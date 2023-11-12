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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Балтика
Прогнозы 139
Пари НН 63.3% (88)
X 18.7% (26)
Балтика 18% (25)
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25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
10
Трошечкин
Александр
13
Кухарчук
Илья
9
Зе
Турбо
Жозе
7
Севикян
Эдгар
67
Бориско
Максим
21
Остойич
Иван
4
Гассама
Натан
26
Радмановац
Никола
13
Сото
Гильермо
6
Кузьмин
Максим
17
Бистрович
Кристиян
5
Осипов
Александр
7
Фернандес
Роберто
II
22
Мусаев
Тамерлан
9
Гузина
Гедеон
Пари НН
3-5-2
Балтика
3-5-2

История личных встреч

Пари НН
Балтика

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.17

Среднее время на гол

77
540

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
108

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.29
Калинский Николай 3 (1) 0.21
Зе Турбо Жозе 2 0.14
Боселли Хуан 1 0.07
Кутателадзе Николоз 1 0.07
Стоцкий Дмитрий 1 0.07
Сулейманов Тимур 1 0.07
Александров Виктор 1 0.07
Трошечкин Александр 0 0
Каккоев Никита 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.21
Гузина Гедеон 2 0.14
Мусаев Тамерлан 2 0.14
Кузьмин Максим 1 0.07
Бистрович Кристиян 1 0.07
Пряхин Сергей 1 0.07
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Гоцук Кирилл 3 1
Сергей Юран 3 1
Трошечкин Александр 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Остойич Иван 2 0
Сото Гильермо 2 0
Гассама Натан 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Пари НН
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Балтика
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Пари НН
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Балтика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
6
Пари НН
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Балтика
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
31%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 13
1
8%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
4
31%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0
Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2
Балтика
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0

Результаты матчей

Пари НН
Балтика

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 7 2 22 - 19 22
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемя на матче между футбольными клубами "Пари НН" и "Балтика". Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 
  • - «Пари НН» проиграл два последних матча: оба с разницей в один мяч;
    - «Балтика» за пять последних игр одержала две победы, потерпев два поражения;
     Команды последний раз встречались в 2022 году: в товарищеском матче победу со счётом 2:1 одержала «Балтика».

    Полностью с прогнозом на игру можно ознакомиться здесь
  • Судейская бригада сегодня.
    Главный арбитр: Сергей Чебан (Москва).
    Помощники рефери: Валентин Мурашов (Москва) и Андрей Болотенков (Москва). 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 139
Пари НН 63.3% (88)
X 18.7% (26)
Балтика 18% (25)
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Пари НН
Ничья
Балтика
2.90
3.00
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3.45
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН - Балтика

Исход игры
Пари НН
62.7% (89)
Ничья
19.7% (28)
Балтика
17.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
1:0 Пари НН
28.9% (41)
2:1 Пари НН
24.6% (35)
1:1 Ничья
14.1% (20)
2:0 Пари НН
4.2% (6)
1:2 Балтика
2.8% (4)
2:3 Балтика
1.4% (2)
0:1 Балтика
1.4% (2)
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