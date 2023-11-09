Шнегг получает карточку желтого цвета. За снос соперника на газон он был наказан. Заслуженный "горчичник". Эдерсону прилетело тут по ногам.

Муриэль сейчас как-то не понятно на фланге сыграл. Прокинул он мяч себе на ход, но сделал это слишком сильно. Снаряд за пределы поля укатился.

МОМЕНТ! Эдерсон! Вырвался 13-й номер "богини" на правый край штрафной. Нанес он удар по воротам соперника, но попал в ногу вратарю. Отбит снаряд в аут.

Данте у "Штурма" сейчас на поле выйдет с минуты на минуту. Шнегг за пределы газона уходит.

Вышел все-таки Миранчук на поле в составе "Аталанты". Вместо Копмейнераса появился он.

ПАШАЛИЧ! Ворвался слева он в штрафную соперника, нанес удар по воротам соперника, но попал в ногу защитнику. Сфера на угловой укатилась в итоге.

Несколько раз мяч уже коснулся Миранчук. Активно Алексей себя проявляет. Дважды обострял ситуацию на правом фланге. Ну почему Гасперини маринует россиянина на лавке? Не пойму!

МОМЕНТИЩЕ! Хатебур с правого края простреливал мяч в штрафную соперника - Пашалич из центра просто расстреливал ворота соперника, но не попал в левый угол! Как?

Хатебур с правого края выполнил подачу в центр штрафной, но там до мяча снова первым добрался защитник соперника, выбивший снаряд за пределы.

Копмейнерс сейчас на левом фланге получил удар по ногам. Будет Муриэль подавать штрафной с левого края. Шанс для "Аталанты" отличиться.

Копмейнерс наносил удар по воротам соперника с дальней дистанции, но в ногу защитнику попал. В итоге снаряд за пределы поля улетел. На угловой.

Неудачно угловой разыграли хозяева, но мяч остался у "богини". Без выходов на чужую половину поля играет сейчас австрийский коллектив.

Баккер отдал неточный пас на Копмейнерса. Вернул создателю атаки мяч 7-й номер "Аталанты", а вот прострел пришелся в руки голкиперу.

Аффегрубер с поля ушел тем временем. Фусейни на футбольный газон тем временем появился.

Последняя 10-минутка пошла в нашей встрече. Не думаю я, что сможет отыграться австрийский коллектив. Но всякое в футболе бывает.

Лукман сейчас нанес удар по воротам соперника, но снова попал в защитника соперника. Сфера за пределы поля не улетела по итогу.

Лукман уступает место на поле сейчас Пашаличу. Замена в составе "Аталанты" произошла. Отметим эту ротацию в составе бергамасков.

Вместо Скамакки на поле появился Муриэль тем временем. Новая замена в составе "богини". Тем временем нам напоминают режиссеры трансляции, что уже больше часа мы повели на поле.

Хорват на поле вместо Бовинга на поле появился. Тейшейра вышел вместо Влодарчика в составе гостей.

МОМЕНТИЩЕ! Хорват! Классно он сместился с левого края в центр сейчас и нанес удар по воротам соперника - мяч полетел рядом с правой стойкой. Как кажется, вратарь даже снаряда коснулся.

Шнегг упустил сейчас снаряд за пределы поля, но судья увидел касание игроком соперника. В итоге сферу рефери отдал все-таки команде атакующей.

В первом матче между этими командами, который состоялся две недели назад, "Штурм" сумел спастись в меньшинстве. Команда сравняла счет в концовке встречи, вырвав ничью - 2:2.

Практически аншлаг сегодня на "Гевиссе". Сообщается, что на игру пришло более 18 000 фанатов при общей вместительности в 21 000 зрительских мест. Весьма неплохо.

МОМЕНТ! Тейшейра с отскоком от газона по воротам соперника нанес удар по воротам соперника. Мяч рядом с левой "девяткой" пролетел! Было опасно!

ОПАСНО! Муриэль! Как он не забивает? Мяч после серии рикошетов отскочил к Луису, который с десяти метров нанес выстрел намного выше цели!

Прозвучал стартовый свисток к началу второго тайма! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Хатебур вместо Дзаппакосты в перерыве в составе "Аталанты" появился на футбольном поле.

Скамакку не пустили в свою штрафную соперники. Прасс в подкате против него сыграл, выбив мяч за пределы поля. На сей раз в аут.

Скамакка нанес сразу же удар по воротам соперника - мяч попал в ногу сопернику, после чего улетел за пределы футбольного поля. Новый угловой.

Скамакка упал в штрафной соперника сейчас, получив толчок от соперника рукой. Впрочем, рефери разрешил оппонентам встречу продолжить.

Эдерсон на правом краю действовал активно. Попытался игрок прострелить сферу в штрафную, но попал в защитника. Будет еще один угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖИМСИТИ! 1:0! Долго сейчас мяч по штрафной "Штурма" метался. В конечном итоге, будучи внутри штрафной, удар по воротам соперника нанес Джимсити, который мяч направил в верхний правый угол.

Баккер сейчас получил толчок в спину в центре поля. В итоге упал на газон футболист. Рефери зафиксировал в этой ситуации штрафной удар.

Копмейнерс с правого края направлял мяч в штрафную соперника - на выходе уверенно сработал вратарь "Штурма", забравший снаряд в уверенном прыжке в свои перчатки.

Скамакка пас в сторону Лукмана сейчас отдал. Игрок "Аталанты" не сумел укротить сферу, позволив ей ускакать за пределы поля. За лицевую линию.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры на табло горят нули. Пока скучная, в целом, игра под проливным дождем в Бергамо! Отдыхаем!

45' Станкович успевает на последних секундах компенсированного к первому тайму времени получает карточку желтого цвета. Отметим это нарушение правил.

45' Дзаппакоста получил наступ на ногу от соперника. Оказался рядом главный арбитр встречи, который среагировал на эпизод и дал свисток. Сколько же остановок!

45' Минуту судья добавил всего лишь.

43' Лукман вновь рванул к мячу слишком поздно. Упустил в итоге игрок "Аталанты" мяч за пределы поля. Очень уверенно себя в обороне пока "Штурм" ощущает.

42' Станкович забрасывал мяч с правого края в штрафную "Аталанты" - на выходе уверенно сработал голкипер команды хозяев. Классно сыграно.

41' Дзаппакоста снова в центре событий оказался. Вновь удар по ногам он получил. Судья принял решение игру остановить. Пока разбивается на мелкие отрезки наша встречи.

39' ОПАСНО! Лавале! Угловой с правого края подали гости. На Лавале пришел снаряд, и тот с линии штрафной едва не уложил шайбу под перекладину.

38' Толой снова в обороне отыгрывал, и против Влодарчика нарушил правил, уложив соперника на футбольный газон. Снова фиксируется судей.

37' Толой явно подыграл себе рукой сейчас. Судейский корпус снова игру остановил. Вновь нарушение правил. 12 фолов на двоих собрали оппоненты. По 6 на каждую команду.

36' ОПАСНО! Влодарчик сейчас откликнулся на передачу от партнера с правого края. В итоге головой по рамке соперника пробивал футболист, но чуть правее цели сферу направил.

34' Лукман по левому флангу к воротам соперника устремился, но передача в его сторону была слишком сильной. Схерпен в итоге сыграл на выходе, забрав снаряд в перчатки.

33' Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Эдерсон получил в центре поля удар по голове. Снова свисток судьи мы услышали.

32' Компейнерс получил мяч от Дзаппакосты, после чего выполнял прострельный пас в штрафную оппонента. Мяч в перчатках голкипера австрийского коллектива оказался.

31' Де Рону прилетело на левом краю. В итоге рефери с паузой остановил игру. Перспективный стандарт "Аталанта" готовится исполнить с левого края.

29' Лукман сейчас из центра на Дзаппакосту отправлял снаряд. С правого края не успел игрок прострелить. Один из оборонцев отработал в защите должным образом.

28' Лукман с правого края снова мяч прострелил в центр. Сыграл на выходе кулаком вратарь, но отбил мяч на Дзаппакосту, который в падении через себя пробил по позиции вратаря.

27' Скамакка в центре штрафной подключался к атаке своей команды. После передачи от Копмейнерса ему так и не удалось дело до удара довести.

26' Угловой не лучшим образом снова "Аталанта" подала. Вратарь австрийского клуба сыграл на выходе. На сей раз не стал даже кулаками играть. Спокойно сферу в перчатках зафиксировал.

24' Да, дождь пока влияет на игру команд на поле. В итоге Лукман далее простреливал мяч в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. Еще один угловой.

23' Баккер с левого края простреливал мяч в штрафную соперника - снова вратарь уверенно сыграл на выходе, зафиксировав сферу в перчатках.

22' Корнер "Аталанта" подала не лучшим образом. Смогли австрийцы отбиться. Пока, честно говоря, очень уверенно "Штурм" себя чувствует на всех участках футбольного поля.

20' Де Рон получил по ногам в районе центрального круга. Быстро разыграли мяч футболисты "богини" штрафной. Последовал прострел справа от Лукмана. Защитник в обороне отработал и мяч на угловой отбил.

19' Скамакка в атаке сейчас нарушает правила против соперника. В итоге рефери фиксирует фол. У "Аталанты" пока совсем не клеится игра впереди.

18' Лавале метров с 30 по воротам соперника нанес удар тем временем. Мяч слишком высоко полетел. В дождливую погоду, видимо, есть установка у команд бить чаще с дальней дистанции.

16' Колашинац отработал в обороне сейчас. Позволил он снаряду выкатиться за пределы поля. Рефери определил, что мяч от ноги игрока "Штурма" ушел.

15' Шнегг оказался на газоне, выполняя подкат против соперника. Рефери временно остановил игру, чтобы футболисту могли оказать медицинскую помощь.

14' ТОЛОЙ! Нанес он удар по воротам соперника сейчас после передачи с левого края, но не попал по мячу толком. Снаряд он направил метров на пять выше цели.

13' Горенц-Станкович снова в центре поля в грубой манере сыграл. Но без карточки желтого цвета дело обошлось тут. Хотя у рефери были мысли ее показать.

12' Более 10 минут отыграли оппоненты. "Богиня" практически не выходила к воротам соперника пока что. Мне вообще кажется, что команда хозяев еще мыслями не на поле.

10' Дзаппакоста играл сейчас вперед, на партнера, но его опередили на долю секунды соперники, которые сохранили мяч под своим контролем.

9' Дождливая погода сегодня в Бергамо. К тому же, при легком тумане начинали встречу оппоненты, но сейчас он немного развеялся. Тем не менее, играть не комфортно.

8' Горенц-Станкович нарушил правила в центре поля, огрев по ноге своего соперника. "Аталанта" не торопится разыгрывать штрафной удар в этой ситуации.

7' Миранчук сегодня снова в запасе. Хотелось бы все-таки увидеть Алексея сегодня на поле. Но вновь оставляет его на лавке Гасперини, а ведь имеет возможность проводить ротации в составе.

6' Бовинг с левого края попытался выполнить навес в штрафную соперника, но в центре обороны бергамасков сыграл на вынос теперь Колашинац.

5' Джимсити сейчас в своей штрафной сыграл на опережении. Вынес игрок мяч подальше от ворот после навеса с левого края. Могло получиться очень опасно.

4' Владеют мячом на первых минутах игроки "Аталанты". "Черно-синие" делают все, с левого края выполнили передачу в штрафную соперника - снаряд в руках кипера оказался.

2' Футболисты "Аталанты" вышли на эту игру в черно-синих цветах, а игроки "Штурма" предстали перед нами в белом обмундировании.