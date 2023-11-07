Тур: 4. Стадион: Arena Lublin.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|1
|0.5
|Горбач Игорь
|1
|0.5
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Антюх Денис
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|6 (2)
|0.75
|Битон Дан
|2
|0.25
|Перец Дор
|2
|0.25
|Масон Иван
|1
|0.13
|Коэн Йонатан
|1
|0.13
|Каничовски Габи
|1
|0.13
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.13
|Тургеман Дор
|1
|0.13
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Саборит Энрик
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|3
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Битон Дан
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
|Машпати Рои
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
11
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4
ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1
Результаты матчей
Заря
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Заря
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогнозы на матч Заря - Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Заря
40% (16)
Ничья
32.5% (13)
Маккаби Тель-Авив
27.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (17)
Меньше
56.41% (22)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
2:1 Заря
30% (12)
1:1 Ничья
30% (12)
1:2 Маккаби Тель-Авив
10% (4)
0:1 Маккаби Тель-Авив
7.5% (3)
0:2 Маккаби Тель-Авив
7.5% (3)
1:0 Заря
5% (2)
2:0 Заря
5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!