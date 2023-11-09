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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Аталанта
1:0
Второй тайм: 88'
Штурм Грац
0'
45' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
1:0
50' Гол
Джимсити Берат
81' Желтая карточка
Шнегг Давид

Ход матча

45'
 
Горенц-Станкович Йон
46'
Хатебур Ханс
Дзаппакоста Давиде
 
50'
Джимсити Берат
1:0
59'
 
Тейшейра Брайан
Влодарчик Шимон
59'
 
Хорват Томи
Бовинг Виллиам
62'
Пашалич Марио
Лукман Адемола
 
62'
Муриэль Луис
Скамакка Джанлука
 
79'
 
Фусейни Мохаммед
Аффенгрубер Давид
81'
 
Шнегг Давид
86'
Миранчук Алексей
Копмейнерс Тëн
 
86'
 
Данте Амаду
Шнегг Давид

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 116
Аталанта 99.1% (115)
X 0.9% (1)
Штурм Грац 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Штурм Грац
1.31
8.60
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9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
20
Баккер
Митчел
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
11
Лукман
Адемола
90
Скамакка
Джанлука
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
15
Бовинг
Виллиам
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
Аталанта
3-4-2-1
Штурм Грац
4-4-2

История личных встреч

Аталанта
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 2 (1) 0.5
Руджери Маттео 1 0.25
Эдерсон Хонорато 1 0.25
Джимсити Берат 1 0.25
Де Кетеларе Шарль 1 0.25
Скальвини Джорджио 1 0.25
Дзаппакоста Давиде 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 2 0.5
Прасс Александр 1 0.25
Влодарчик Шимон 1 (1) 0.25
Китеишвили Отар 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толой Рафаэл 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Лукман Адемола 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 1
Горенц-Станкович Йон 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Аффенгрубер Давид 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Данте Амаду 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0
Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2
Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1

Результаты матчей

Аталанта
Штурм Грац

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 1:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Спортинг Л
 2:1 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Штурм Грац
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
4.
Ракув
 1:2 4 0 1 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ракув
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Штурм Грац
 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Аталанта
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Штурм Грац
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Ракув
 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 88'
    Несколько раз мяч уже коснулся Миранчук. Активно Алексей себя проявляет. Дважды обострял ситуацию на правом фланге. Ну почему Гасперини маринует россиянина на лавке? Не пойму!
  • Опасный момент
    87'
    ПАШАЛИЧ! Ворвался слева он в штрафную соперника, нанес удар по воротам соперника, но попал в ногу защитнику. Сфера на угловой укатилась в итоге. 
  • Замена
    86'
    Вышел все-таки Миранчук на поле в составе "Аталанты". Вместо Копмейнераса появился он. 
  • Замена
    85'
    Данте у "Штурма" сейчас на поле выйдет с минуты на минуту. Шнегг за пределы газона уходит. 
  • Опасный момент
    84'
    МОМЕНТ! Эдерсон! Вырвался 13-й номер "богини" на правый край штрафной. Нанес он удар по воротам соперника, но попал в ногу вратарю. Отбит снаряд в аут. 
  • 82'
    Муриэль сейчас как-то не понятно на фланге сыграл. Прокинул он мяч себе на ход, но сделал это слишком сильно. Снаряд за пределы поля укатился.
  • Желтая карточка
    81'
    Шнегг получает карточку желтого цвета. За снос соперника на газон он был наказан. Заслуженный "горчичник". Эдерсону прилетело тут по ногам. 
  • 80'
    Последняя 10-минутка пошла в нашей встрече. Не думаю я, что сможет отыграться австрийский коллектив. Но всякое в футболе бывает. 
  • Замена
    79'
    Аффегрубер с поля ушел тем временем. Фусейни на футбольный газон тем временем появился. 
  • 77'
    Баккер отдал неточный пас на Копмейнерса. Вернул создателю атаки мяч 7-й номер "Аталанты", а вот прострел пришелся в руки голкиперу. 
  • Угловой
    76'
    Неудачно угловой разыграли хозяева, но мяч остался у "богини". Без выходов на чужую половину поля играет сейчас австрийский коллектив. 
  • Опасный момент
    75'
    Копмейнерс наносил удар по воротам соперника с дальней дистанции, но в ногу защитнику попал. В итоге снаряд за пределы поля улетел. На угловой. 
  • Опасный момент
    73'
    Копмейнерс сейчас на левом фланге получил удар по ногам. Будет Муриэль подавать штрафной с левого края. Шанс для "Аталанты" отличиться. 
  • 72'
    Хатебур с правого края выполнил подачу в центр штрафной, но там до мяча снова первым добрался защитник соперника, выбивший снаряд за пределы. 
  • Опасный момент
    71'
    МОМЕНТИЩЕ! Хатебур с правого края простреливал мяч в штрафную соперника - Пашалич из центра просто расстреливал ворота соперника, но не попал в левый угол! Как?
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    • Опасный момент
      70'
      ОПАСНО! Муриэль! Как он не забивает? Мяч после серии рикошетов отскочил к Луису, который с десяти метров нанес выстрел намного выше цели!
    • Опасный момент
      68'
      МОМЕНТ! Тейшейра с отскоком от газона по воротам соперника нанес удар по воротам соперника. Мяч рядом с левой "девяткой" пролетел! Было опасно!
    • Анонс
      67'
      Практически аншлаг сегодня на "Гевиссе". Сообщается, что на игру пришло более 18 000 фанатов при общей вместительности в 21 000 зрительских мест. Весьма неплохо. 
    • 66'
      В первом матче между этими командами, который состоялся две недели назад, "Штурм" сумел спастись в меньшинстве. Команда сравняла счет в концовке встречи, вырвав ничью - 2:2. 
    • 65'
      Шнегг упустил сейчас снаряд за пределы поля, но судья увидел касание игроком соперника. В итоге сферу рефери отдал все-таки команде атакующей. 
    • Опасный момент
      64'
      МОМЕНТИЩЕ! Хорват! Классно он сместился с левого края в центр сейчас и нанес удар по воротам соперника - мяч полетел рядом с правой стойкой. Как кажется, вратарь даже снаряда коснулся.
    • Замена
      62'
      Хорват на поле вместо Бовинга на поле появился. Тейшейра вышел вместо Влодарчика в составе гостей. 
    • Замена
      61'
      Вместо Скамакки на поле появился Муриэль тем временем. Новая замена в составе "богини". Тем временем нам напоминают режиссеры трансляции, что уже больше часа мы повели на поле. 
    • Замена
      60'
      Лукман уступает место на поле сейчас Пашаличу. Замена в составе "Аталанты" произошла. Отметим эту ротацию в составе бергамасков. 
    • 59'
      Лукман сейчас нанес удар по воротам соперника, но снова попал в защитника соперника. Сфера за пределы поля не улетела по итогу. 
    • 57'
      Скамакка пас в сторону Лукмана сейчас отдал. Игрок "Аталанты" не сумел укротить сферу, позволив ей ускакать за пределы поля. За лицевую линию. 
    • 55'
      Копмейнерс с правого края направлял мяч в штрафную соперника - на выходе уверенно сработал вратарь "Штурма", забравший снаряд в уверенном прыжке в свои перчатки. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Баккер сейчас получил толчок в спину в центре поля. В итоге упал на газон футболист. Рефери зафиксировал в этой ситуации штрафной удар. 
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖИМСИТИ! 1:0!
      Долго сейчас мяч по штрафной "Штурма" метался. В конечном итоге, будучи внутри штрафной, удар по воротам соперника нанес Джимсити, который мяч направил в верхний правый угол.
    • Угловой
      51'
      Эдерсон на правом краю действовал активно. Попытался игрок прострелить сферу в штрафную, но попал в защитника. Будет еще один угловой.
    • Судья
      50'
      Скамакка упал в штрафной соперника сейчас, получив толчок от соперника рукой. Впрочем, рефери разрешил оппонентам встречу продолжить.
    • Угловой
      49'
      Скамакка нанес сразу же удар по воротам соперника - мяч попал в ногу сопернику, после чего улетел за пределы футбольного поля. Новый угловой. 
    • 48'
      Скамакку не пустили в свою штрафную соперники. Прасс в подкате против него сыграл, выбив мяч за пределы поля. На сей раз в аут.
    • Замена
      47'
      Хатебур вместо Дзаппакосты в перерыве в составе "Аталанты" появился на футбольном поле. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Прозвучал стартовый свисток к началу второго тайма! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры на табло горят нули. Пока скучная, в целом, игра под проливным дождем в Бергамо! Отдыхаем!
    • Желтая карточка
      45'
      Станкович успевает на последних секундах компенсированного к первому тайму времени получает карточку желтого цвета. Отметим это нарушение правил. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Дзаппакоста получил наступ на ногу от соперника. Оказался рядом главный арбитр встречи, который среагировал на эпизод и дал свисток. Сколько же остановок!
    • Дополнительное время
      45'
      Минуту судья добавил всего лишь.
    • 43'
      Лукман вновь рванул к мячу слишком поздно. Упустил в итоге игрок "Аталанты" мяч за пределы поля. Очень уверенно себя в обороне пока "Штурм" ощущает. 
    • 42'
      Станкович забрасывал мяч с правого края в штрафную "Аталанты" - на выходе уверенно сработал голкипер команды хозяев. Классно сыграно.
    • 41'
      Дзаппакоста снова в центре событий оказался. Вновь удар по ногам он получил. Судья принял решение игру остановить. Пока разбивается на мелкие отрезки наша встречи. 
    • Опасный момент
      39'
      ОПАСНО! Лавале! Угловой с правого края подали гости. На Лавале пришел снаряд, и тот с линии штрафной едва не уложил шайбу под перекладину. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Толой снова в обороне отыгрывал, и против Влодарчика нарушил правил, уложив соперника на футбольный газон. Снова фиксируется судей. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Толой явно подыграл себе рукой сейчас. Судейский корпус снова игру остановил. Вновь нарушение правил. 12 фолов на двоих собрали оппоненты. По 6 на каждую команду. 
    • Опасный момент
      36'
      ОПАСНО! Влодарчик сейчас откликнулся на передачу от партнера с правого края. В итоге головой по рамке соперника пробивал футболист, но чуть правее цели сферу направил.
    • 34'
      Лукман по левому флангу к воротам соперника устремился, но передача в его сторону была слишком сильной. Схерпен в итоге сыграл на выходе, забрав снаряд в перчатки. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Эдерсон получил в центре поля удар по голове. Снова свисток судьи мы услышали. 
    • 32'
      Компейнерс получил мяч от Дзаппакосты, после чего выполнял прострельный пас в штрафную оппонента. Мяч в перчатках голкипера австрийского коллектива оказался. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Де Рону прилетело на левом краю. В итоге рефери с паузой остановил игру. Перспективный стандарт "Аталанта" готовится исполнить с левого края. 
    • 29'
      Лукман сейчас из центра на Дзаппакосту отправлял снаряд. С правого края не успел игрок прострелить. Один из оборонцев отработал в защите должным образом. 
    • 28'
      Лукман с правого края снова мяч прострелил в центр. Сыграл на выходе кулаком вратарь, но отбил мяч на Дзаппакосту, который в падении через себя пробил по позиции вратаря. 
    • 27'
      Скамакка в центре штрафной подключался к атаке своей команды. После передачи от Копмейнерса ему так и не удалось дело до удара довести. 
    • 26'
      Угловой не лучшим образом снова "Аталанта" подала. Вратарь австрийского клуба сыграл на выходе. На сей раз не стал даже кулаками играть. Спокойно сферу в перчатках зафиксировал. 
    • Угловой
      24'
      Да, дождь пока влияет на игру команд на поле. В итоге Лукман далее простреливал мяч в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. Еще один угловой. 
    • 23'
      Баккер с левого края простреливал мяч в штрафную соперника - снова вратарь уверенно сыграл на выходе, зафиксировав сферу в перчатках. 
    • 22'
      Корнер "Аталанта" подала не лучшим образом. Смогли австрийцы отбиться. Пока, честно говоря, очень уверенно "Штурм" себя чувствует на всех участках футбольного поля. 
    • Угловой
      20'
      Де Рон получил по ногам в районе центрального круга. Быстро разыграли мяч футболисты "богини" штрафной. Последовал прострел справа от Лукмана. Защитник в обороне отработал и мяч на угловой отбил. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Скамакка в атаке сейчас нарушает правила против соперника. В итоге рефери фиксирует фол. У "Аталанты" пока совсем не клеится игра впереди. 
    • 18'
      Лавале метров с 30 по воротам соперника нанес удар тем временем. Мяч слишком высоко полетел. В дождливую погоду, видимо, есть установка у команд бить чаще с дальней дистанции. 
    • 16'
      Колашинац отработал в обороне сейчас. Позволил он снаряду выкатиться за пределы поля. Рефери определил, что мяч от ноги игрока "Штурма" ушел. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Шнегг оказался на газоне, выполняя подкат против соперника. Рефери временно остановил игру, чтобы футболисту могли оказать медицинскую помощь.
    • 14'
      ТОЛОЙ! Нанес он удар по воротам соперника сейчас после передачи с левого края, но не попал по мячу толком. Снаряд он направил метров на пять выше цели. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Горенц-Станкович снова в центре поля в грубой манере сыграл. Но без карточки желтого цвета дело обошлось тут. Хотя у рефери были мысли ее показать.
    • 12'
      Более 10 минут отыграли оппоненты. "Богиня" практически не выходила к воротам соперника пока что. Мне вообще кажется, что команда хозяев еще мыслями не на поле. 
    • 10'
      Дзаппакоста играл сейчас вперед, на партнера, но его опередили на долю секунды соперники, которые сохранили мяч под своим контролем. 
    • Дождь
      9'
      Дождливая погода сегодня в Бергамо. К тому же, при легком тумане начинали встречу оппоненты, но сейчас он немного развеялся. Тем не менее, играть не комфортно. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Горенц-Станкович нарушил правила в центре поля, огрев по ноге своего соперника. "Аталанта" не торопится разыгрывать штрафной удар в этой ситуации.
    • 7'
      Миранчук сегодня снова в запасе. Хотелось бы все-таки увидеть Алексея сегодня на поле. Но вновь оставляет его на лавке Гасперини, а ведь имеет возможность проводить ротации в составе.
    • 6'
      Бовинг с левого края попытался выполнить навес в штрафную соперника, но в центре обороны бергамасков сыграл на вынос теперь Колашинац. 
    • 5'
      Джимсити сейчас в своей штрафной сыграл на опережении. Вынес игрок мяч подальше от ворот после навеса с левого края. Могло получиться очень опасно.
    • 4'
      Владеют мячом на первых минутах игроки "Аталанты". "Черно-синие" делают все, с левого края выполнили передачу в штрафную соперника - снаряд в руках кипера оказался.
    • 2'
      Футболисты "Аталанты" вышли на эту игру в черно-синих цветах, а игроки "Штурма" предстали перед нами в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! С центра поля мяч разыграли футболисты "Штурма"! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой игре победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Горенц-Станкович Йон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Штурм Грац

    Исход игры
    Аталанта
    99.1% (115)
    Ничья
    0.9% (1)
    Штурм Грац
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    52.21% (59)
    Нет
    47.79% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    37.9% (44)
    2:1 Аталанта
    36.2% (42)
    3:1 Аталанта
    11.2% (13)
    3:0 Аталанта
    5.2% (6)
    1:0 Аталанта
    3.4% (4)
    3:2 Аталанта
    1.7% (2)
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