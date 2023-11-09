Тур: 4. Стадион: Европа-парк-Штадион.
5:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолРохль Мерлин
29' Желтая карточкаВлалукин Йован
39' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
2:0
56' ГолЭггештайн Максимилиан
3:0
69' ГолВайсхаупт Ноа
4:0
80' ГолАдаму Чуквубике
5:0
90' ГолДоан Рицу
90'+3
Ход матча
24'
29'
39'
56'
69'
3:0
70'
80'
90'
5:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 6
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
34
Рохль
Мерлин
12
Илич
Велько
37
Вулич
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Mika Baur
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
-
12 Илич ВелькоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
История личных встреч
Фрайбург
Бачка-Топола
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (2)
|1
|Шаллаи Роланд
|2
|0.5
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.25
|Доан Рицу
|1
|0.25
|Адаму Чуквубике
|1
|0.25
|Филипп Максимилиан
|1
|0.25
|Рохль Мерлин
|1
|0.25
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.25
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Неманья
|1
|0.25
|Пантович Милош
|1
|0.25
|Джаковац Ифет
|1
|0.25
|Станич Петар
|1
|0.25
|Йованович Саша II
|0
|0
|Неманья Стойич
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Шмидт Кеннет
|1
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влалукин Йован
|2
|0
|Цветкович Милош
|1
|0
|Чалушич Йосип
|1
|0
|Петрович Неманья
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Фрайбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бачка-Топола
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
2
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бачка-Топола
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3
Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1
Бачка-Топола
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Нови Пазар 1:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3
Вождовац - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:2 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 Младост Лучани - Бачка-Топола 1:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Брага 1:4 Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4
Результаты матчей
Фрайбург
Бачка-Топола
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Бачка-Топола
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
13
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 13
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 5:0 Бачка-Топола
Исход игры
Фрайбург
96.7% (116)
Ничья
1.7% (2)
Бачка-Топола
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
34.51% (39)
Нет
65.49% (74)
Популярный счёт
2:0 Фрайбург
33.3% (40)
3:0 Фрайбург
20% (24)
2:1 Фрайбург
17.5% (21)
3:1 Фрайбург
9.2% (11)
1:0 Фрайбург
5.8% (7)
4:1 Фрайбург
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:0 Фрайбург
1.7% (2)
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