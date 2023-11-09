Тур: 4. Стадион: Ян Брейдель. Зрители: 16493
0'
41' Желтая карточкаХайдари Альбиан
43' Желтая карточкаМахмуд Хадж
47' Желтая карточкаРодригеш Тьяго
1:0
62' ПенальтиРодригеш Тьяго
64' Желтая карточкаВанакен Ханс
66' Желтая карточкаШтеффен Ренато
74' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
1:0
85' Не забитый пенальтиЮтгла Ферран
90' Желтая карточкаЭль-Вафи Айман
2:0
90' ГолВанакен Ханс
90'+9
Ход матча
41'
43'
47'
62'
1:0
64'
66'
85'
1:0
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
474 Количество передач 409
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Мина ДиегоВратарь
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Брюгге
Лугано
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|5
|0.5
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.4
|Яремчук Роман
|4
|0.4
|Родригеш Тьяго
|3 (2)
|0.3
|Ветлесен Уго
|1
|0.1
|Кюйпер Максим
|1
|0.1
|Бушанан Тажон
|1
|0.1
|Ритс Матс
|1
|0.1
|Боята Дедрик
|1
|0.1
|Баланта Эдер
|1
|0.1
|Скораш Михал
|1
|0.1
|Спилеерс Йорне
|1
|0.1
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Мехеле Брэндон
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вляди Шкельчим
|2
|0.5
|Алиседа Игнасио
|1
|0.25
|Гргич Анто
|0
|0
|Аригони Аллан
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Тьяго
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
0
Брюгге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
0
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
14
0
Голы по времени матча
Забито
13
2
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
100%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
100%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
24
3
9 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
1
33%
61-75
7
29%
29%
2
67%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3
Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3
Результаты матчей
Брюгге
Лугано
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
11
32
11
23
11
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
22
73
13
46
13
28
28
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брюгге 2:0 Лугано
Исход игры
Брюгге
97.4% (111)
Ничья
1.8% (2)
Лугано
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.95% (61)
Меньше
45.05% (50)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
32.5% (37)
2:0 Брюгге
31.6% (36)
3:1 Брюгге
14% (16)
1:0 Брюгге
9.6% (11)
3:0 Брюгге
3.5% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:1 Брюгге
1.8% (2)
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