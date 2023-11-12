Тур: 15. Стадион: Нижний Новгород.
Прогноз на матч от Liveresult
24
Гоцук
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
История личных встреч
Пари НН
Балтика
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.17
Среднее время на гол
77
540
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
108
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.29
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.21
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.14
|Боселли Хуан
|1
|0.07
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.07
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.07
|Сулейманов Тимур
|1
|0.07
|Александров Виктор
|1
|0.07
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Каккоев Никита
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.21
|Гузина Гедеон
|2
|0.14
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.14
|Кузьмин Максим
|1
|0.07
|Бистрович Кристиян
|1
|0.07
|Пряхин Сергей
|1
|0.07
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Сергей Юран
|3
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Сото Гильермо
|2
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Балтика
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Пари НН
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Балтика
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
6
Пари НН
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Балтика
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
31%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Забито
15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 13
1
8%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
4
31%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0
Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2
Балтика
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0
Результаты матчей
Пари НН
Балтика
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
59
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|6.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Балтика
Исход игры
Пари НН
62.7% (89)
Ничья
19.7% (28)
Балтика
17.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
1:0 Пари НН
28.9% (41)
2:1 Пари НН
24.6% (35)
1:1 Ничья
14.1% (20)
2:0 Пари НН
4.2% (6)
1:2 Балтика
2.8% (4)
2:3 Балтика
1.4% (2)
0:1 Балтика
1.4% (2)
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