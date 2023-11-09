Тур: 4. Стадион: Арена Люблин.
1:3
Второй тайм: 88'
0'
0:1
7' ГолЛюккассен Деррик
0:2
26' ГолПерец Дор
0:3
43' ГолПерец Дор
49' Желтая карточкаСнурницын Игорь
56' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
1:3
74' ГолГорбач Игорь
86' Желтая карточкаКоэн Авишай
Ход матча
7'
0:1
26'
0:2
49'
56'
74'
1:3
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
55
Джордан
22
Мичин
Петар
42
Перец
Дор
10
Битон
Дан
17
Милсон
- Основной состав
- Вратарь
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Битон ДанНападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
-
97 Масон ИванЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
70 Бондосо КикоПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
77 Давида ОшерНападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбач Игорь
|2
|0.67
|Герреро Эдуардо
|1
|0.33
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Антюх Денис
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|6 (2)
|0.67
|Перец Дор
|4
|0.44
|Битон Дан
|2
|0.22
|Масон Иван
|1
|0.11
|Коэн Йонатан
|1
|0.11
|Люккассен Деррик
|1
|0.11
|Каничовски Габи
|1
|0.11
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.11
|Тургеман Дор
|1
|0.11
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Саборит Энрик
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Милсон
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Снурницын Игорь
|2
|0
|Джордан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|3
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Люккассен Деррик
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Битон Дан
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
|Машпати Рои
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
11
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4
ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1
Результаты матчей
Заря
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Заря
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|3:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|1:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|2:3
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|2:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1:3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Заря 1:3 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Заря
31.1% (38)
Ничья
36.9% (45)
Маккаби Тель-Авив
32% (39)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
74.34% (84)
Нет
25.66% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (41)
1:2 Маккаби Тель-Авив
16.4% (20)
2:1 Заря
15.6% (19)
0:1 Маккаби Тель-Авив
9.8% (12)
1:0 Заря
6.6% (8)
0:2 Маккаби Тель-Авив
3.3% (4)
2:0 Заря
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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