  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Рубин
Прогнозы 135
Сочи 43% (58)
X 37.8% (51)
Рубин 19.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Рубин
3.15
3.40
Реклама, ligastavok.ru
3.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Сочи
Рубин

История личных встреч

Сочи
Рубин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
0:6
ПЛ
1:2
КPП
1:3
ПЛ
1:0
ТМК
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

9
20

Голов в среднем за матч

1.13
2.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
36

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.29
Джорджевич Лука 2 0.14
Бурмистров Никита 2 0.14
Дркушич Ваня 2 0.14
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.14
Силвейра Мигел 1 0.07
Медведев Юрий II 1 0.07
Кравцов Кирилл 1 0.07
Игнатьев Иван 1 (1) 0.07
Маргасов Тимофей 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вада Валентин 3 0.21
Фамейе Джоэль 3 0.21
Даку Мирлинд 2 (1) 0.14
Мартынович Александр 1 0.07
Грицаенко Алексей 1 0.07
Чумич Никола 1 0.07
Иву Угучукву 1 0.07
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Джорджевич Лука 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Юсупов Артур 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Заика Кирилл 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Вуячич Игор 3 0
Иву Угучукву 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Вада Валентин 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Чумич Никола 1 0
Апшацев Марат 1 0

Результаты матчей

Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Сочи
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

4
6
Сочи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Рубин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
36%
2
15%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
5
42%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

22
21
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
9
41%
0
0%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
23%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4
Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0
Рубин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2

Результаты матчей

Сочи
Рубин

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Сочи
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
3
1.5
2
6
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
7
1.5
1
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
3
11
2.5
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
8.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию матча 15 тура РПЛ между "Сочи" и "Рубином"! Для Вас текстовую трансляцию игры проведу я, Серёдкин Григорий. Добро пожаловать! Стартуем в 19:00 по московскому времени.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.18. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.18 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 135
Сочи 43% (58)
X 37.8% (51)
Рубин 19.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Рубин
3.15
3.40
Реклама, ligastavok.ru
3.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Сочи - Рубин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сочи - Рубин

Исход игры
Сочи
43.4% (59)
Ничья
37.5% (51)
Рубин
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
35.96% (41)
Меньше
64.04% (73)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (39)
2:1 Сочи
21.3% (29)
1:0 Сочи
14.7% (20)
1:2 Рубин
4.4% (6)
0:1 Рубин
3.7% (5)
2:0 Сочи
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сочи
Рубин
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 