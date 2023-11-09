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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 1211
Брейдаблик
2:3
Конец матча
Гент
0'
0:1
6' Гол
Орбан Гифт
1:1
16' Гол
Сванторссон Джейсон-Дади
2:1
18' Гол
Сванторссон Джейсон-Дади
52' Желтая карточка
Йеоман Андри
2:2
54' Пенальти
Орбан Гифт
60' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
61' Желтая карточка
Эйольфссон Гисли
68' Желтая карточка
Браун Арчи
2:3
69' Гол
Орбан Гифт
90' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Орбан Гифт
(Геркенс Питер)
16'
Сванторссон Джейсон-Дади
1:1
18'
Сванторссон Джейсон-Дади
(Эйольфссон Гисли)
2:1
46'
 
Де Сар Жюльен
Кумс Свен
51'
 
Браун Арчи
Агбор Брайян
52'
Йеоман Андри
 
54'
2:2
Орбан Гифт
60'
 
Фортуна Нуриу
61'
Эйольфссон Гисли
 
68'
 
Браун Арчи
68'
 
Хон Хён-Сок
Фофанан Малик
68'
 
Тиссудали Тарик
Кейперс Уго
69'
2:3
Орбан Гифт
(Тиссудали Тарик)
78'
Ольсен Клеминт
Йеоман Андри
 
83'
 
Торунарига Джордан
Геркенс Питер
83'
Сигурдарсон Александер
Эйнарссон Виктор
 
83'
Кристинссон Кристофер Инги
Стейндорссон Кристинн
 
90'
 
Де Сар Жюльен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 475
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 117
Брейдаблик 6% (7)
X 12.8% (15)
Гент 81.2% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
8
Эйнарссон
Виктор
13
Людвикссон
Антон
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
25
Ингварссон
Давид
1
Нарди
Поль
18
Самуаз
Матисс
21
Агбор
Брайян
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Фортуна
Нуриу
8
Геркенс
Питер
24
Кумс
Свен
6
Гандельман
Омри
19
Фофанан
Малик
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
Брейдаблик
4-3-3
Гент
4-4-2

История личных встреч

Брейдаблик
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0.33
Ольсен Клеминт 2 0.33
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.17
Эйнарссон Виктор 1 0.17
Эйольфссон Гисли 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 1
Орбан Гифт 8 (1) 0.8
Тиссудали Тарик 5 (1) 0.5
Де Сар Жюльен 1 0.1
Хон Хён-Сок 1 0.1
Гандельман Омри 1 0.1
Геркенс Питер 1 0.1
Юльсагер Эндрю 1 0.1
Самуаз Матисс 1 0.1
Фофанан Малик 1 0.1
Ватанабэ Цуёси 1 0.1
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Лагэ Брам 0 0

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муминович Дамир 2 0
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 0
Эйольфссон Гисли 2 0
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0
Йеоман Андри 1 0
Маргейрссон Виктор-Орн 1 0
Хлюнссон Агуст 1 0
Людвикссон Антон 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 3 0
Де Сар Жюльен 2 0
Орбан Гифт 2 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Агбор Брайян 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гент
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
2
Брейдаблик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
19
Брейдаблик
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гент
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
21

Голы по времени матча

Забито

3
13
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
33%
1
8%
1-15
2
67%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
19
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
67%
5
26%
31-45
1
33%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

8
1
7 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
32
5 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
17%
4
13%
1-15
2
33%
4
13%
16-30
2
33%
5
16%
31-45
1
17%
2
6%
46-60
0
0%
8
25%
61-75
0
0%
9
28%
76-90

Пропущено

12
8
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гент - Брейдаблик 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 0:2 Брейдаблик - Заря 0:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3
Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2
Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0
Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1

Результаты матчей

Брейдаблик
Гент

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
8
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Маккаби Тель-Авив
 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Заря
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Брейдаблик
 4 0 0 4 4 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Маккаби Тель-Авив
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Заря
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Маккаби Тель-Авив
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Эйольфссон Гисли сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Jason Dadi Svanthorsson бьет в цель!
    • 16'
      Г О О О О Л - Jason Dadi Svanthorsson бьет в цель!
    • 6'
      Геркенс Питер сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Орбан Гифт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Брейдаблик 6% (7)
    X 12.8% (15)
    Гент 81.2% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брейдаблик 2:3 Гент

    Исход игры
    Брейдаблик
    6% (7)
    Ничья
    12.8% (15)
    Гент
    81.2% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    28.2% (33)
    0:2 Гент
    18.8% (22)
    0:1 Гент
    17.1% (20)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    1:3 Гент
    6% (7)
    0:3 Гент
    6% (7)
    2:1 Брейдаблик
    4.3% (5)
    2:3 Гент
    1.7% (2)
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