  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Штурм Грац
Прогнозы 41
Аталанта 97.6% (40)
X 2.4% (1)
Штурм Грац 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Штурм Грац
1.28
Реклама, pari.ru
6.30
Реклама, betcity.ru
11.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аталанта
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 2 (1) 0.67
Руджери Маттео 1 0.33
Эдерсон Хонорато 1 0.33
Де Кетеларе Шарль 1 0.33
Скальвини Джорджио 1 0.33
Дзаппакоста Давиде 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 2 0.67
Прасс Александр 1 0.33
Влодарчик Шимон 1 (1) 0.33
Китеишвили Отар 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толой Рафаэл 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Лукман Адемола 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 1
Китеишвили Отар 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Аффенгрубер Давид 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Данте Амаду 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0
Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2
Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1

Результаты матчей

Аталанта
Штурм Грац

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Штурм Грац
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Спортинг Л
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Ракув
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ракув
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Штурм Грац
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Спортинг Л
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Аталанта
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Штурм Грац
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Штурм Грац от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Аталанта 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Штурм Грац 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Штурм Грац
    1.28
    Реклама, pari.ru
    6.30
    Реклама, betcity.ru
    11.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аталанта - Штурм Грац онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Аталанта - Штурм Грац

    Исход игры
    Аталанта
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Штурм Грац
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (20)
    Нет
    50% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    36.6% (15)
    2:1 Аталанта
    31.7% (13)
    3:1 Аталанта
    14.6% (6)
    1:0 Аталанта
    7.3% (3)
    3:0 Аталанта
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аталанта
    Штурм Грац
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     