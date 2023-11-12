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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
0:0
Первый тайм: 16'
Брисбен Роар
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Брисбен Роар
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
3
Brian
Kaltak
33
Nathan
Paull
18
Jacob
Farrell
4
Нисбет
Джошуа
10
Marco
Tulio1
6
Балар
Максимильен
7
Christian
Theoharous
9
Куол
Алоу
5
Смит
Ноа
1
Фрик
Мэклин
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Браун
Кори
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
10
Милеуснич
Никола
7
Беренгер
Флорен
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
76.9%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

43 матча

23.3%
18.6%
58.1%
10 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

14%
37.2%
48.8%
6 побед 16 ничьих 21 победа

История матчей

4:1
1:2
0:2
2:1
0:0
0:4
1:0
0:1
2:0
КФ
2:2
3:5
1:1
1:1
1:0
1:2
0:0
5:1
1:2
0:1
4:0
0:1
2:1
6:1
0:2
3:3
0:2
0:1
1:0
2:2
2:1
2:3
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:5
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.24
0.95

Среднее время на гол

72
94

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

1.64
2.1

Среднее время на гол

55
42

Всего голов

62
65

Голов в среднем за матч

1.44
1.51

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

62
59

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Kaltak 1 0.25
Смит Ноа 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 2 0.5
Хор Генри 2 0.5
Беренгер Флорен 1 0.25
О'Ши Джеймс 1 0.25
Joe Caletti 0 0
Thomas Waddingham 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Торрес Анхель 0 1
Christian Theoharous 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Куол Алоу 1 0
Балар Максимильен 1 0
William Wilson 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 1 0
Фрик Мэклин 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1
Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 2 0 9 - 2 8
2.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Брисбен Роар
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Ньюкасл Джетс
 4 1 2 1 8 - 9 5
8.
Перт Глори
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Мельбурн Сити
 4 1 1 2 6 - 11 4
10.
Сидней
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Централ Кост Маринерс
 0:0 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 10 - 5 6
4.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Брисбен Роар
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Ньюкасл Джетс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Централ Кост Маринерс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Вестерн Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 2 1 1 0 5 - 4 4
2.
Ньюкасл Джетс
 3 1 1 1 6 - 7 4
3.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
5.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
6.
Веллингтон Феникс
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Брисбен Роар
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Перт Глори
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Централ Кост Маринерс
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 4
Мельбурн Сити Макларен Джейми 3 (1)
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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