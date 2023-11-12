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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 28'
Оренбург
0'
Прогнозы 134
Динамо Москва 86.6% (116)
X 5.2% (7)
Оренбург 8.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Оренбург
4.35
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Лещук
Игорь
80
Бессмертный
Станислав
6
Фернандес
Роберто
3
Бальбуэна
Фабиан
7
Скопинцев
Дмитрий
91
Гладышев
Ярослав
24
Чавес
Луис
89
Бителло
93
Лаксальт
Диего
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
3
Сиваков
Михаил
22
Перес
Матиас
5
Гогличидзе
Лео
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
15
Гойкович
Ренато
23
Вера
Лукас
Габриэль
13
Обухов
Владимир
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
80
Марин
Джимми
Динамо Москва
4-5-1
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Динамо Москва
Оренбург

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ТМК
3:3
К
1:0
ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 5 0.33
Смолов Фёдор 4 (2) 0.27
Макаров Денис 3 0.2
Нгамалё Николя 2 0.13
Скопинцев Дмитрий 1 0.07
Фернандес Роберто 1 0.07
Захарян Арсен 1 0.07
Бителло 1 0.07
Чавес Луис 1 0.07
Грулёв Вячеслав 1 0.07
Гладышев Ярослав 1 0.07
Бессмертный Станислав 1 0.07
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.33
Перес Матиас 4 0.27
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.13
Вера Лукас Габриэль 1 0.07
Обухов Владимир 1 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.07
Башич Иван 1 0.07
Куэро Джастин 1 (1) 0.07
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0
Капленко Кирилл 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Денис 4 0
Маричаль Николас 2 1
Чавес Луис 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 4 0
Обухов Владимир 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Вера Лукас Габриэль 2 0
Башич Иван 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оренбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

16
8
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Оренбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Забито

16
9
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
25%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
21%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
3
13%
5
31%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3
Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2
Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2

Результаты матчей

Динамо Москва
Оренбург

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
6.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 15 5 8 2 22 - 19 23
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
8.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
9.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Оренбург
 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Не создают опасных моментов гости, но похвалим их за то, что после очередного выпада "Динамо" к их воротам они находят в себе силы переместить мяч на чужую половину поля.
  • Опасный момент
    24'
    Гладышеееев!!! Как же хорош он в последних матчах. Получил молодой игрок мяч на правом полуфланге и рискнул пробить - чуть-чуть левее штанги мяч запустил он с линии штрафной по обводящей траектории. Сиваков только взглядом провожал пущенный Гладышевым снаряд. 
  • 23'
    Обухов пытался прессинговать Лещука вместе с партнёром во вратарской "Динамо", но Игорь показывает, почему он лучший игрок октября в своём клубе и хладнокровно выносит сферу в поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    Отбились от очередной подачи с корнера игроки "Оренбурга", вторым темпом динамовцы начали атаку, в которой Нгамалё играет рукой в чужой штрафной. 
  • Угловой
    22'
    От Адамова мяч попадает за лицевую - шестой угловой в тайме у "Динамо".
  • 21'
    Немного опешили динамовцы после незабитого 150-процентного момента, пытаются активнее действовать в прессинге подопечные Лички на чужой половине поля.
  • 19'
    Этот момент точно попадёт в подборку самых эпичных промахов сезона. Это, конечно, не Владимир Ильин, не забивающий с двух метров, но крайне незабываемо.
  • Опасный момент
    18'
    НГАМАЛЁ! Как можно было не забить в пустые ворота, Муми?! Необъяснимо. Тюкавин вышел один на один с Сысуевым, но потерял мяч, благодаря удачной игре голкипера. Сферу на правом фланге подобрал Гладышев, который вырезал передачу на Нгамалё. Тот оказался абсолютно один перед воротами Сысуева и метров с шести пустил мяч выше перекладины!
  • 17'
    Гогличидзе завершал навесом в штрафную "Динамо" очередную атаку гостей по левому флангу - оборона "бело-голубых" с ней легко справляется.
  • 16'
    Владеют последнюю минуту мячом динамовцы - опасных моментов хозяевам, как на старте, создать не удалось. 
  • 15'
    На Гладышева партнёры оформляли перевод из глубины - Ярослав стремился выйти один на один с Сысуевым, но голкипер его опередил в неравной дуэли.
  • 14'
    А вот и ответ от "Динамо"! Бителло примерно с линии штрафной по центру получил мяч от Нгамалё с левого фланга - накрывает потенциально опасный удар бразильца защитник гостей.
  • 13'
    А мячом продолжают уже три минуты владеть оренбуржцы! Очередная атака левым флангом - Обухов фолит в атаке.
  • 11'
    Ласкальт совершил отменный перехват на своей половине поля - выкатывал партнёр мяч на Флорентина с правого фланга, который уже готовился пробить с линии штрафной. Уругваец надёжно прерывает пас.
  • 10'
    Осадили ворота гостей игроки "Динамо", не иначе. Однако каждый раз удаётся обороне уральцев завладевать мячом. Наконец, смог Сысуев игру немного успокоить.
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    • Угловой
      10'
      Отбиваются от очередного корнера оренбуржцы, однако динамовцы как на конвейере зарабатывают новый стандарт с левого угла поля!
    • Угловой
      9'
      Опасно! Получил мяч в чужой штрафной Бителло, долго пытался на финтах оторваться от опеки и нанести удар, но не смог и заработал угловой.
    • 8'
      "Оренбург" задумал вновь левым флангом атаковать соперника, однако даже угловой на острие атаки Марин не смог заработать, потеряв мяч.
    • Анонс
      8'
      Помимо Смолова, Даса не поможет хозяевам на поле. Эли уехал в сборную Израиля, которая сегодня сыграет с Косово. Текстовую трансляцию игры также проведёт наш портал. А Дасу в составе "Динамо" заменяет Бессмертный.
       
    • 6'
      Опасной подачи как таковой не получилось у "Динамо", однако вторым темпом пошла атака к воротам "Оренбурга", где Бальбуэна бил и под мяч толком не подстроился. Не получился удар у Фабиана во вратарской Сысуева.
    • Угловой
      6'
      И ещё один угловой динамовцы после атаки с левого фланга зарабатывают! Это Бителло постарался.
    • 5'
      А вообще любопытнейший у нас сюжет сегодня вырисовывается. Не секрет, что три года до ухода в "Динамо" Марцел Личка тренировал "Оренбург", прошёл с уральцами Первую лигу и неплохо пошумел в прошлом сезоне РПЛ. В сезоне текущем Марцел впервые встречается с бывшей командой, которую возглавляет его старый приятель Давид Деограсия.
       
    • 4'
      Ответили атакой гости - это Флорентин по левому флангу задумал удар, но ничего трудного для Лещука пущенный им мяч не представлял.
    • Травма, повреждение
      3'
      А Нгамалё тем временем с Флорентином столкнулись на половине поля "Оренбурга", из-за этого последние полторы минуты в игре у нас царила пауза.
    • Дождь
      3'
      Огромное пятно осадков накрыло Европейскую часть России, соседние Беларусь и Украину. Поэтому дождливо сегодня в Москве, на "ВТБ Арене", но по прогнозам синоптиков дождь закончится в течение часа. Пока на поле небольшая "дымка" из-за осадков.
       
    • Угловой
      2'
      Угловой заработали динамовцы после опасного момента у чужих ворот, однако безобразно хозяева распорядились стандартом - почти сразу им завладели оренбуржцы.
    • Опасный момент
      1'
      И сразу опаснейший момент создают хозяева! Гладышев с правого фланга сделал филигранный навес на Нгамалё, Муми из центра штрафной пробил под перекладину ворот Сысуева, где голкипер был на высоте, парируя удар!
    • 1'
      В синих цветах вышли на поле динамовцы, в белом – их южноуральские оппоненты.
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
       
    • До матча
    • "Оренбург", в свою очередь, потерял Брайана Мансилью из-за дисквалификации. Очень непростая задача для Давида Деограсии как заменить важного игрока основы.
    • Буквально за полтора часа до матча появилась нерадостная для болельщиков "Динамо" новость - игру пропустит один из лидеров команды - Фёдор Смолов. Обе команды уже озвучили составы на матч, с ними можно ознакомиться во вкладке левее нашей трансляции.
    • Здравствуйте, дорогие любители футбола! Столичное "Динамо" и "Оренбург" менее чем через час продолжат программу 15 тура Российской премьер-лиги. Следить за игрой вместе с Вами на LiveResult.ru буду я, Григорий Серёдкин. Стартуем в 16:30 по московскому времени, добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 52.2% пользователей.
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    Прогнозы 134
    Динамо Москва 86.6% (116)
    X 5.2% (7)
    Оренбург 8.2% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Оренбург
    4.35
    4.50
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Оренбург

    Исход игры
    Динамо Москва
    86.6% (116)
    Ничья
    5.2% (7)
    Оренбург
    8.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (80)
    Меньше
    30.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    52.2% (70)
    1:0 Динамо Москва
    12.7% (17)
    2:0 Динамо Москва
    9.7% (13)
    3:1 Динамо Москва
    4.5% (6)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
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