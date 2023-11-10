Тур: 4. Стадион: ААМИ Парк.
1:1
Второй тайм: 58'
0'
8' Желтая карточкаПеннингтон Николас
1:0
14' ГолТиг Райан
18' Желтая карточкаСармэн Финн
1:1
41' Гол в свои воротаДа Сильва Дамьен
45' Желтая карточкаКелли-Хилд Лукас
Ход матча
14'
1:0
18'
41'
1:1
45'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
28 Franco Lino
-
-
4 Rai IV
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Саттон СэмЗащитник
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
30 матчей
76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.3%
10%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
13.3%
23.4%
19 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 15 побед
45 матчей
51.1%
24.4%
24.5%
23 победы 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.4%
28.9%
26.7%
20 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.2%
24.4%
33.4%
19 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
28
Голов в среднем за матч
2.28
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.8
0.96
Среднее время на гол
50
93
Всего голов
93
52
Голов в среднем за матч
2.07
1.16
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
43
77
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|1.5
|Машаш Зинедин
|1
|0.25
|Nishan Velupillay
|1
|0.25
|Тиг Райан
|1
|0.25
|Траоре Адама III
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|4
|1
|Краев Божидар
|2
|0.5
|Пейн Тим
|1
|0.25
|Барбарусес Костас
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|1
|1
|Rai IV
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Машаш Зинедин
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбарусес Костас
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Краев Божидар
|1
|0
|Пеннингтон Николас
|1
|0
|Сармэн Финн
|1
|0
|Келли-Хилд Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|11.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|3
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|2 (1)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2