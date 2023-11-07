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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Заря
 
Позже
Маккаби Тель-Авив
Прогнозы 40
Заря 40% (16)
X 32.5% (13)
Маккаби Тель-Авив 27.5% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Маккаби Тель-Авив
5.00
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4.70
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1.75
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 1 0.5
Горбач Игорь 1 0.5
Кирюханцев Игорь 0 0
Антюх Денис 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 6 (2) 0.75
Битон Дан 2 0.25
Перец Дор 2 0.25
Масон Иван 1 0.13
Коэн Йонатан 1 0.13
Каничовски Габи 1 0.13
Гуагон Парфэйт 1 0.13
Тургеман Дор 1 0.13
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 3 0
Саборит Энрик 2 0
Масон Иван 2 0
Битон Нир 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Машпати Рои 1 0
Ревиво Рой 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
11
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4
ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1

Результаты матчей

Заря
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Заря
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Заря
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Маккаби Тель-Авив
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Брейдаблик
 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Маккаби Тель-Авив
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Заря
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брейдаблик
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 40
    Заря 40% (16)
    X 32.5% (13)
    Маккаби Тель-Авив 27.5% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
    5.00
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    1.75
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    Прогнозы на матч Заря - Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Заря
    40% (16)
    Ничья
    32.5% (13)
    Маккаби Тель-Авив
    27.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Заря
    30% (12)
    1:1 Ничья
    30% (12)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    10% (4)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    7.5% (3)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    7.5% (3)
    1:0 Заря
    5% (2)
    2:0 Заря
    5% (2)
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    Заря
    Маккаби Тель-Авив
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