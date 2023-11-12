Тур: 15. Стадион: ВТБ Арена.
0:0
Первый тайм: 28'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Лещук
Игорь
24
Чавес
Луис
89
Бителло
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
-
89 БителлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
История личных встреч
Динамо Москва
Оренбург
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|5
|0.33
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.27
|Макаров Денис
|3
|0.2
|Нгамалё Николя
|2
|0.13
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.07
|Фернандес Роберто
|1
|0.07
|Захарян Арсен
|1
|0.07
|Бителло
|1
|0.07
|Чавес Луис
|1
|0.07
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.07
|Гладышев Ярослав
|1
|0.07
|Бессмертный Станислав
|1
|0.07
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5
|0.33
|Перес Матиас
|4
|0.27
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.13
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.07
|Обухов Владимир
|1
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.07
|Башич Иван
|1
|0.07
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.07
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Денис
|4
|0
|Маричаль Николас
|2
|1
|Чавес Луис
|3
|0
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|6
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|4
|1
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Обухов Владимир
|3
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|3
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Марин Джимми
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Вера Лукас Габриэль
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оренбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
16
8
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Оренбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Забито
16
9
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
25%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
21%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
3
13%
5
31%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3
Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2
Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2
Результаты матчей
Динамо Москва
Оренбург
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
53
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
86
410
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|6.
|0:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|22 - 19
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Оренбург
Исход игры
Динамо Москва
86.6% (116)
Ничья
5.2% (7)
Оренбург
8.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
52.2% (70)
1:0 Динамо Москва
12.7% (17)
2:0 Динамо Москва
9.7% (13)
3:1 Динамо Москва
4.5% (6)
1:1 Ничья
3.7% (5)
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