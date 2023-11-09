Тур: 4. Стадион: Нья Уллеви.
0'
0:1
16' ГолГульбрандсен Фредрик
0:2
24' ГолЭриксен Кристиан
51' Желтая карточкаРомео Аман
1:2
65' ГолХрстич Срджан
1:3
86' ГолЭриксен Кристиан
90' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
90'+7
Ход матча
16'
24'
51'
65'
1:2
86'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Хеккен
Молде
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
60
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|5 (2)
|0.63
|Хрстич Срджан
|4
|0.5
|Лаюни Амор
|2 (1)
|0.25
|Сонко Момоду
|2
|0.25
|Рюгор Миккель
|1
|0.13
|Густафссон Самуэль
|1
|0.13
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|2
|0.5
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.5
|Брейвик Эмиль
|2
|0.5
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.25
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|Эллингсен Мартин
|0
|0
|Бериша Ветон
|0
|0
|Китолано Эрик
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|Хаммар Юхан
|1
|1
|Ромео Аман
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
5
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Молде
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
3
27%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
4
44%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
12%
1
20%
1-15
5
29%
29%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
4
24%
1
20%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2
Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1
Результаты матчей
Хеккен
Молде
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
11
13
11
13
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
31
44
22
35
22
17
13
17
13
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хеккен 1:3 Молде
Исход игры
Хеккен
25.9% (30)
Ничья
35.3% (41)
Молде
38.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (39)
1:2 Молде
24.1% (28)
2:1 Хеккен
15.5% (18)
0:1 Молде
11.2% (13)
1:0 Хеккен
6.9% (8)
0:2 Молде
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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