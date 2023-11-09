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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Брейдаблик
2:3
Второй тайм: 89'
Гент
0'
0:1
6' Гол
Орбан Гифт
1:1
16' Гол
Сванторссон Джейсон-Дади
2:1
18' Гол
Сванторссон Джейсон-Дади
52' Желтая карточка
Йеоман Андри
2:2
54' Пенальти
Орбан Гифт
60' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
61' Желтая карточка
Эйольфссон Гисли
68' Желтая карточка
Браун Арчи
2:3
69' Гол
Орбан Гифт

Ход матча

6'
0:1
Орбан Гифт
(Геркенс Питер)
16'
Сванторссон Джейсон-Дади
1:1
18'
Сванторссон Джейсон-Дади
2:1
46'
 
Де Сар Жюльен
Кумс Свен
51'
 
Браун Арчи
Агбор Брайян
52'
Йеоман Андри
 
54'
2:2
Орбан Гифт
60'
 
Фортуна Нуриу
61'
Эйольфссон Гисли
 
68'
 
Браун Арчи
68'
 
Хон Хён-Сок
Фофанан Малик
68'
 
Тиссудали Тарик
Кейперс Уго
69'
2:3
Орбан Гифт
(Тиссудали Тарик)
78'
Ольсен Клеминт
Йеоман Андри
 
83'
 
Торунарига Джордан
Геркенс Питер
83'
Сигурдарсон Александер
Эйнарссон Виктор
 
83'
Кристинссон Кристофер Инги
Стейндорссон Кристинн
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 117
Брейдаблик 6% (7)
X 12.8% (15)
Гент 81.2% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
Гент
9.20
Реклама, ligastavok.ru
8.90
6.70
Все Коэффициенты
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
8
Эйнарссон
Виктор
13
Людвикссон
Антон
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
25
Ингварссон
Давид
1
Нарди
Поль
18
Самуаз
Матисс
21
Агбор
Брайян
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Фортуна
Нуриу
8
Геркенс
Питер
24
Кумс
Свен
6
Гандельман
Омри
19
Фофанан
Малик
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
Брейдаблик
4-3-3
Гент
4-4-2

История личных встреч

Брейдаблик
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0.33
Ольсен Клеминт 2 0.33
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.17
Эйнарссон Виктор 1 0.17
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 1
Орбан Гифт 8 (1) 0.8
Тиссудали Тарик 5 (1) 0.5
Де Сар Жюльен 1 0.1
Хон Хён-Сок 1 0.1
Гандельман Омри 1 0.1
Геркенс Питер 1 0.1
Юльсагер Эндрю 1 0.1
Самуаз Матисс 1 0.1
Фофанан Малик 1 0.1
Ватанабэ Цуёси 1 0.1
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Лагэ Брам 0 0

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муминович Дамир 2 0
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 0
Эйольфссон Гисли 2 0
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0
Йеоман Андри 1 0
Маргейрссон Виктор-Орн 1 0
Хлюнссон Агуст 1 0
Людвикссон Антон 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 3 0
Орбан Гифт 2 0
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Агбор Брайян 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Брейдаблик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
19
Брейдаблик
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Гент
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
21

Голы по времени матча

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

3
19
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
67%
5
26%
31-45
1
33%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

8
1
7 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
29
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
25%
3
10%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
50%
5
17%
31-45
1
25%
1
3%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
0
0%
9
31%
76-90

Пропущено

9
6
8 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гент - Брейдаблик 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 0:2 Брейдаблик - Заря 0:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3
Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2
Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0
Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1

Результаты матчей

Брейдаблик
Гент

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
7
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:2 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Маккаби Тель-Авив
 3:1 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Заря
 1:3 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Брейдаблик
 2:3 4 0 0 4 4 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:2 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Маккаби Тель-Авив
 3:1 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Заря
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Брейдаблик
 2:3 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:2 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Заря
 1:3 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Маккаби Тель-Авив
 3:1 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Брейдаблик
 2:3 2 0 0 2 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Г О О О О Л - Jason Dadi Svanthorsson бьет в цель!
    • 16'
      Г О О О О Л - Jason Dadi Svanthorsson бьет в цель!
    • 6'
      Геркенс Питер сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
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    Прогнозы 117
    Брейдаблик 6% (7)
    X 12.8% (15)
    Гент 81.2% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брейдаблик
    Ничья
    Гент
    9.20
    Реклама, ligastavok.ru
    8.90
    6.70
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    Где смотреть матч Брейдаблик 2:3 Гент онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брейдаблик 2:3 Гент

    Исход игры
    Брейдаблик
    6% (7)
    Ничья
    12.8% (15)
    Гент
    81.2% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    28.2% (33)
    0:2 Гент
    18.8% (22)
    0:1 Гент
    17.1% (20)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    1:3 Гент
    6% (7)
    0:3 Гент
    6% (7)
    2:1 Брейдаблик
    4.3% (5)
    2:3 Гент
    1.7% (2)
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