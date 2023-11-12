Тур: 14. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаMartin Nagy II
16' Желтая карточкаТолич Марко
47' Желтая карточкаПодгорин Оливер
57' Вторая желтая карточкаТолич Марко
62' Желтая карточкаБарсегян Тигран
63' Желтая карточкаMartin Masik
68' Желтая карточкаПощек Лукаш
72' Желтая карточкаDaniel Smekal
1:0
84' ГолБарсегян Тигран
90' Желтая карточкаСобчик Алекс
90'+4
Ход матча
15'
16'
47'
57'
62'
63'
68'
72'
84'
90'
90'
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
24
Толич
Марко
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
23
Гаша
Роман
25
Гази
Адам
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Собчик АлексНападающий
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
-
-
22 Mario Holly
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Слован Братислава
Скалица
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
2.75
2.86
Среднее время на гол
32
31
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.73
2
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
45
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|7 (1)
|0.5
|Барсегян Тигран
|6
|0.43
|Стрелец Давид
|5
|0.36
|Марчелли Нино
|5
|0.36
|Толич Марко
|3
|0.21
|Куцка Юрай
|1
|0.07
|Пощек Лукаш
|1
|0.07
|Ловат Лукас
|1
|0.07
|Кашия Гурам
|1
|0.07
|Змрхаль Яромир
|1
|0.07
|Абубакари Малик
|1
|0.07
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаша Роман
|2
|0.14
|Daniel Smekal
|2
|0.14
|Матеёв Роберт
|2
|0.14
|Подгорин Оливер
|2
|0.14
|Яо Янн Майкл
|1
|0.07
|Denis Baumgartner
|1
|0.07
|Власко Ян
|1 (1)
|0.07
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|4
|0
|Кашия Гурам
|3
|0
|Толич Марко
|1
|1
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Rudzan
|4
|0
|Власко Ян
|2
|1
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Martin Masik
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Daniel Smekal
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Скалица
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Слован Братислава
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Скалица
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
13
5
Слован Братислава
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Скалица
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
18
6
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
4
22%
1
17%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
2
33%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
50%
3
27%
76-90
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
3
50%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
32
12
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
5
16%
1
8%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
8
25%
5
42%
46-60
4
13%
3
25%
61-75
6
19%
2
17%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
31%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0
Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2
Скалица
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2
Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 Ти Джей Друзстевник Силадице - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Скалица
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
113
311
59
113
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|33 - 12
|35
|2.
|14
|9
|2
|3
|32 - 19
|29
|3.
|14
|8
|2
|4
|34 - 19
|26
|4.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|7.
|14
|6
|4
|4
|27 - 23
|22
|8.
|14
|5
|2
|7
|13 - 15
|17
|9.
|14
|3
|5
|6
|13 - 23
|14
|10.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|11.
|14
|0
|5
|9
|11 - 31
|5
|12.
|14
|0
|3
|11
|7 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 14
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|7
|3
|0
|4
|16 - 12
|9
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|9.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 17
|3
|11.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|12.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (4)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5