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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Мельбурн Виктори
1:1
Второй тайм: 58'
Веллингтон Феникс
0'
8' Желтая карточка
Пеннингтон Николас
1:0
14' Гол
Тиг Райан
18' Желтая карточка
Сармэн Финн
1:1
41' Гол в свои ворота
Да Сильва Дамьен
45' Желтая карточка
Келли-Хилд Лукас

Ход матча

8'
 
Пеннингтон Николас
14'
Тиг Райан
(Герия Джейсон)
1:0
18'
 
Сармэн Финн
41'
1:1
Да Сильва Дамьен
45'
 
Келли-Хилд Лукас
56'
 
Олд Бенжамин
Аль-Таай Мохамед
56'
 
Болл Дэвид
Пеннингтон Николас
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Веллингтон Феникс
1.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
16
Нигро
Стефан
19
Арзани
Дэниел
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
17
Nishan
Velupillay
8
Машаш
Зинедин
10
Форнароли
Бруно
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
11
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

30 матчей

76.7%
23.3%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.3%
10%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
13.3%
23.4%
19 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 15 побед

45 матчей

51.1%
24.4%
24.5%
23 победы 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.4%
28.9%
26.7%
20 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.2%
24.4%
33.4%
19 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

1:2
3:1
3:1
1:0
КФ
4:1
4:1
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:1
2:3
0:3
3:0
6:1
1:4
2:0
3:0
0:3
2:3
2:0
1:4
5:0
3:2
2:3
2:0
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ПК
0:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

57
28

Голов в среднем за матч

2.28
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.8
0.96

Среднее время на гол

50
93

Всего голов

93
52

Голов в среднем за матч

2.07
1.16

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

43
77

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 1.5
Машаш Зинедин 1 0.25
Nishan Velupillay 1 0.25
Тиг Райан 1 0.25
Траоре Адама III 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 4 1
Краев Божидар 2 0.5
Пейн Тим 1 0.25
Барбарусес Костас 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 1 1
Rai IV 2 0
Чапман Коннор 1 0
Машаш Зинедин 1 0
Икономидис Крис 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбарусес Костас 2 0
Завада Оскар 2 0
Краев Божидар 1 0
Пеннингтон Николас 1 0
Сармэн Финн 1 0
Келли-Хилд Лукас 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0
Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 1:1 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Мельбурн Виктори
 1:1 4 2 2 0 9 - 5 8
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 10 - 1 7
4.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 7 - 2 5
6.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 1:1 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Мельбурн Виктори
 1:1 3 1 2 0 7 - 5 5
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Веллингтон Феникс
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
8.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
9.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 3
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Келли-Хилд Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Г О О О О Л - Да Сильва Дамьен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 18'
    Сармэн Финн получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Герия Джейсон сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Райан Тиг бьет в цель!
  • 8'
    Пеннингтон Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Мельбурн Виктори.
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