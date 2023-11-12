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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Кошице
0:2
Конец матча
Спартак Трнава
0'
0:1
48' Гол
Азанго Филип
0:2
50' Гол
Баинович Филип
51' Желтая карточка
Шинделарж Мартин
54' Желтая карточка
90'+3
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
33
Michal
Jonec
18
Шинделарж
Мартин
17
Голиков
Александр
7
Jan
Mizerak
27
erik
Liener
8
Галлович
Давид
14
Анаане
Тиджани
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
23
Даниэл
Эрик
80
Желькович
Адриан
11
Азанго
Филип
97
Офори
Келвин
25
Баинович
Филип
28
Буката
Мартин
57
Дюриш
Михал
Кошице
5-4-1
Спартак Трнава
4-1-4-1

История личных встреч

Кошице
Спартак Трнава

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:0
К
0:0
Р
3:0
С
1:0
С
3:1
С
2:0
С
1:0
С
1:3
С
0:0
С
2:3
С
1:0
С
0:0
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:3
CL
0:0
CL
0:2
CL
4:0
CL
1:4
CL
5:4
CL
2:1
CL
2:1
CL
2:1
К
3:1
К
0:0
CL
2:0
CL
3:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.77

Среднее время на гол

75
117

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 2 0.14
Медвед Жан 2 0.14
Фашко Михал 1 0.07
Лачны Милош 1 0.07
Грессак Лукас 1 0.07
Галлович Давид 1 0.07
Marcel Vasil 1 0.07
Boris Turcak 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 6 0.43
Дюриш Михал 4 0.29
Баинович Филип 3 0.21
Офори Келвин 2 0.14
Джуричин Марко 2 (1) 0.14
Даниэл Эрик 1 0.07
Стефаник Самуэль 1 0.07
Желькович Адриан 1 0.07
Ристовски Милан 1 0.07
Бернат Ян 1 0.07
Компан-Брезник Миха 1 0.07
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 5 0
Jan Mizerak 5 0
Фашко Михал 1 1
Шинделарж Мартин 2 0
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 1
Шулек Мартин 3 0
Баинович Филип 3 0
Прохазка Роман 2 0
Микович Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Азанго Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Дюриш Михал 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Кошице
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Спартак Трнава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
1
Кошице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

1
8
Кошице
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Спартак Трнава
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
40%
3
27%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

20
7
12 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
2
10%
3
43%
61-75
5
25%
1
14%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
3
27%
4
18%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
3
27%
3
14%
76-90

Пропущено

31
14
18 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
8
26%
0
0%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
2
6%
4
29%
46-60
5
16%
4
29%
61-75
6
19%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1

Результаты матчей

Кошице
Спартак Трнава

Точный счет

0:3
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кошице
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 33 - 12 35
2.
Жилина
 14 9 2 3 32 - 19 29
3.
Спартак Трнава
 14 8 3 3 23 - 15 27
4.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
5.
Тренчин
 14 7 4 3 21 - 15 25
6.
ДАК
 14 7 3 4 23 - 17 24
7.
Дукла Банска-Бистрица
 14 6 4 4 27 - 23 22
8.
Скалица
 14 5 2 7 13 - 15 17
9.
Ружомберок
 14 3 5 6 13 - 23 14
10.
Кошице
 14 2 1 11 10 - 34 7
11.
Михаловце
 14 0 5 9 11 - 31 5
12.
Злате Моравце
 14 0 3 11 7 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 6 1 0 19 - 5 19
2.
Жилина
 7 6 0 1 24 - 14 18
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
ДАК
 7 4 1 2 15 - 10 13
6.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 7 1 1 5 3 - 15 4
11.
Михаловце
 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 7 5 2 0 13 - 7 17
2.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 7 1 1 5 6 - 11 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (4)
Спартак Трнава Азанго Филип 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
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