Тур: 4. Стадион: Айброкс.
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолПерейра Данило
2:0
20' ГолКантуэлл Тодд
37' Желтая карточкаГомес Джеймс
45' Желтая карточкаВитик Мартин
58' Желтая карточкаБаришич Борна
2:1
77' ГолГараслин Лукаш
79' Желтая карточкаЛяци Казим
89' Желтая карточкаТавернье Джеймс
90' Желтая карточкаЛаммерс Сэм
90' Желтая карточкаПресиадо Анхело
90' Желтая карточкаГолдсон Коннор
90'+11
Ход матча
12'
1:0
20'
37'
45'
58'
67'
77'
79'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
26
Дэвис
Бен
II
14
Ламмерс
Сэм
19
Сима
Абдалла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ламмерс СэмПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Райт КиранВратарь
- Защитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Руф КемарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Вратарь
-
26 Выдра ПатрикЗащитник
-
28 Виснер ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
-
19 Мейдр ЯнПолузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
-
29 Шевчик МихалПолузащитник
- Нападающий
-
39 Сейк ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Рейнджерс
Спарта Прага
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|2
|0.5
|Перейра Данило II
|1
|0.25
|Кантуэлл Тодд
|1
|0.25
|Ландстрем Джон
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|0.5
|Гараслин Лукаш
|2
|0.33
|Панак Филип
|1
|0.17
|Бирманчевич Велько
|1
|0.17
|Олатунджи Виктор
|1
|0.17
|Сёренсен Асгер
|1
|0.17
|Витик Мартин
|1
|0.17
|Кайринен Каан
|0
|0
|Пешек Якуб
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Рынеш Матей
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Сима Абдалла
|2
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляци Казим
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Панак Филип
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Рынеш Матей
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
7
Рейнджерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартс - Рейнджерс 1:3 Данди - Рейнджерс 0:5 Рейнджерс - Хартс 2:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0
Рейнджерс - Хиберниан 4:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Мазеруэлл 1:0 Рейнджерс - Бетис 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Росс Каунти - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1 Серветт - Рейнджерс 1:1 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0
Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Градец Кралове - Спарта Прага 1:3 Бетис - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Лисен - Спарта Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Спарта Прага - Карвина 3:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Результаты матчей
Рейнджерс
Спарта Прага
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
13
24
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс 2:1 Спарта Прага
Исход игры
Рейнджерс
85.3% (99)
Ничья
12.1% (14)
Спарта Прага
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
2:1 Рейнджерс
50.9% (59)
1:0 Рейнджерс
20.7% (24)
1:1 Ничья
6.9% (8)
2:0 Рейнджерс
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
3:2 Рейнджерс
3.4% (4)
3:1 Рейнджерс
2.6% (3)
1:2 Спарта Прага
1.7% (2)
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