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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Брюгге
1:0
Второй тайм: 86'
Лугано
0'
41' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
43' Желтая карточка
Махмуд Хадж
47' Желтая карточка
Родригеш Тьяго
1:0
62' Пенальти
Родригеш Тьяго
64' Желтая карточка
Ванакен Ханс
66' Желтая карточка
Штеффен Ренато
74' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:0
85' Не забитый пенальти
Ютгла Ферран

Ход матча

41'
 
Хайдари Альбиан
43'
 
Махмуд Хадж
46'
Ютгла Ферран
Сков-Ольсен Андреас
 
46'
 
Эспиноса Джон
Маркеш Мартим
47'
Родригеш Тьяго
 
62'
Родригеш Тьяго
1:0
64'
Ванакен Ханс
 
66'
 
Штеффен Ренато
71'
 
Бабич Борис
Махмуд Хадж
71'
 
Мацек Роман
Крешник Хайризи
74'
 
Саббатини Хонатан
77'
Мейер Бьорн
Родригеш Тьяго
 
85'
Ютгла Ферран
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 114
Брюгге 97.4% (111)
X 1.8% (2)
Лугано 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Лугано
9.70
8.00
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7.40
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Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
7
Сков-Ольсен
Андреас
10
Ветлесен
Уго
77
Синкернагель
Филип
15
Рафаэль
Онедика
17
Бушанан
Тажон
20
Ванакен
Ханс
99
Родригеш
Тьяго
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
29
Махмуд
Хадж
14
Саббатини
Хонатан
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
21
Киминьяни
Янис
26
Маркеш
Мартим
Брюгге
3-5-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Лугано

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 4 0.4
Ванакен Ханс 4 0.4
Яремчук Роман 4 0.4
Родригеш Тьяго 3 (2) 0.3
Ветлесен Уго 1 0.1
Кюйпер Максим 1 0.1
Бушанан Тажон 1 0.1
Ритс Матс 1 0.1
Боята Дедрик 1 0.1
Баланта Эдер 1 0.1
Скораш Михал 1 0.1
Спилеерс Йорне 1 0.1
Синкернагель Филип 0 0
Мехеле Брэндон 0 0
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вляди Шкельчим 2 0.5
Алиседа Игнасио 1 0.25
Гргич Анто 0 0
Аригони Аллан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Тьяго 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Ютгла Ферран 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Скораш Михал 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штеффен Ренато 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Mattia Croci Torti 1 0
Боттани Маттиа 1 0
Саипи Амир 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Бислими Уран 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
0
Брюгге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
0
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

14
0

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
100%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
100%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

22
3
9 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
1
33%
61-75
6
27%
2
67%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3
Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3

Результаты матчей

Брюгге
Лугано

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
1
6
3
1.5
1
2
4
5
2.5
1
2
2
7
3.5
2
7
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Лугано
 0:1 4 1 1 2 4 - 6 4
4.
Бешикташ
 4 0 1 3 5 - 9 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Лугано
 0:1 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Бешикташ
 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Лугано
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Бешикташ
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Махмуд Хадж получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Хайдари Альбиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Прогнозы 114
    Брюгге 97.4% (111)
    X 1.8% (2)
    Лугано 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге 1:0 Лугано

    Исход игры
    Брюгге
    97.4% (111)
    Ничья
    1.8% (2)
    Лугано
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (61)
    Меньше
    45.05% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    52.25% (58)
    Нет
    47.75% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    32.5% (37)
    2:0 Брюгге
    31.6% (36)
    3:1 Брюгге
    14% (16)
    1:0 Брюгге
    9.6% (11)
    3:0 Брюгге
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    4:1 Брюгге
    1.8% (2)
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