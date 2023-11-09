Дзаньоло протащил мяч по центральной зоне и пробил низом с левой - Райан накрывает снаряд со второй попытки.

12:7 у нас по ударам, однако равенство по попаданиям в створ - 3:3. Не удается пока "Вилле" реализовать свое преимущество в классе.

Вертикальный заброс в направлении Джоджевича исполняют гости, однако Мартинес и защитник помешали пробить Джордже.

Контролирует мяч "Астон Вилла" в последние минуты встречи, намерены хозяева поля сегодня победить.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ОЛЛИ УОТКИНС! Позиционная атака удается "Вилле", Дуглас Луис исполняет шикарный заброс в штрафную, а Уоткинс головой переправляет мяч в сетку!

Очень спокойно "Астон Вилла" контролирует мяч на своей половине поля, не так много сил у голландцев для прессинга.

С новой силой "Астон Вилла" обрушивается на штрафную площадь соперника, острый прострел с левого фланга в итоге не привел к удару.

Динь заработал угловой на левом фланге и сам его быстро подал, но поймать соперника на эффекте неожиданности французу не удалось.

Тилеманс со штрафного мягко забрасывает мяч на Уоткинса, которому с разворота не удается направить снаряд в створ.

Еще один штрафной хозяева разыграли, Бэйли забросил мяч на правый край, но для Диего Карлоса этот мяч оказался слишком высоким.

Ибраим Садик, Дани Де Вит и Рубен Ван Боммел покидают поле, вместо них в игре Эрнест Поку, Джордже Михайлович и Мирон Ван Бредероде.

Сугавара исполняет острый пас на ход Поку, которого у угла штрафной опережает Мартинес, плюс офсайд зафиксирован у свежего нападающего гостей.

Да, такой результат будет в пользу "Легии", которая станет единоличным лидером в этой группе с 5-очковым отрывом от третьего места.

Дуглас Луис, Николо Дзаньоло и Мэтти Кэш выходят на поле вместо Юри Тилеманса, Муссы Диаби и Эзри Консы.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1 ВАНГЕЛИС ПАВЛИДИС! Базур забрасывает мяч на ход Павлидису, тот убегает в штрафную "Виллы" и поражает цель!

На грани офсайда открывался Павлидис в голевом моменте, ВАР пришлось эпизод рассмотреть внимательно, но в итоге гол засчитан.

Да, в онлайн-режиме интрига в группе Е закипает с новой силой, равное количество очков у "Виллы" и "АЗ", но разница личных встреч пока в пользу британцев.

Тилеманс пробивает низом с 23 метров, мяч летит по центру и достается Райану.

Сугавара врывается в штрафную с правого края и простреливает на дальнюю штангу, мяч касается одного из защитников и уходит на угловой.

Первый свой угловой в сегодняшнем матче исполнили гости, однако с подачей Сугавары оборона "Астон Виллы" справилась.

Садик с правого фланга исполняет острую подачу в направлении Павлидиса, однако Мартинес на выходе вылавливает мяч.

Динь с левого фланга исполняет передачу в штрафную, мяч минует нескольких игроков, а Камара с линии вратарской запускает снаряд над перекладиной!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ДИЕГО КАРЛОС! Угловой ошибочно назначили в предыдущем моменте судьи, после навеса от флажка Диего Карлос отправляет мяч головой в дальний угол!

Да, решение арбитров назначить угловой было ошибочным, что показывает нам повтор, но ВАР в данной ситуации бессилен.

Заброс в переднюю линию на Павлидиса исполняют гости, однако Мартинес выходит к границе штрафной и забирает мяч.

Бэйли входит в штрафную с правого края и остро простреливает в центр, мяч от одного из защитников отскакивает в створ, но Райан был на месте.

Павлидис врывается в штрафную с правого края и пробивает низом в створ ворот - Мартинес на месте.

Макгинн на входе в штрафную обыгрывает двоих соперников, однако Мартинс Инди страхует своих одноклубников.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Павлидис пробивает с правого края штрафной с острейшего угла, Мартинес отбивает мяч, плюс у грека зафиксирован офсайд.

45' Угловой на правом фланге хозяева разыграли, Диаби исполнил мягкую подачу в штрафную, но добраться до верхового мяча игрокам "Виллы" не удается.

45' 2 минуты добавляет португальский арбитр к основному времени первого тайма.

45' Сугавара отмечается неплохим ударом с дальней дистанции, однако мяч проходит немного правее створа.

44' Павлидис получает мяч в штрафной в правильном положении и пробивает в ближний угол - Мартинес впервые вступает в игру!

42' Взламывают гости оборону "Астон Виллы", Мейнанс получает мяч в штрафной и выдает на пустые ворота на Павлидиса, однако гол отменен из-за офсайда.

40' 5:2 по общему количеству ударов в этой встрече, в створ команды не попали ни разу. Да, отмена гола подействовала отрицательно.

38' Сугавара под прессингом Диаби оказался на газоне и некоторое время подняться не мог, но в итоге помощи врачей японцу не потребовалось.

37' Туговато у нас с моментами в последние минуты встречи, мало что клеится у "Астон Виллы" с игры, не идут и "стандарты".

35' Да, пятна крови были на игровой майке Базура, пришлось переодеться центрбеку гостевой команды.

34' Базура выпроваживает с поля арбитр, непонятно, что случилось с защитником гостей. Видимо, надо сменить футболку.

33' Новый угловой в исполнении "Астон Виллы" не приводит к опасному моменту, выбивает мяч головой один из защитников "АЗ Алкмаар".

32' Снова остро атакуют хозяева, Диаби подает с правого фланга во вратарскую - Сугавара выбил мяч, а партнеры отправили его на угловой.

31' Диаби входит в штрафную с правого края, пытается обыграть сразу троих соперников, но грамотно сработал один в один Мартинс Инди.

29' В последние минуты куда больше стали владеть мячом гости, освоились они после стартового натиска "Виллы" и, не пропустив, получили определенный заряд уверенности.

27' Сугавара подает с правого фланга, Конса выбивает мяч из штрафной, а Класи крайне неудачно вернул снаряд внутрь.

25' Уоткинсу достается у углового флага в единоборстве с Мартинсом Инди, однако рефери обходится без свистка, что не нравится местной публике.

24' Райан после навеса с правого фланга не лучшим образом сыграл на выходе, Динь головой попытался направить мяч в пустой угол, но не попал в створ.

23' Еще один офсайд в атаке у гостей, Павлидис оказался впереди линии защитников.

22' Интересно, что "АЗ Алкмаар" в чемпионате Нидерландов не проиграл еще ни разу, уступая только ПСВ, который вообще не теряет очков. А вот в Лиге конференций было уже два поражения.

21' И еще один угловой исполняют хозяева поля, однако и этот "стандарт" особой остроты не принес.

20' Снова Бэйли подает угловой с правого фланга, закручивая мяч к линии вратарской, однако верховая борьба остается за гостями.

19' Тилеманс получает мяч в центральной зоне от Макгинна и пробивает низом метров с 23 - Райан отбивает снаряд на угловой.

17' 70 на 30 по владению мячом к этой минуте встречи, солидное преимущество у "Астон Виллы", правда, игра в обороне у гостей в сравнении с первыми минутами слегка устаканилась.

16' Сугавара протащил мяч по правому флангу и отдал передачу на Садика, тот подает в штрафную, а Павлидис в касание пробивает мимо створа.

14' Мейнанс получает мяч в передней линии, однако офсайда игроку гостевой команды избежать не удалось.

13' Угловой на правом фланге заработали хозяева, Бэйли подает к линии вратарской, однако Райан на выходе смахивает мяч на бровку.

11' Динь врывается в штрафную после передачи Макгинна и оказывается на газоне в борьбе с Садиком, но арбитр разводит руки в стороны.

10' Павлидис после плохой передачи от соперника в касание пробивал с 40 метров, направляя его за шиворот Мартинесу, но мяч перелетел ворота "Астон Виллы".

9' Отметим, что в минувший уик-энд "Вилла" в АПЛ уступила "Ноттингему", однако команда Унаи Эмери продолжает подпирать первую четверку.

8' Тилеманс исполняет заброс в чужую штрафную на Диаби, француз не очень удачно обработал мяч, что позволило Мартинсу Инди опередить соперника.

7' Несмотря на досадную отмену гола "Астон Вилла" продолжает идти в атаку, буквально не давая дышать своему сопернику.

6' Чуть раньше завершился другой матч в этой группе - "Легия" обыграла "Зриньски" и вышла на первое место в таблице, "Вилла" отстает на 3 очка, "АЗ Алкмаар" - на 6.

5' Напомним, что две недели назад "Астон Вилла" не испытала проблем на выезде, победив крупно - 4:1. Бэйли и Тилеманс забили в первом тайме, Уоткинс и Макгинн добавили во втором, у голландцев после этого отличился Садик.

4' ВАР вмешивается в игру и отменяет забитый гол, в одном из моментов арбитры определяют офсайд у хозяев!

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЛЕМАН ЛЕНГЛЕ!

После навеса Диаби с углового Уоткинс на дальней штанге бьет мимо вратаря, Павлидис выбивает мяч с ленточки, в следующей фазе Бэйли подает во вратарскую, а Ленгле поражает ворота!

2' Сразу же идет "Астон Вилла" в атаку, удар Консы с линии штрафной блокирует Мартинс Инди, а Сугавара выбивает мяч на угловой.