красная карточка
Раковитан Богдан
1:0
14' Пенальти
Поте
29' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
2:0
52' Пенальти
Поте
2:1
71' Гол
Рундич Милан
85' Желтая карточка
Паулинью Жуан
90' Желтая карточка
Цебуля Марчин
90'+7

Ход матча

12'
 
Раковитан Богдан
14'
Поте
1:0
18'
 
Ковачевич Аднан
Новак Бартош
29'
Инасиу Гонсалу
 
46'
 
Пясецки Фабиан
Црнац Анте
52'
Поте
2:0
56'
Юлманд Мортен
Поте
 
56'
Матеус Рейс
Инасиу Гонсалу
 
56'
Фреснеда Иван
Эсгаю Рикарду
 
61'
 
Лидерман Бен
Кочергин Владислав
61'
 
Цебуля Марчин
Замора Джон
70'
Диоманде Усман
Сен-Жюст Джеремая
 
70'
Феррейра Тьягу
Эдвардс Маркус
 
71'
2:1
Рундич Милан
(Цебуля Марчин)
82'
 
Киттель Сонни
Берггрен Густав
85'
Паулинью Жуан
 
90'
 
Цебуля Марчин

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 118
Спортинг Л 98.3% (116)
X 1.7% (2)
Ракув 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
3
Сен-Жюст
Джеремая
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
8
Поте
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
3
Рундич
Милан
20
Салес
Жеан
Карлос
30
Кочергин
Владислав
5
Берггрен
Густав
14
Плавшич
Срджан
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
11
Замора
Джон
Спортинг Л
3-4-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 2 (2) 0.5
Дьёкереш Виктор 2 (1) 0.5
Коатес Себастьян 1 0.25
Диоманде Усман 1 0.25
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рундич Милан 1 0.25
Пясецки Фабиан 1 0.25
Цебуля Марчин 0 0
Кочергин Владислав 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Поте 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Диоманде Усман 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раковитан Богдан 0 1
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Тудор Фран 1 0
Берггрен Густав 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1
СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1
Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Ракув

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Спортинг Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Штурм Грац
 4 1 1 2 4 - 5 4
4.
Ракув
 4 0 1 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ракув
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Штурм Грац
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Аталанта
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Ракув
 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
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    Прогнозы 118
    Спортинг Л 98.3% (116)
    X 1.7% (2)
    Ракув 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Ракув

    Исход игры
    Спортинг Л
    98.3% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Ракув
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.46% (37)
    Меньше
    67.54% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    21.05% (24)
    Нет
    78.95% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    54.2% (64)
    2:1 Спортинг Л
    13.6% (16)
    3:0 Спортинг Л
    10.2% (12)
    1:0 Спортинг Л
    9.3% (11)
    3:1 Спортинг Л
    5.1% (6)
    4:0 Спортинг Л
    1.7% (2)
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