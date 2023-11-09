Тур: 4. Стадион: Лаугардалсвёллур. Зрители: 1211
2:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолОрбан Гифт
1:1
16' ГолСванторссон Джейсон-Дади
2:1
18' ГолСванторссон Джейсон-Дади
52' Желтая карточкаЙеоман Андри
2:2
54' ПенальтиОрбан Гифт
60' Желтая карточкаФортуна Нуриу
61' Желтая карточкаЭйольфссон Гисли
68' Желтая карточкаБраун Арчи
2:3
69' ГолОрбан Гифт
90' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
90'+5
Ход матча
6'
0:1
16'
18'
52'
54'
2:2
60'
61'
68'
69'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
6 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
398 Количество передач 475
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
30
Йеоман
Андри
21
Агбор
Брайян
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Вохлэр ЭйпорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Halldor Arnason
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
26 Фортен ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Брейдаблик
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0.33
|Ольсен Клеминт
|2
|0.33
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0.17
|Эйнарссон Виктор
|1
|0.17
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|1
|Орбан Гифт
|8 (1)
|0.8
|Тиссудали Тарик
|5 (1)
|0.5
|Де Сар Жюльен
|1
|0.1
|Хон Хён-Сок
|1
|0.1
|Гандельман Омри
|1
|0.1
|Геркенс Питер
|1
|0.1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.1
|Самуаз Матисс
|1
|0.1
|Фофанан Малик
|1
|0.1
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.1
|Кумс Свен
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муминович Дамир
|2
|0
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|2
|0
|Эйольфссон Гисли
|2
|0
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0
|Йеоман Андри
|1
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|1
|0
|Хлюнссон Агуст
|1
|0
|Людвикссон Антон
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Результаты матчей
Брейдаблик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гент
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
2
Брейдаблик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
19
Брейдаблик
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гент
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
21
Голы по времени матча
Забито
3
13
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
33%
1
8%
1-15
2
67%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
19
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
67%
5
26%
31-45
1
33%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
8
1
7 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
32
5 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
17%
4
13%
1-15
2
33%
4
13%
16-30
2
33%
5
16%
31-45
1
17%
2
6%
46-60
0
0%
8
25%
61-75
0
0%
9
28%
76-90
Пропущено
12
8
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гент - Брейдаблик 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 0:2 Брейдаблик - Заря 0:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3
Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2
Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0
Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1
Результаты матчей
Брейдаблик
Гент
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
82
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брейдаблик 2:3 Гент
Исход игры
Брейдаблик
6% (7)
Ничья
12.8% (15)
Гент
81.2% (95)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
1:2 Гент
28.2% (33)
0:2 Гент
18.8% (22)
0:1 Гент
17.1% (20)
1:1 Ничья
12% (14)
1:3 Гент
6% (7)
0:3 Гент
6% (7)
2:1 Брейдаблик
4.3% (5)
2:3 Гент
1.7% (2)
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