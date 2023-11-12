Тур: 15. Стадион: Фишт.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюев Денис
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаПолузащитник
-
44 Даку МирлиндНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сочи
Рубин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
9
20
Голов в среднем за матч
1.13
2.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
36
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.29
|Джорджевич Лука
|2
|0.14
|Бурмистров Никита
|2
|0.14
|Дркушич Ваня
|2
|0.14
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.14
|Силвейра Мигел
|1
|0.07
|Медведев Юрий II
|1
|0.07
|Кравцов Кирилл
|1
|0.07
|Игнатьев Иван
|1 (1)
|0.07
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вада Валентин
|3
|0.21
|Фамейе Джоэль
|3
|0.21
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.14
|Мартынович Александр
|1
|0.07
|Грицаенко Алексей
|1
|0.07
|Чумич Никола
|1
|0.07
|Иву Угучукву
|1
|0.07
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Юсупов Артур
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Крамарич Мартин
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Вада Валентин
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Сочи
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
4
6
Сочи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Рубин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
36%
2
15%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
5
42%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
22
21
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
9
41%
0
0%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
23%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0 Урал - Сочи 1:4
Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0
Рубин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Рубин 0:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Рубин - Балтика 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Результаты матчей
Сочи
Рубин
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Сочи
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
33
26
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
51
17
15
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
410
311
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 10
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|24 - 19
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 14
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 13
|1
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|12 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|6 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи - Рубин
Исход игры
Сочи
43.4% (59)
Ничья
37.5% (51)
Рубин
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
35.96% (41)
Меньше
64.04% (73)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (39)
2:1 Сочи
21.3% (29)
1:0 Сочи
14.7% (20)
1:2 Рубин
4.4% (6)
0:1 Рубин
3.7% (5)
2:0 Сочи
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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