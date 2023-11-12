  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Слован Братислава
0:0
Второй тайм: 75'
Скалица
0'
15' Желтая карточка
Martin Nagy II
16' Желтая карточка
Толич Марко
47' Желтая карточка
Подгорин Оливер
57' Вторая желтая карточка
Толич Марко
62' Желтая карточка
Барсегян Тигран
63' Желтая карточка
Martin Masik
68' Желтая карточка
Пощек Лукаш
72' Желтая карточка
Daniel Smekal

Ход матча

15'
 
Martin Nagy II
16'
Толич Марко
 
47'
 
Подгорин Оливер
57'
Толич Марко
 
62'
Барсегян Тигран
 
63'
 
Martin Masik
66'
Блэкмэн Сезар
Ловат Лукас
 
67'
Змрхаль Яромир
Стрелец Давид
 
68'
Пощек Лукаш
 
72'
 
Daniel Smekal
73'
 
Собчик Алекс
Гаша Роман
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Скалица
2.85
Реклама, fon.bet
5.80
Реклама, betboom.ru
9.80
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
11
Барсегян
Тигран
24
Толич
Марко
13
Стрелец
Давид
77
Чаврич
Александр
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
11
Daniel
Smekal
Слован Братислава
4-2-3-1
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Скалица

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
К
3:3
К
2:1
С
1:4
С
3:0
ТМС
0:1
К
0:3
С
2:0
С
0:2
С
4:1
КС
3:5

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

2.75
2.86

Среднее время на гол

32
31

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.73
2

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
45

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 7 (1) 0.5
Стрелец Давид 5 0.36
Барсегян Тигран 5 0.36
Марчелли Нино 5 0.36
Толич Марко 3 0.21
Куцка Юрай 1 0.07
Пощек Лукаш 1 0.07
Ловат Лукас 1 0.07
Кашия Гурам 1 0.07
Змрхаль Яромир 1 0.07
Абубакари Малик 1 0.07
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 2 0.14
Daniel Smekal 2 0.14
Матеёв Роберт 2 0.14
Подгорин Оливер 2 0.14
Яо Янн Майкл 1 0.07
Denis Baumgartner 1 0.07
Власко Ян 1 (1) 0.07
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 3 0
Барсегян Тигран 3 0
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Толич Марко 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Rudzan 4 0
Власко Ян 2 1
Michael Ranko 3 0
Martin Nagy II 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Подгорин Оливер 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Adam Krcik 2 0
Mario Holly 2 0
Martin Masik 2 0
Матеёв Роберт 1 0
Юнас Мартин 1 0
Daniel Smekal 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Скалица
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Слован Братислава
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Скалица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

13
5
Слован Братислава
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Скалица
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

17
6
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
24%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
3
50%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

31
12
14 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
5
16%
1
8%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
8
26%
5
42%
46-60
4
13%
3
25%
61-75
5
16%
2
17%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
31%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0
Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2
Скалица
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2
Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Скалица

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
11
2
1.5
3
10
5
8
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 14 10 3 1 32 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 32 - 19 29
3.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
4.
Тренчин
 14 7 4 3 21 - 15 25
5.
Спартак Трнава
 13 7 3 3 21 - 15 24
6.
ДАК
 14 7 3 4 23 - 17 24
7.
Дукла Банска-Бистрица
 14 6 4 4 27 - 23 22
8.
Скалица
 0:0 14 5 3 6 13 - 14 18
9.
Ружомберок
 14 3 5 6 13 - 23 14
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 14 0 5 9 11 - 31 5
12.
Злате Моравце
 14 0 3 11 7 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 0 1 24 - 14 18
2.
Слован Братислава
 0:0 7 5 2 0 18 - 5 17
3.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
ДАК
 7 4 1 2 15 - 10 13
6.
Скалица
 0:0 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 0:0 7 1 2 4 6 - 10 5
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • 57'
    Толич Марко получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Подгорин Оливер получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Толич Марко получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Martin Nagy получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится победой Слован Братислава.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.26. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.26 ПОСТАВИТЬ
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Слован Братислава
    Ничья
    Скалица
    2.85
    Реклама, fon.bet
    5.80
    Реклама, betboom.ru
    9.80
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Слован Братислава 0:0 Скалица онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Слован Братислава
    Скалица
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     