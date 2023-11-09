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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Астон Вилла
2:1
Второй тайм: 85'
АЗ Алкмаар

Ход матча

52'
0:1
Павлидис Вангелис
(Базур Рихедли)
61'
Карлос Диего Сантос
(Бэйли Леон)
1:1
69'
 
Михайлович Джордже
Де Вит Дани
69'
 
Ван Бредероде Мирон
Ван Боммел Рубен
70'
 
Поку Эрнест
Садик Ибраим
74'
Соарес Дуглас
Тилеманс Юри
 
74'
Дзаньоло Николо
Диаби Мусса
 
74'
Кэш Мэтти
Конса Эзри
 
81'
Уоткинс Олли
(Соарес Дуглас)
2:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 7
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 120
Астон Вилла 90.8% (109)
X 5.8% (7)
АЗ Алкмаар 3.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
АЗ Алкмаар
4.90
8.43
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
3
Карлос
Диего
Сантос
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
8
Тилеманс
Юри
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
Астон Вилла
4-5-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Астон Вилла
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.67
Бэйли Леон 3 0.5
Макгинн Джон 2 0.33
Дуран Джон 2 0.33
Динь Люка 1 0.17
Карлос Диего Сантос 1 0.17
Кэш Мэтти 1 0.17
Тилеманс Юри 1 0.17
Соарес Дуглас 1 (1) 0.17
Дзаньоло Николо 0 0
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лахдо Майкель 2 0.25
Павлидис Вангелис 2 0.25
Ван Боммел Рубен 2 0.25
Мейнанс Свен 2 0.25
Де Вит Дани 1 0.13
Михайлович Джордже 1 0.13
Хацидиакос Пантелис 1 0.13
Садик Ибраим 1 0.13
Ван Бредероде Мирон 1 0.13
Инди Мартинс 0 0
Базур Рихедли 0 0
Карлссон Йеспер III 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Макгинн Джон 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Диаби Мусса 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 3 0
Лахдо Майкель 1 1
Райан Мэттью 2 0
Де Вит Дани 2 0
Мейнанс Свен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Базур Рихедли 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Сугавара Юкинари 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
3
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
4
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
20%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2

Результаты матчей

Астон Вилла
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
4
3
2
2.5
2
5
2
3
3.5
1
4
4.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:1 4 3 0 1 9 - 5 9
2.
Легия
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Зриньски
 4 1 0 3 5 - 8 3
4.
АЗ Алкмаар
 1:2 4 1 0 3 6 - 10 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Астон Вилла
 2:1 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Зриньски
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
АЗ Алкмаар
 1:2 2 1 0 1 2 - 4 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2:1 2 1 0 1 6 - 4 3
2.
Легия
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1:2 2 0 0 2 4 - 6 0
4.
Зриньски
 2 0 0 2 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    Очень спокойно "Астон Вилла" контролирует мяч на своей половине поля, не так много сил у голландцев для прессинга.
  • 82'
    Да, всё-таки класс "Виллы" сказывается, сработала замена Унаи Эмери - Дуглас Луис отметился шикарным ассистом.
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ОЛЛИ УОТКИНС!
    Позиционная атака удается "Вилле", Дуглас Луис исполняет шикарный заброс в штрафную, а Уоткинс головой переправляет мяч в сетку!
  • 79'
    Контролирует мяч "Астон Вилла" в последние минуты встречи, намерены хозяева поля сегодня победить.
  • 77'
    Вертикальный заброс в направлении Джоджевича исполняют гости, однако Мартинес и защитник помешали пробить Джордже.
  • 76'
    12:7 у нас по ударам, однако равенство по попаданиям в створ - 3:3. Не удается пока "Вилле" реализовать свое преимущество в классе.
  • 75'
    Дзаньоло протащил мяч по центральной зоне и пробил низом с левой - Райан накрывает снаряд со второй попытки.
  • Замена
    74'
    Дуглас Луис, Николо Дзаньоло и Мэтти Кэш выходят на поле вместо Юри Тилеманса, Муссы Диаби и Эзри Консы.
  • 73'
    Да, такой результат будет в пользу "Легии", которая станет единоличным лидером в этой группе с 5-очковым отрывом от третьего места.
  • Офсайд
    71'
    Сугавара исполняет острый пас на ход Поку, которого у угла штрафной опережает Мартинес, плюс офсайд зафиксирован у свежего нападающего гостей.
  • Замена
    69'
    Ибраим Садик, Дани Де Вит и Рубен Ван Боммел покидают поле, вместо них в игре Эрнест Поку, Джордже Михайлович и Мирон Ван Бредероде.
  • 67'
    Еще один штрафной хозяева разыграли, Бэйли забросил мяч на правый край, но для Диего Карлоса этот мяч оказался слишком высоким.
  • 65'
    Тилеманс со штрафного мягко забрасывает мяч на Уоткинса, которому с разворота не удается направить снаряд в створ.
  • Угловой
    64'
    Динь заработал угловой на левом фланге и сам его быстро подал, но поймать соперника на эффекте неожиданности французу не удалось.
  • 63'
    С новой силой "Астон Вилла" обрушивается на штрафную площадь соперника, острый прострел с левого фланга в итоге не привел к удару.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Да, решение арбитров назначить угловой было ошибочным, что показывает нам повтор, но ВАР в данной ситуации бессилен.
    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ДИЕГО КАРЛОС!
      Угловой ошибочно назначили в предыдущем моменте судьи, после навеса от флажка Диего Карлос отправляет мяч головой в дальний угол!
    • Опасный момент
      60'
      Динь с левого фланга исполняет передачу в штрафную, мяч минует нескольких игроков, а Камара с линии вратарской запускает снаряд над перекладиной!
    • 58'
      Садик с правого фланга исполняет острую подачу в направлении Павлидиса, однако Мартинес на выходе вылавливает мяч.
    • Угловой
      57'
      Первый свой угловой в сегодняшнем матче исполнили гости, однако с подачей Сугавары оборона "Астон Виллы" справилась.
    • 56'
      Сугавара врывается в штрафную с правого края и простреливает на дальнюю штангу, мяч касается одного из защитников и уходит на угловой.
    • 55'
      Тилеманс пробивает низом с 23 метров, мяч летит по центру и достается Райану.
    • 54'
      Да, в онлайн-режиме интрига в группе Е закипает с новой силой, равное количество очков у "Виллы" и "АЗ", но разница личных встреч пока в пользу британцев.
    • Видеоповтор
      53'
      На грани офсайда открывался Павлидис в голевом моменте, ВАР пришлось эпизод рассмотреть внимательно, но в итоге гол засчитан.
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1 ВАНГЕЛИС ПАВЛИДИС!
      Базур забрасывает мяч на ход Павлидису, тот убегает в штрафную "Виллы" и поражает цель!
    • 51'
      Макгинн на входе в штрафную обыгрывает двоих соперников, однако Мартинс Инди страхует своих одноклубников.
    • 50'
      Павлидис врывается в штрафную с правого края и пробивает низом в створ ворот - Мартинес на месте.
    • 49'
      Бэйли входит в штрафную с правого края и остро простреливает в центр, мяч от одного из защитников отскакивает в створ, но Райан был на месте.
    • 47'
      Заброс в переднюю линию на Павлидиса исполняют гости, однако Мартинес выходит к границе штрафной и забирает мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Офсайд
      45'
      Павлидис пробивает с правого края штрафной с острейшего угла, Мартинес отбивает мяч, плюс у грека зафиксирован офсайд.
    • Угловой
      45'
      Угловой на правом фланге хозяева разыграли, Диаби исполнил мягкую подачу в штрафную, но добраться до верхового мяча игрокам "Виллы" не удается.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет португальский арбитр к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Сугавара отмечается неплохим ударом с дальней дистанции, однако мяч проходит немного правее створа.
    • Опасный момент
      44'
      Павлидис получает мяч в штрафной в правильном положении и пробивает в ближний угол - Мартинес впервые вступает в игру!
    • Офсайд
      42'
      Взламывают гости оборону "Астон Виллы", Мейнанс получает мяч в штрафной и выдает на пустые ворота на Павлидиса, однако гол отменен из-за офсайда.
    • 40'
      5:2 по общему количеству ударов в этой встрече, в створ команды не попали ни разу. Да, отмена гола подействовала отрицательно.
    • Травма, повреждение
      38'
      Сугавара под прессингом Диаби оказался на газоне и некоторое время подняться не мог, но в итоге помощи врачей японцу не потребовалось.
    • 37'
      Туговато у нас с моментами в последние минуты встречи, мало что клеится у "Астон Виллы" с игры, не идут и "стандарты".
    • 35'
      Да, пятна крови были на игровой майке Базура, пришлось переодеться центрбеку гостевой команды.
    • 34'
      Базура выпроваживает с поля арбитр, непонятно, что случилось с защитником гостей. Видимо, надо сменить футболку.
    • Угловой
      33'
      Новый угловой в исполнении "Астон Виллы" не приводит к опасному моменту, выбивает мяч головой один из защитников "АЗ Алкмаар".
    • 32'
      Снова остро атакуют хозяева, Диаби подает с правого фланга во вратарскую - Сугавара выбил мяч, а партнеры отправили его на угловой.
    • 31'
      Диаби входит в штрафную с правого края, пытается обыграть сразу троих соперников, но грамотно сработал один в один Мартинс Инди.
    • 29'
      В последние минуты куда больше стали владеть мячом гости, освоились они после стартового натиска "Виллы" и, не пропустив, получили определенный заряд уверенности.
    • 27'
      Сугавара подает с правого фланга, Конса выбивает мяч из штрафной, а Класи крайне неудачно вернул снаряд внутрь.
    • 25'
      Уоткинсу достается у углового флага в единоборстве с Мартинсом Инди, однако рефери обходится без свистка, что не нравится местной публике.
    • 24'
      Райан после навеса с правого фланга не лучшим образом сыграл на выходе, Динь головой попытался направить мяч в пустой угол, но не попал в створ.
    • Офсайд
      23'
      Еще один офсайд в атаке у гостей, Павлидис оказался впереди линии защитников.
    • 22'
      Интересно, что "АЗ Алкмаар" в чемпионате Нидерландов не проиграл еще ни разу, уступая только ПСВ, который вообще не теряет очков. А вот в Лиге конференций было уже два поражения.
    • Угловой
      21'
      И еще один угловой исполняют хозяева поля, однако и этот "стандарт" особой остроты не принес.
    • Угловой
      20'
      Снова Бэйли подает угловой с правого фланга, закручивая мяч к линии вратарской, однако верховая борьба остается за гостями.
    • 19'
      Тилеманс получает мяч в центральной зоне от Макгинна и пробивает низом метров с 23 - Райан отбивает снаряд на угловой.
    • 17'
      70 на 30 по владению мячом к этой минуте встречи, солидное преимущество у "Астон Виллы", правда, игра в обороне у гостей в сравнении с первыми минутами слегка устаканилась.
    • 16'
      Сугавара протащил мяч по правому флангу и отдал передачу на Садика, тот подает в штрафную, а Павлидис в касание пробивает мимо створа.
    • Офсайд
      14'
      Мейнанс получает мяч в передней линии, однако офсайда игроку гостевой команды избежать не удалось.
    • Угловой
      13'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева, Бэйли подает к линии вратарской, однако Райан на выходе смахивает мяч на бровку.
    • Судья
      11'
      Динь врывается в штрафную после передачи Макгинна и оказывается на газоне в борьбе с Садиком, но арбитр разводит руки в стороны.
    • 10'
      Павлидис после плохой передачи от соперника в касание пробивал с 40 метров, направляя его за шиворот Мартинесу, но мяч перелетел ворота "Астон Виллы".
    • 9'
      Отметим, что в минувший уик-энд "Вилла" в АПЛ уступила "Ноттингему", однако команда Унаи Эмери продолжает подпирать первую четверку.
    • 8'
      Тилеманс исполняет заброс в чужую штрафную на Диаби, француз не очень удачно обработал мяч, что позволило Мартинсу Инди опередить соперника.
    • 7'
      Несмотря на досадную отмену гола "Астон Вилла" продолжает идти в атаку, буквально не давая дышать своему сопернику.
    • 6'
      Чуть раньше завершился другой матч в этой группе - "Легия" обыграла "Зриньски" и вышла на первое место в таблице, "Вилла" отстает на 3 очка, "АЗ Алкмаар" - на 6.
    • 5'
      Напомним, что две недели назад "Астон Вилла" не испытала проблем на выезде, победив крупно - 4:1. Бэйли и Тилеманс забили в первом тайме, Уоткинс и Макгинн добавили во втором, у голландцев после этого отличился Садик.
    • Видеоповтор
      4'
      ВАР вмешивается в игру и отменяет забитый гол, в одном из моментов арбитры определяют офсайд у хозяев!
    • Офсайд
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЛЕМАН ЛЕНГЛЕ!
      После навеса Диаби с углового Уоткинс на дальней штанге бьет мимо вратаря, Павлидис выбивает мяч с ленточки, в следующей фазе Бэйли подает во вратарскую, а Ленгле поражает ворота!
    • 2'
      Сразу же идет "Астон Вилла" в атаку, удар Консы с линии штрафной блокирует Мартинс Инди, а Сугавара выбивает мяч на угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Бэйли Леон сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Ленгле Клеман бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 2:1 АЗ Алкмаар

    Исход игры
    Астон Вилла
    90.8% (109)
    Ничья
    5.8% (7)
    АЗ Алкмаар
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.79% (86)
    Меньше
    23.21% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    47.5% (57)
    3:1 Астон Вилла
    11.7% (14)
    2:0 Астон Вилла
    11.7% (14)
    1:0 Астон Вилла
    6.7% (8)
    3:0 Астон Вилла
    4.2% (5)
    1:2 АЗ Алкмаар
    2.5% (3)
    3:2 Астон Вилла
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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