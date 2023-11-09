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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Динамо Москва
 
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Оренбург
Прогнозы 49
Динамо Москва 95.9% (47)
X 2% (1)
Оренбург 2% (1)
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Оренбург

История личных встреч

Динамо Москва
Оренбург

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ТМК
3:3
К
1:0
ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 5 0.36
Смолов Фёдор 4 (2) 0.29
Макаров Денис 3 0.21
Нгамалё Николя 2 0.14
Скопинцев Дмитрий 1 0.07
Фернандес Роберто 1 0.07
Захарян Арсен 1 0.07
Бителло 1 0.07
Чавес Луис 1 0.07
Грулёв Вячеслав 1 0.07
Гладышев Ярослав 1 0.07
Бессмертный Станислав 1 0.07
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 0.36
Перес Матиас 4 0.29
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.14
Вера Лукас Габриэль 1 0.07
Обухов Владимир 1 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.07
Башич Иван 1 0.07
Куэро Джастин 1 (1) 0.07
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Адамов Арсен 0 0
Капленко Кирилл 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Денис 4 0
Маричаль Николас 2 1
Чавес Луис 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Даса Элазар 2 0
Шунин Антон 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 4 0
Обухов Владимир 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Марин Джимми 2 0
Сысуев Николай 2 0
Вера Лукас Габриэль 2 0
Башич Иван 2 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оренбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

16
8
Динамо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Оренбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Забито

16
9
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
25%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
21%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
3
13%
5
31%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сочи - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3
Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2
Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2

Результаты матчей

Динамо Москва
Оренбург

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 6 2 26 - 19 24
4.
Крылья Советов
 Заявка 14 6 4 4 28 - 20 22
5.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 7 2 22 - 19 22
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
7.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 6 3 19 - 18 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
13.
Оренбург
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
14.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Оренбург Перес Матиас 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 6 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 49
    Динамо Москва 95.9% (47)
    X 2% (1)
    Оренбург 2% (1)
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Оренбург

    Исход игры
    Динамо Москва
    96.3% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Оренбург
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    55.6% (30)
    2:0 Динамо Москва
    14.8% (8)
    1:0 Динамо Москва
    14.8% (8)
    3:1 Динамо Москва
    3.7% (2)
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