Тур: 4. Стадион: Industree Group Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолБеренгер Флорен
23' Желтая карточкаОлдред Том
1:1
31' ГолКуол Алоу
40' Желтая карточкаChristian Theoharous
1:2
41' ГолThomas Waddingham
45' Желтая карточкаJoe Caletti
54' Желтая карточкаAntonee Burke-Gilroy
57' Вторая желтая карточкаJoe Caletti
63' Красная карточкаHarrison Steele
86' Желтая карточкаНевилл Скотт
90'+8
Ход матча
19'
23'
31'
1:1
41'
1:2
45'
57'
63'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
33
Nathan
Paull
5
Смит
Ноа
10
Marco
Tulio1
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
33 Nathan PaullЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Смит НоаНападающий
-
10 Marco Tulio1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
-
-
-
-
22 Alex Parson
-
-
Главный тренер: Росс Алоизи
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
76.9%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
43 матча
23.3%
18.6%
58.1%
10 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
14%
37.2%
48.8%
6 побед 16 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.24
0.95
Среднее время на гол
72
94
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
1.64
2.1
Среднее время на гол
55
42
Всего голов
62
65
Голов в среднем за матч
1.44
1.51
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
62
59
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Kaltak
|1
|0.25
|Куол Алоу
|1
|0.25
|Marco Tulio1
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беренгер Флорен
|2
|0.5
|Милеуснич Никола
|2
|0.5
|Хор Генри
|2
|0.5
|Thomas Waddingham
|1
|0.25
|О'Ши Джеймс
|1
|0.25
|Joe Caletti
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|1
|1
|Christian Theoharous
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joe Caletti
|1
|1
|Невилл Скотт
|2
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1
Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Точный счет
1:2
2 раза 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|4
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|3 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Брисбен Роар
|Joe Caletti
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1