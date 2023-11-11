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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
0:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
44' Гол
Стамателопулос Апостолос
51' Желтая карточка
Маурагис Лукас
60' Желтая карточка
Рисдон Джош
69' Желтая карточка
Бухагьяр Трент
90'+7
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
17
Benjamin
Garuccio
11
Daniel
Penha
10
Луштица
Стивен
32
Тергейт
Ангус
77
Дандзаки
Рику
8
Уэлс
Лаклан
38
Noah
Botic
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
37
Lachlan
Bayliss
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
13
Clayton
Taylor
7
Бухагьяр
Трент
8
Стамателопулос
Апостолос
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

1:3
1:1
1:1
2:1
2:0
0:1
1:0
0:0
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 1 0.25
Noah Botic 1 (1) 0.25
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 4 1
Clayton Taylor 2 0.5
Грозос Костандинос 1 0.25
Mark Natta 1 0.25
Бухагьяр Трент 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Ингем Дэйн 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 3 0
Daniel Penha 2 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бухагьяр Трент 2 0
Стамателопулос Апостолос 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Маурагис Лукас 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
2
Вестерн Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 5 8
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 10 - 1 7
4.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 4 1 3 0 7 - 2 6
6.
Перт Глори
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 8 - 9 5
8.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Перт Глори
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл Джетс
 3 1 1 1 6 - 7 4
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
5.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Перт Глори
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Весь список
  • 60'
    Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Noah Botic уходит с поля. Рукавица Никита выходит вместо него
  • 58'
    Lachlan Bayliss уходит с поля. Thomas Aquilina выходит вместо него
  • 51'
    Маурагис Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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