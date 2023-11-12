Тур: 14. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
48' ГолАзанго Филип
0:2
50' ГолБаинович Филип
51' Желтая карточкаШинделарж Мартин
90'+3
Ход матча
48'
0:1
50'
0:2
51'
54'
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
33
Michal
Jonec
27
erik
Liener
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
23
Даниэл
Эрик
11
Азанго
Филип
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 erik LienerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
-
-
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Кошице
Спартак Трнава
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
28 матчей
28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.2
0.77
Среднее время на гол
75
117
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|2
|0.14
|Медвед Жан
|2
|0.14
|Фашко Михал
|1
|0.07
|Лачны Милош
|1
|0.07
|Грессак Лукас
|1
|0.07
|Галлович Давид
|1
|0.07
|Marcel Vasil
|1
|0.07
|Boris Turcak
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.43
|Дюриш Михал
|4
|0.29
|Баинович Филип
|3
|0.21
|Офори Келвин
|2
|0.14
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.14
|Даниэл Эрик
|1
|0.07
|Стефаник Самуэль
|1
|0.07
|Желькович Адриан
|1
|0.07
|Ристовски Милан
|1
|0.07
|Бернат Ян
|1
|0.07
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.07
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|5
|0
|Jan Mizerak
|5
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Шинделарж Мартин
|2
|0
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Шулек Мартин
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
1
Кошице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
1
8
Кошице
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Спартак Трнава
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
40%
3
27%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
20
7
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
2
10%
3
43%
61-75
5
25%
1
14%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
3
27%
4
18%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
3
27%
3
14%
76-90
Пропущено
31
14
18 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
8
26%
0
0%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
2
6%
4
29%
46-60
5
16%
4
29%
61-75
6
19%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1
Результаты матчей
Кошице
Спартак Трнава
Точный счет
0:3
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кошице
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
34
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
112
49
67
112
310
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (4)
|Спартак Трнава
|Азанго Филип
|6 (4)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5