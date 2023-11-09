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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Рейнджерс
2:1
Второй тайм: 88'
Спарта Прага
0'
1:0
12' Гол
Перейра Данило
2:0
20' Гол
Кантуэлл Тодд
37' Желтая карточка
Гомес Джеймс
45' Желтая карточка
Витик Мартин
58' Желтая карточка
Баришич Борна
2:1
77' Гол
Гараслин Лукаш
79' Желтая карточка
Ляци Казим

Ход матча

12'
Перейра Данило
1:0
20'
Кантуэлл Тодд
(Перейра Данило II)
2:0
37'
 
Гомес Джеймс
45'
 
Витик Мартин
46'
 
Ляци Казим
Олатунджи Виктор
46'
 
Виснер Томаш
Гомес Джеймс
58'
Баришич Борна
 
59'
 
Гараслин Лукаш
Садилек Лукаш
67'
 
Сейк Вацлав
Кухта Ян
69'
МакКосленд Росс
Кантуэлл Тодд
 
77'
2:1
Гараслин Лукаш
79'
 
Ляци Казим
85'
Лоуренс Том
Сима Абдалла
 
85'
Дессерс Сириль
Перейра Данило
 
86'
 
Выдра Патрик
Ляци Казим

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 116
Рейнджерс 85.3% (99)
X 12.1% (14)
Спарта Прага 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рейнджерс
Ничья
Спарта Прага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Дэвис
Бен
II
31
Баришич
Борна
4
Ландстрем
Джон
8
Джек
Райан
13
Кантуэлл
Тодд
14
Ламмерс
Сэм
19
Сима
Абдалла
99
Перейра
Данило
II
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
25
Сёренсен
Асгер
5
Гомес
Джеймс
2
Пресиадо
Анхело
18
Садилек
Лукаш
6
Кайринен
Каан
30
Зелены
Ярослав
9
Кухта
Ян
7
Олатунджи
Виктор
14
Бирманчевич
Велько
Рейнджерс
4-2-3-1
Спарта Прага
3-4-3

История личных встреч

Рейнджерс
Спарта Прага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 2 0.5
Перейра Данило II 1 0.25
Кантуэлл Тодд 1 0.25
Ландстрем Джон 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.5
Гараслин Лукаш 2 0.33
Панак Филип 1 0.17
Бирманчевич Велько 1 0.17
Олатунджи Виктор 1 0.17
Сёренсен Асгер 1 0.17
Витик Мартин 1 0.17
Кайринен Каан 0 0
Пешек Якуб 0 0
Рынеш Матей 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сима Абдалла 2 0
Голдсон Коннор 1 0
Руф Кемар 1 0
Сауттар Джон 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Баришич Борна 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляци Казим 2 0
Павелка Давид 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Панак Филип 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Виснер Томаш 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0
Рынеш Матей 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
7
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартс - Рейнджерс 1:3 Данди - Рейнджерс 0:5 Рейнджерс - Хартс 2:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0
Рейнджерс - Хиберниан 4:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Мазеруэлл 1:0 Рейнджерс - Бетис 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Росс Каунти - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1 Серветт - Рейнджерс 1:1 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0
Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Градец Кралове - Спарта Прага 1:3 Бетис - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Лисен - Спарта Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Спарта Прага - Карвина 3:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0

Результаты матчей

Рейнджерс
Спарта Прага

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3:1 4 3 0 1 6 - 3 9
2.
Рейнджерс
 2:1 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Спарта Прага
 1:2 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Арис Лимасол
 1:3 4 1 0 3 5 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3:1 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Рейнджерс
 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Спарта Прага
 1:2 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Арис Лимасол
 1:3 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3:1 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Рейнджерс
 2:1 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Спарта Прага
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Арис Лимасол
 1:3 2 0 0 2 3 - 6 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Витик Мартин получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 116
    Рейнджерс 85.3% (99)
    X 12.1% (14)
    Спарта Прага 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рейнджерс 2:1 Спарта Прага

    Исход игры
    Рейнджерс
    85.3% (99)
    Ничья
    12.1% (14)
    Спарта Прага
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    50.9% (59)
    1:0 Рейнджерс
    20.7% (24)
    1:1 Ничья
    6.9% (8)
    2:0 Рейнджерс
    6% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:2 Рейнджерс
    3.4% (4)
    3:1 Рейнджерс
    2.6% (3)
    1:2 Спарта Прага
    1.7% (2)
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    Спарта Прага
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