Тур: 4. Стадион: Куперс.
1:5
Конец матча
0'
0:1
4' ГолЛолли Джо
0:2
13' ГолЛолли Джо
16' Желтая карточкаJonny Yull
0:3
31' ГолКучарски Джейден
0:4
44' ГолКучарски Джейден
0:5
46' ГолFabio da Silva2
1:5
67' ПенальтиКлаф Зак
90'+6
Ход матча
4'
0:1
13'
0:2
16'
31'
44'
0:4
46'
0:5
67'
1:5
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
10
Клаф
Зак
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
16
Кинг
Джоэл
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
-
-
-
13 Lachlan Barr
-
49 Musa Toure
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Сидней
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
49 матчей
38.8%
20.4%
40.8%
19 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
26.5%
42.9%
30.6%
13 побед 21 ничья 15 побед
Второй тайм
34.7%
34.7%
30.6%
17 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.46
1.28
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.48
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
72
65
Голов в среднем за матч
1.47
1.33
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 84%
Меньше 16%
8
32
Больше 65%
Меньше 35%
17
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.5
|Клаф Зак
|2 (2)
|0.5
|Халлоран Бен
|1
|0.25
|Ибусуки Хироси
|1
|0.25
|Танниклифф Райан
|1
|0.25
|Анселл Николас
|1
|0.25
|Nestor Irankunda
|1
|0.25
|Musa Toure
|1
|0.25
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|2
|0.5
|Кучарски Джейден
|2
|0.5
|Fabio da Silva2
|1
|0.25
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|1
|1
|Panashe Madanha
|2
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стив Корика
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Вуд Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сидней
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1
Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1
Сидней
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1
Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Сидней
Точный счет
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
13
13
13
13
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Сидней
|Лолли Джо
|2 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2