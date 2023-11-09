Удар Яцыка с тридцати метров в правый верхний угол Москера сумел парировать.

Хозяева исполнили угловой удар. В штрафной площади серия стыков и Джон Битон усмотрел фол со стороны атакующей команды.

Турбаевский вышел вперёд после подачи Саборита справа и забрал мяч в руки.

Коэн в центре поля толкнул в спину Нагнойного.

Данченко от углового флага навесил на Батагова, который головой пробил левее центра. Москера в прыжке мяч поймал.

Волошин справа с линии штрафной площади пробил в дальнюю штангу.

Прострел Алефиренко справа к воротам получился слабым и гости мяч выбили.

Гости исполнили угловой удар. Мяч пометался в центр штрафной площади "Зари" и был выбит.

Замена в составе "Маккаби": вместо Роя Ревиво на поле вышел Дор Тугерман.

Замена в составе "Маккаби": вместо Йориса Ван Оверема на поле вышел Эйял Голаса.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! АЛЕФИРЕНКО!!! Быструю контратаку после углового удара провели хозяева. Кирюханцев слева убежал вперёд и откатил мяч на Алефиренко, который с четырнадцати метров точно пробил в ближний угол.

Хозяева стараются взвинтить темп. Мяч у них стал держаться лучше.

ВАР проверяет эпизод с голом. Небольшая пауза в матче.

Джон Битон сходил посмотреть повторы и увидел офсайд в эпизоде с голом.

Нагнойный не смог сделать точный пас вперёд направо на ход Антюху. Соперники мяч перехватили.

Перец с пятнадцати метров с небольшим рикошетом пробил левее ворот.

Горбач слева сместился в центр и с двадцати четырёх метров пробил по центру ворот. Москера мяч поймал.

Замена в составе "Маккаби": вместо Дана Битона на поле вышел Нир Битон.

Замена в составе "Зари": вместо Дениса Антюха на поле вышел Даниил Алефиренко.

Замена в составе "Зари": вместо Петара Мичина на поле вышел Викентий Волошин.

Второй тайм в Люблине!

В перерыве в составе "Зари" произошла замена: вместо Эдуардо Герреро на поле вышел Игорь Горбач.

Милсон в центре поля подтолкнул в спину Мичина.

Кирюханцев слева попытался убежать в отрыв, но был настигнут Перецем. Дор аккуратно отобрал мяч у Игоря.

Снурницын в центре поля сзади ударил по ногам Дана Битона и получил жёлтую карточку.

Мичин справа подобрался к штрафной площади, где у него мяч выбил Милсон.

Антюх справа вошёл в штрафную площадь, где слишком увлёкся дриблингом и передачу на Яцыка сделал поздно. Соперники мяч перехватили.

Захави с восемнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

Милсон слева вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил по центру ворот. Турбаевский мяч поймал.

"Маккаби" долго контролирует мяч на чужой половине поля.

Коэн справа ушёл от соперников и с острого угла пробил по воротам. Турбаевский отбил мяч.

Люккасссен в центре поля грубо сыграл против Нагнойного и получил жёлтую карточку.

Горбач слева вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где Мичин с пятнадцати метров пробил по воротам. После рикошета от ноги Ревиво мяч разминулся с Москерой. Но...

Первый тайм

— Перерыв! "Заря" (Луганск, Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:3.

45' 1 минуту добавил Джон Битон в первом тайме.

45' Ревиво на левом фланге атаки подтолкнул в спину Данченко.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

ПЕРЕЦ!!! Милсон ушёл вправо, откуда навесил к воротам, где Перец головой переправил мяч в сетку и оформил дубль.

42' Антюх от углового флага навесил к ближней штанге. Москера на выходе играет вновь неудачно, но мяч он всё же сумел отбить кулаками.

41' Антюх справа с острого угла пробил по воротам. Москера в очередной раз отражает удар соперников.

41' Москера парировал удар Герреро с линии штрафной площади.

40' Нагнойный перехватил пас Москеры вперёд, слева вошёл в штрафную площадь, где его удар заблокировал Люккассен.

40' Москера неудачно сыграл на выходе после подачи Данченко справа, но защитники "Маккаби" быстро помогли своему голкиперу.

39' Захави слева с двадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

38' Антюх исполнил два угловых удара подряд. В штрафной площади "Маккаби" напряжённо, но разящего удара нанести никто не может.

37' Мичин справа вывел к воротам Антюха, удар которого Москера сумел парировать.

36' Хозяева исполнили угловой удар. Мяч выбит к центральному кругу.

35' Герреро слева сделал пас в центр на Мичина, который с линии штрафной площади пробил под перекладину. Москера в прыжке мяч отбил.

34' Гости исполнили угловой удар. Турбаевский выдвинулся к ближней штанге и кулаками выбил мяч от ворот.

32' Кирюханцев слева прострелил вдоль ворот из офсайда.

31' У Ван Оверема по центру не прошла передача в штрафную площадь на Каничовски.

30' Коэн справа навесил на Переца, который головой пробил под перекладину. Турбаевский в прыжке сумел отбить мяч.

29' "Маккаби" расположился на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.

28' Антюх на правом фланге не смог обыграть Ревиво и упустил мяч за боковую линию поля.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ПЕРЕЦ!!! Захави слева навесил к воротам, где Перец головой переправил мяч в сетку.

26' Снурницын слева отдал пас вперёд на Кирюханцева в борьбу. Продвижения у украинцев вперёд не получилось.

24' Заброс Мичина по центру вперёд прервал Москера, выдвинувшийся вперёд.

23' Нагнойный у линии штрафной площади сыграл на подборе и с лёта пробил по центру ворот. Москера мяч поймал.

22' "Маккаби" всё больше увлекается контролем мяча, но вперёд гости продвигаются очень медленно.

21' Герреро слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

20' У Саборита не прошёл длинный заброс вперёд на ход Дану Битону. Соперники мяч перехватили вверху.

19' Удар Антюха справа с дальней дистанции соперники заблокировали.

18' Ещё один нерасчётливый пас Ревиво слева вперёд. На этот раз адресатом был Милсон, но передача Роя была неточной.

16' Ревиво слева сделал пас на Захави чуть сильно. Эрану продвинуться вперёд не удалось.

15' Мичин с дальней дистанции пробил в левый угол. Москера в прыжке смог остановить мяч.

14' Яцык справа сделал заброс в центр штрафной площади, где Нагнойный не смог аккуратно остановить мяч, а нанести удар соперники Денису не позволили.

12' Ревиво в центре поля прихватил руками Антюха.

11' Кирюханцев справа обыграл одного соперника, но подстраховка у "Маккаби" сыграла надёжно.

10' "Маккаби" продолжает уверенно контролировать мяч. Действия постепенно смещаются к штрафной площади украинской команды.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ЛЮККАССЕН!!! Гости разыграли угловой удар. Подача последовала на Люккассена, у которого удар головой не получился, но мяч отскочил на Деррика обратно и он пяткой пробил точно.

7' Удар Дана Битона справа с двадцати метров заблокировал Джордан.

6' Антюх на чужой половине поля прихватил руками Ревиво.

5' Заброс направо на Милсона последовал очень высокий. Мяч улетел за пределы поля.

4' "Маккаби" долго владеет мячом, но на чужой половине поля никак не может закрепиться. Длинные забросы столичной команды соперники перехватывают.

3' Команды осторожно начали встречу. С мячом обе стороны предпочитают действовать на своей половине поля.

2' "Заря" играет в чёрной форме, "Маккаби" - в белой.