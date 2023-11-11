Тур: 4. Стадион: Mars Stadium.
0:1
Конец матча
0'
0:1
44' ГолСтамателопулос Апостолос
51' Желтая карточкаМаурагис Лукас
60' Желтая карточкаРисдон Джош
69' Желтая карточкаБухагьяр Трент
90'+7
Ход матча
44'
51'
60'
69'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
101
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|1
|0.25
|Noah Botic
|1 (1)
|0.25
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|4
|1
|Clayton Taylor
|2
|0.5
|Грозос Костандинос
|1
|0.25
|Mark Natta
|1
|0.25
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|3
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Маурагис Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
2
Вестерн Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 2
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|11.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|2 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2