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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:5
Конец матча
Сидней
0'
0:1
4' Гол
Лолли Джо
0:2
13' Гол
Лолли Джо
16' Желтая карточка
Jonny Yull
0:3
31' Гол
Кучарски Джейден
0:4
44' Гол
Кучарски Джейден
0:5
46' Гол
Fabio da Silva2
1:5
67' Пенальти
Клаф Зак
90'+6
46
Госи
Джо
43
Giuseppe
Bovalina
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
10
Клаф
Зак
22
Танниклифф
Райан
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
9
Ибусуки
Хироси
31
Бернардо
Эспиноса
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Zachary
de
Jesus
15
Габриэл
Барбоза
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
16
Кинг
Джоэл
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
25
Кучарски
Джейден
Аделаида Юнайтед
Сидней

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Сидней

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

49 матчей

38.8%
20.4%
40.8%
19 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

26.5%
42.9%
30.6%
13 побед 21 ничья 15 побед

Второй тайм

34.7%
34.7%
30.6%
17 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

1:1
2:2
2:3
1:2
2:1
1:4
2:2
1:0
1:1
2:1
2:3
2:0
2:1
КФ
2:1
1:1
3:0
0:0
0:1
КФ
2:1
2:0
0:4
0:0
0:2
2:2
2:1
КФ
2:1
4:1
0:1
0:3
3:1
0:3
2:2
2:1
3:0
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.46
1.28

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.48
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

72
65

Голов в среднем за матч

1.47
1.33

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
32
Больше 65%
Меньше 35%
17
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
4
Больше 8%
Меньше 92%
45

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардо Эспиноса 2 0.5
Клаф Зак 2 (2) 0.5
Халлоран Бен 1 0.25
Ибусуки Хироси 1 0.25
Танниклифф Райан 1 0.25
Анселл Николас 1 0.25
Nestor Irankunda 1 0.25
Musa Toure 1 0.25
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 2 0.5
Кучарски Джейден 2 0.5
Fabio da Silva2 1 0.25

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 1 1
Panashe Madanha 2 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стив Корика 1 0
Грант Райан 1 0
Брэттан Люк 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Вуд Патрик 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сидней
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1
Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1
Сидней
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1
Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Сидней

Точный счет

1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 2 0 9 - 2 8
2.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 8 - 9 5
7.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Перт Глори
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Сидней
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл Джетс
 3 1 1 1 6 - 7 4
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
5.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
6.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Сидней Лолли Джо 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Весь список
  • 46'
    Лолли Джо сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Фабио бьет в цель!
  • 46'
    Халлоран Бен уходит с поля. Musa Toure выходит вместо него
  • 46'
    Ибусуки Хироси уходит с поля. Luka Jovanovic выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Лолли Джо сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Кучарски Джейден бьет в цель!
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