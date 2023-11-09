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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Хеккен
1:2
Второй тайм: 86'
Молде
0'
0:1
16' Гол
Гульбрандсен Фредрик
0:2
24' Гол
Эриксен Кристиан
51' Желтая карточка
Ромео Аман
1:2
65' Гол
Хрстич Срджан

Ход матча

16'
0:1
Гульбрандсен Фредрик
(Эйкрем Магнус)
24'
0:2
Эриксен Кристиан
(Эллингсен Мартин)
46'
Абдулразак Исхак
Хаммар Юхан
 
46'
 
Хестад Эйрик
Брейвик Эмиль
51'
Ромео Аман
 
62'
Дабо Понтус
Ромео Аман
 
62'
Хрстич Срджан
Лаюни Амор
 
65'
Хрстич Срджан
(Тотлэнд Томас)
1:2
67'
 
Бериша Ветон
Эйкрем Магнус
83'
 
Китолано Эрик
Гульбрандсен Фредрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 116
Хеккен 25.9% (30)
X 35.3% (41)
Молде 38.8% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Молде
9.50
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4.60
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4.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
21
Тотлэнд
Томас
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
23
Сонко
Момоду
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
6
Эллингсен
Мартин
31
Ловик
Матиас
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
15
Коса
Маркус
Андреас
16
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Хеккен
4-3-3
Молде
5-3-2

История личных встреч

Хеккен
Молде

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
60

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 0.63
Хрстич Срджан 4 0.5
Лаюни Амор 2 (1) 0.25
Сонко Момоду 2 0.25
Рюгор Миккель 1 0.13
Густафссон Самуэль 1 0.13
Тотлэнд Томас 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 2 0.5
Гульбрандсен Фредрик 2 0.5
Брейвик Эмиль 2 0.5
Бьорнбак Мартин 1 0.25
Эриксен Кристиан I 1 0.25
Хёуген Кристоффер 0 0
Эллингсен Мартин 0 0
Китолано Эрик 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 1 1
Густафссон Самуэль 2 0
Ромео Аман 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 2 0
Эйкрем Магнус 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Ловик Матиас 1 0

Результаты матчей

Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
5
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Молде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
3
27%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
33%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
14%
1
25%
1-15
3
21%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2
Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Молде

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
1
4
3
1.5
1
2
3
4
2.5
1
2
1
6
3.5
1
2
1
6
4.5
1
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Молде
 2:1 4 2 0 2 8 - 5 6
3.
Карабах
 4 2 0 2 3 - 6 6
4.
Хеккен
 1:2 4 0 0 4 2 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Молде
 2:1 2 1 0 1 6 - 3 3
3.
Карабах
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Хеккен
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Молде
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Хеккен
 1:2 2 0 0 2 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
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    Прогнозы 116
    Хеккен 25.9% (30)
    X 35.3% (41)
    Молде 38.8% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 1:2 Молде

    Исход игры
    Хеккен
    25.9% (30)
    Ничья
    35.3% (41)
    Молде
    38.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (39)
    1:2 Молде
    24.1% (28)
    2:1 Хеккен
    15.5% (18)
    0:1 Молде
    11.2% (13)
    1:0 Хеккен
    6.9% (8)
    0:2 Молде
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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