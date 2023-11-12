Тур: 4. Стадион: Industree Group Stadium.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
15
Роу
Сторм
33
Nathan
Paull
10
Marco
Tulio1
5
Смит
Ноа
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
33 Nathan PaullЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Marco Tulio1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
5 Смит НоаНападающий
- Запасные игроки
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
-
-
-
-
22 Alex Parson
-
-
Главный тренер: Росс Алоизи
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
76.9%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
43 матча
23.3%
18.6%
58.1%
10 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
14%
37.2%
48.8%
6 побед 16 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.24
0.95
Среднее время на гол
72
94
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
1.64
2.1
Среднее время на гол
55
42
Всего голов
62
65
Голов в среднем за матч
1.44
1.51
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
62
59
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Kaltak
|1
|0.25
|Смит Ноа
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|2
|0.5
|Хор Генри
|2
|0.5
|Беренгер Флорен
|1
|0.25
|О'Ши Джеймс
|1
|0.25
|Joe Caletti
|0
|0
|Thomas Waddingham
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|1
|1
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Christian Theoharous
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1
Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|10 - 5
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2