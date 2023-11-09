  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Заря
1:3
Второй тайм: 88'
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
7' Гол
Люккассен Деррик
0:2
26' Гол
Перец Дор
0:3
43' Гол
Перец Дор
49' Желтая карточка
Снурницын Игорь
56' Желтая карточка
Люккассен Деррик
1:3
74' Гол
Горбач Игорь
86' Желтая карточка
Коэн Авишай

Ход матча

7'
0:1
Люккассен Деррик
26'
0:2
Перец Дор
(Захави Эран)
43'
0:3
Перец Дор
(Милсон)
46'
Горбач Игорь
Герреро Эдуардо
 
49'
Снурницын Игорь
 
56'
 
Люккассен Деррик
65'
 
Битон Нир
Битон Дан
66'
Алефиренко Даниил
Антюх Денис
 
66'
Волошин Викентий
Мичин Петар
 
72'
 
Тургеман Дор
Ревиво Рой
73'
 
Голаса Эйял
Ван Оверем Йорис
74'
Горбач Игорь
(Кирюханцев Игорь)
1:3
86'
 
Коэн Авишай

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 122
Заря 31.1% (38)
X 36.9% (45)
Маккаби Тель-Авив 32% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Маккаби Тель-Авив
99.20
Реклама, olimp.bet
5.30
Реклама, betboom.ru
1.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Турбаевский
Никита
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
94
Данченко
Олег
10
Нагнойный
Денис
70
Кирюханцев
Игорь
22
Мичин
Петар
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
22
Москера
Орландо
2
Коэн
Авишай
25
Люккассен
Деррик
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
10
Битон
Дан
7
Захави
Эран
17
Милсон
Заря
5-4-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбач Игорь 2 0.67
Герреро Эдуардо 1 0.33
Кирюханцев Игорь 0 0
Антюх Денис 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 6 (2) 0.67
Перец Дор 4 0.44
Битон Дан 2 0.22
Масон Иван 1 0.11
Коэн Йонатан 1 0.11
Люккассен Деррик 1 0.11
Каничовски Габи 1 0.11
Гуагон Парфэйт 1 0.11
Тургеман Дор 1 0.11
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Милсон 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Снурницын Игорь 2 0
Джордан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 3 0
Саборит Энрик 2 0
Люккассен Деррик 2 0
Масон Иван 2 0
Битон Нир 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Машпати Рои 1 0
Ревиво Рой 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
11
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4
ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1

Результаты матчей

Заря
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Заря
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:2 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Маккаби Тель-Авив
 3:1 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Заря
 1:3 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Брейдаблик
 2:3 4 0 0 4 4 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:2 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Маккаби Тель-Авив
 3:1 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Заря
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Брейдаблик
 2:3 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:2 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Заря
 1:3 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Маккаби Тель-Авив
 3:1 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Брейдаблик
 2:3 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    86'
    Алефиренко в центральном круге сбил Коэна.
  • Угловой
    84'
    Данченко от углового флага навесил на Батагова, который головой пробил левее центра. Москера в прыжке мяч поймал.
  • 83'
    Подачу Данченко справа к воротам заблокировал Захави.
  • Фол, нарушение
    82'
    Коэн в центре поля толкнул в спину Нагнойного.
  • 80'
    Турбаевский вышел вперёд после подачи Саборита справа и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    79'
    Хозяева исполнили угловой удар. В штрафной площади серия стыков и Джон Битон усмотрел фол со стороны атакующей команды.
  • Опасный момент
    78'
    Удар Яцыка с тридцати метров в правый верхний угол Москера сумел парировать.
  • 77'
    Хозяева стараются взвинтить темп. Мяч у них стал держаться лучше.
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    АЛЕФИРЕНКО!!! Быструю контратаку после углового удара провели хозяева. Кирюханцев слева убежал вперёд и откатил мяч на Алефиренко, который с четырнадцати метров точно пробил в ближний угол.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Маккаби": вместо Йориса Ван Оверема на поле вышел Эйял Голаса.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Маккаби": вместо Роя Ревиво на поле вышел Дор Тугерман.
  • Угловой
    73'
    Гости исполнили угловой удар. Мяч пометался в центр штрафной площади "Зари" и был выбит.
  • 73'
    Удар Саборита справа с острого угла заблокировал Джордан.
  • 72'
    Прострел Алефиренко справа к воротам получился слабым и гости мяч выбили.
  • Штанга
    71'
    Волошин справа с линии штрафной площади пробил в дальнюю штангу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      70'
      Замена в составе "Зари": вместо Петара Мичина на поле вышел Викентий Волошин.
    • Замена
      69'
      Замена в составе "Зари": вместо Дениса Антюха на поле вышел Даниил Алефиренко.
    • Замена
      68'
      Замена в составе "Маккаби": вместо Дана Битона на поле вышел Нир Битон.
    • 67'
      Прострел Милсона слева в штрафную площадь заблокировал Данченко.
    • 66'
      Горбач слева сместился в центр и с двадцати четырёх метров пробил по центру ворот. Москера мяч поймал.
    • Угловой
      64'
      Гости исполнили угловой удар. Мяч из штрафной площади украинцы выбили.
    • 63'
      Перец с пятнадцати метров с небольшим рикошетом пробил левее ворот.
    • 62'
      Нагнойный не смог сделать точный пас вперёд направо на ход Антюху. Соперники мяч перехватили.
    • Офсайд
      60'
      Джон Битон сходил посмотреть повторы и увидел офсайд в эпизоде с голом.
    • Видеоповтор
      59'
      ВАР проверяет эпизод с голом. Небольшая пауза в матче.
    • Офсайд
      58'
      Горбач слева вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где Мичин с пятнадцати метров пробил по воротам. После рикошета от ноги Ревиво мяч разминулся с Москерой. Но...
    • Желтая карточка
      57'
      Люккасссен в центре поля грубо сыграл против Нагнойного и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      56'
      Коэн справа ушёл от соперников и с острого угла пробил по воротам. Турбаевский отбил мяч.
    • 55'
      "Маккаби" долго контролирует мяч на чужой половине поля.
    • 55'
      Милсон слева вошёл в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил по центру ворот. Турбаевский мяч поймал.
    • Опасный момент
      54'
      Захави с восемнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
    • 53'
      Антюх справа вошёл в штрафную площадь, где слишком увлёкся дриблингом и передачу на Яцыка сделал поздно. Соперники мяч перехватили.
    • 52'
      Мичин справа подобрался к штрафной площади, где у него мяч выбил Милсон.
    • Желтая карточка
      50'
      Снурницын в центре поля сзади ударил по ногам Дана Битона и получил жёлтую карточку.
    • 49'
      Кирюханцев слева попытался убежать в отрыв, но был настигнут Перецем. Дор аккуратно отобрал мяч у Игоря.
    • Фол, нарушение
      48'
      Милсон в центре поля подтолкнул в спину Мичина.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Зари" произошла замена: вместо Эдуардо Герреро на поле вышел Игорь Горбач.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Люблине!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Заря" (Луганск, Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:3.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Джон Битон в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Ревиво на левом фланге атаки подтолкнул в спину Данченко.
    • 2 гола - дубль!
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:3!!!
      ПЕРЕЦ!!! Милсон ушёл вправо, откуда навесил к воротам, где Перец головой переправил мяч в сетку и оформил дубль.
    • Угловой
      42'
      Антюх от углового флага навесил к ближней штанге. Москера на выходе играет вновь неудачно, но мяч он всё же сумел отбить кулаками.
    • 41'
      Антюх справа с острого угла пробил по воротам. Москера в очередной раз отражает удар соперников.
    • 41'
      Москера парировал удар Герреро с линии штрафной площади.
    • 40'
      Нагнойный перехватил пас Москеры вперёд, слева вошёл в штрафную площадь, где его удар заблокировал Люккассен.
    • 40'
      Москера неудачно сыграл на выходе после подачи Данченко справа, но защитники "Маккаби" быстро помогли своему голкиперу.
    • Опасный момент
      39'
      Захави слева с двадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      38'
      Антюх исполнил два угловых удара подряд. В штрафной площади "Маккаби" напряжённо, но разящего удара нанести никто не может.
    • Опасный момент
      37'
      Мичин справа вывел к воротам Антюха, удар которого Москера сумел парировать.
    • Угловой
      36'
      Хозяева исполнили угловой удар. Мяч выбит к центральному кругу.
    • Опасный момент
      35'
      Герреро слева сделал пас в центр на Мичина, который с линии штрафной площади пробил под перекладину. Москера в прыжке мяч отбил.
    • Угловой
      34'
      Гости исполнили угловой удар. Турбаевский выдвинулся к ближней штанге и кулаками выбил мяч от ворот.
    • Офсайд
      32'
      Кирюханцев слева прострелил вдоль ворот из офсайда.
    • 31'
      У Ван Оверема по центру не прошла передача в штрафную площадь на Каничовски.
    • Опасный момент
      30'
      Коэн справа навесил на Переца, который головой пробил под перекладину. Турбаевский в прыжке сумел отбить мяч.
    • 29'
      "Маккаби" расположился на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.
    • 28'
      Антюх на правом фланге не смог обыграть Ревиво и упустил мяч за боковую линию поля.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      ПЕРЕЦ!!! Захави слева навесил к воротам, где Перец головой переправил мяч в сетку.
    • 26'
      Снурницын слева отдал пас вперёд на Кирюханцева в борьбу. Продвижения у украинцев вперёд не получилось.
    • 24'
      Заброс Мичина по центру вперёд прервал Москера, выдвинувшийся вперёд.
    • Опасный момент
      23'
      Нагнойный у линии штрафной площади сыграл на подборе и с лёта пробил по центру ворот. Москера мяч поймал.
    • 22'
      "Маккаби" всё больше увлекается контролем мяча, но вперёд гости продвигаются очень медленно.
    • 21'
      Герреро слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • 20'
      У Саборита не прошёл длинный заброс вперёд на ход Дану Битону. Соперники мяч перехватили вверху.
    • 19'
      Удар Антюха справа с дальней дистанции соперники заблокировали.
    • 18'
      Ещё один нерасчётливый пас Ревиво слева вперёд. На этот раз адресатом был Милсон, но передача Роя была неточной.
    • 16'
      Ревиво слева сделал пас на Захави чуть сильно. Эрану продвинуться вперёд не удалось.
    • 15'
      Мичин с дальней дистанции пробил в левый угол. Москера в прыжке смог остановить мяч.
    • 14'
      Яцык справа сделал заброс в центр штрафной площади, где Нагнойный не смог аккуратно остановить мяч, а нанести удар соперники Денису не позволили.
    • 12'
      Ревиво в центре поля прихватил руками Антюха.
    • 11'
      Кирюханцев справа обыграл одного соперника, но подстраховка у "Маккаби" сыграла надёжно.
    • 10'
      "Маккаби" продолжает уверенно контролировать мяч. Действия постепенно смещаются к штрафной площади украинской команды.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ЛЮККАССЕН!!! Гости разыграли угловой удар. Подача последовала на Люккассена, у которого удар головой не получился, но мяч отскочил на Деррика обратно и он пяткой пробил точно.
    • 7'
      Удар Дана Битона справа с двадцати метров заблокировал Джордан.
    • Фол, нарушение
      6'
      Антюх на чужой половине поля прихватил руками Ревиво.
    • 5'
      Заброс направо на Милсона последовал очень высокий. Мяч улетел за пределы поля.
    • 4'
      "Маккаби" долго владеет мячом, но на чужой половине поля никак не может закрепиться. Длинные забросы столичной команды соперники перехватывают.
    • 3'
      Команды осторожно начали встречу. С мячом обе стороны предпочитают действовать на своей половине поля.
    • 2'
      "Заря" играет в чёрной форме, "Маккаби" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Арене Люблин"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого тура группы В Лиги конференций, в котором сыграют украинская «Заря» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 122
      Заря 31.1% (38)
      X 36.9% (45)
      Маккаби Тель-Авив 32% (39)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Заря
      Ничья
      Маккаби Тель-Авив
      99.20
      Реклама, olimp.bet
      5.30
      Реклама, betboom.ru
      1.65
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Милсон сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Перец Дор бьет в цель!
    • 26'
      Захави Эран сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Перец Дор бьет в цель!
    • 7'
      Г О О О О Л - Люккассен Деррик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lublin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Заря 1:3 Маккаби Тель-Авив онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Заря 1:3 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Заря
    31.1% (38)
    Ничья
    36.9% (45)
    Маккаби Тель-Авив
    32% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.05% (43)
    Меньше
    61.95% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (41)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    16.4% (20)
    2:1 Заря
    15.6% (19)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    9.8% (12)
    1:0 Заря
    6.6% (8)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    3.3% (4)
    2:0 Заря
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Заря
    Маккаби Тель-Авив
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     