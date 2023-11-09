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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Фрайбург
5:0
Конец матча
Бачка-Топола
0'
1:0
24' Гол
Рохль Мерлин
29' Желтая карточка
Влалукин Йован
39' Желтая карточка
Линхарт Филипп
2:0
56' Гол
Эггештайн Максимилиан
3:0
69' Гол
Вайсхаупт Ноа
4:0
80' Гол
Адаму Чуквубике
5:0
90' Гол
Доан Рицу
90'+3

Ход матча

24'
Рохль Мерлин
(Эггештайн Максимилиан)
1:0
29'
 
Влалукин Йован
39'
Линхарт Филипп
 
46'
 
Чалушич Йосип
Влалукин Йован
46'
 
Чиркович Александар
Кувельич Никола
56'
Эггештайн Максимилиан
(Грифо Винченцо)
2:0
57'
Грегорич Михаэль
Рохль Мерлин
 
66'
 
Радин Милан
Джаковац Ифет
67'
 
Пантович Милош
Йованович Саша
69'
Вайсхаупт Ноа
3:0
70'
Макенго Жорди
Вайсхаупт Ноа
 
70'
Доан Рицу
Хёлер Лукас
 
72'
 
Цветкович Милош
Антонич Горан
78'
Адаму Чуквубике
Грифо Винченцо
 
78'
Кюблер Лукас
Линхарт Филипп
 
80'
Адаму Чуквубике
(Эггештайн Максимилиан)
4:0
90'
Доан Рицу
(Адаму Чуквубике)
5:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 120
Фрайбург 96.7% (116)
X 1.7% (2)
Бачка-Топола 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
25
Сильдиллия
Килианн
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
7
Вайсхаупт
Ноа
34
Рохль
Мерлин
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
12
Илич
Велько
25
Джорджевич
Матея
18
Неманья
Стойич
17
Антонич
Горан
30
Петрович
Неманья
77
Влалукин
Йован
21
Кувельич
Никола
37
Вулич
Милош
35
Джаковац
Ифет
8
Йованович
Саша
II
9
Милованович
Урош
Фрайбург
3-4-3
Бачка-Топола
4-4-2

История личных встреч

Фрайбург
Бачка-Топола

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (2) 1
Шаллаи Роланд 2 0.5
Эггештайн Максимилиан 1 0.25
Доан Рицу 1 0.25
Адаму Чуквубике 1 0.25
Филипп Максимилиан 1 0.25
Рохль Мерлин 1 0.25
Вайсхаупт Ноа 1 0.25
Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Неманья 1 0.25
Пантович Милош 1 0.25
Джаковац Ифет 1 0.25
Станич Петар 1 0.25
Йованович Саша II 0 0
Неманья Стойич 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0
Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влалукин Йован 2 0
Цветкович Милош 1 0
Чалушич Йосип 1 0
Петрович Неманья 1 0
Кувельич Никола 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Фрайбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бачка-Топола
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Фрайбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бачка-Топола
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3
Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1
Бачка-Топола
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Нови Пазар 1:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3
Вождовац - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:2 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 Младост Лучани - Бачка-Топола 1:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Брага 1:4 Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4

Результаты матчей

Фрайбург
Бачка-Топола

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Бачка-Топола

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
1
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 4 3 0 1 12 - 5 9
2.
Вест Хэм
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Олимпиакос
 4 1 1 2 6 - 7 4
4.
Бачка-Топола
 4 0 1 3 4 - 13 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фрайбург
 2 1 0 1 6 - 2 3
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Вест Хэм
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Олимпиакос
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
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    Прогнозы 120
    Фрайбург 96.7% (116)
    X 1.7% (2)
    Бачка-Топола 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 5:0 Бачка-Топола

    Исход игры
    Фрайбург
    96.7% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Бачка-Топола
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    34.51% (39)
    Нет
    65.49% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Фрайбург
    33.3% (40)
    3:0 Фрайбург
    20% (24)
    2:1 Фрайбург
    17.5% (21)
    3:1 Фрайбург
    9.2% (11)
    1:0 Фрайбург
    5.8% (7)
    4:1 Фрайбург
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:0 Фрайбург
    1.7% (2)
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