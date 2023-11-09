Тур: 4. Стадион: Вилла Парк.
2:1
Второй тайм: 85'
Ход матча
52'
61'
74'
81'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 7
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ден ДаниелВратарь
-
33 Гус ВаутерЗащитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
История личных встреч
Астон Вилла
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.67
|Бэйли Леон
|3
|0.5
|Макгинн Джон
|2
|0.33
|Дуран Джон
|2
|0.33
|Динь Люка
|1
|0.17
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.17
|Кэш Мэтти
|1
|0.17
|Тилеманс Юри
|1
|0.17
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.17
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахдо Майкель
|2
|0.25
|Павлидис Вангелис
|2
|0.25
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.25
|Мейнанс Свен
|2
|0.25
|Де Вит Дани
|1
|0.13
|Михайлович Джордже
|1
|0.13
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.13
|Садик Ибраим
|1
|0.13
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.13
|Инди Мартинс
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Карлссон Йеспер III
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|3
|0
|Лахдо Майкель
|1
|1
|Райан Мэттью
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
3
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
4
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
20%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2
Результаты матчей
Астон Вилла
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
32
25
23
14
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|4.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 2:1 АЗ Алкмаар
Исход игры
Астон Вилла
90.8% (109)
Ничья
5.8% (7)
АЗ Алкмаар
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
76.79% (86)
Меньше
23.21% (26)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
47.5% (57)
3:1 Астон Вилла
11.7% (14)
2:0 Астон Вилла
11.7% (14)
1:0 Астон Вилла
6.7% (8)
3:0 Астон Вилла
4.2% (5)
1:2 АЗ Алкмаар
2.5% (3)
3:2 Астон Вилла
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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