Этот момент точно попадёт в подборку самых эпичных промахов сезона. Это, конечно, не Владимир Ильин, не забивающий с двух метров, но крайне незабываемо.

Немного опешили динамовцы после незабитого 150-процентного момента, пытаются активнее действовать в прессинге подопечные Лички на чужой половине поля.

От Адамова мяч попадает за лицевую - шестой угловой в тайме у "Динамо".

Отбились от очередной подачи с корнера игроки "Оренбурга", вторым темпом динамовцы начали атаку, в которой Нгамалё играет рукой в чужой штрафной.

Обухов пытался прессинговать Лещука вместе с партнёром во вратарской "Динамо", но Игорь показывает, почему он лучший игрок октября в своём клубе и хладнокровно выносит сферу в поле.

Гладышеееев!!! Как же хорош он в последних матчах. Получил молодой игрок мяч на правом полуфланге и рискнул пробить - чуть-чуть левее штанги мяч запустил он с линии штрафной по обводящей траектории. Сиваков только взглядом провожал пущенный Гладышевым снаряд.

Не создают опасных моментов гости, но похвалим их за то, что после очередного выпада "Динамо" к их воротам они находят в себе силы переместить мяч на чужую половину поля.

Осадили ворота гостей игроки "Динамо", не иначе. Однако каждый раз удаётся обороне уральцев завладевать мячом. Наконец, смог Сысуев игру немного успокоить.

Ласкальт совершил отменный перехват на своей половине поля - выкатывал партнёр мяч на Флорентина с правого фланга, который уже готовился пробить с линии штрафной. Уругваец надёжно прерывает пас.

А мячом продолжают уже три минуты владеть оренбуржцы! Очередная атака левым флангом - Обухов фолит в атаке.

А вот и ответ от "Динамо"! Бителло примерно с линии штрафной по центру получил мяч от Нгамалё с левого фланга - накрывает потенциально опасный удар бразильца защитник гостей.

На Гладышева партнёры оформляли перевод из глубины - Ярослав стремился выйти один на один с Сысуевым, но голкипер его опередил в неравной дуэли.

Владеют последнюю минуту мячом динамовцы - опасных моментов хозяевам, как на старте, создать не удалось.

Гогличидзе завершал навесом в штрафную "Динамо" очередную атаку гостей по левому флангу - оборона "бело-голубых" с ней легко справляется.

НГАМАЛЁ! Как можно было не забить в пустые ворота, Муми?! Необъяснимо. Тюкавин вышел один на один с Сысуевым, но потерял мяч, благодаря удачной игре голкипера. Сферу на правом фланге подобрал Гладышев, который вырезал передачу на Нгамалё. Тот оказался абсолютно один перед воротами Сысуева и метров с шести пустил мяч выше перекладины!

10' Отбиваются от очередного корнера оренбуржцы, однако динамовцы как на конвейере зарабатывают новый стандарт с левого угла поля!

9' Опасно! Получил мяч в чужой штрафной Бителло, долго пытался на финтах оторваться от опеки и нанести удар, но не смог и заработал угловой.

8' "Оренбург" задумал вновь левым флангом атаковать соперника, однако даже угловой на острие атаки Марин не смог заработать, потеряв мяч.

8' Помимо Смолова, Даса не поможет хозяевам на поле. Эли уехал в сборную Израиля, которая сегодня сыграет с Косово. Текстовую трансляцию игры также проведёт наш портал. А Дасу в составе "Динамо" заменяет Бессмертный.



6' Опасной подачи как таковой не получилось у "Динамо", однако вторым темпом пошла атака к воротам "Оренбурга", где Бальбуэна бил и под мяч толком не подстроился. Не получился удар у Фабиана во вратарской Сысуева.

6' И ещё один угловой динамовцы после атаки с левого фланга зарабатывают! Это Бителло постарался.

5' А вообще любопытнейший у нас сюжет сегодня вырисовывается. Не секрет, что три года до ухода в "Динамо" Марцел Личка тренировал "Оренбург", прошёл с уральцами Первую лигу и неплохо пошумел в прошлом сезоне РПЛ. В сезоне текущем Марцел впервые встречается с бывшей командой, которую возглавляет его старый приятель Давид Деограсия.



4' Ответили атакой гости - это Флорентин по левому флангу задумал удар, но ничего трудного для Лещука пущенный им мяч не представлял.

3' А Нгамалё тем временем с Флорентином столкнулись на половине поля "Оренбурга", из-за этого последние полторы минуты в игре у нас царила пауза.