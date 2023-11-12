Поднимается Зобнин, высказывая что-то Левникову. Видимо, пропустил момент арбитр, когда досталось по ногам игроку "Спартака". А пока Абаскаль отправил разминаться Денисова.

Штрафной на половине поля жёлто-синих заработали хозяева. Промес выполнил навес в штрафную, вот только получилось крайне слабо, и первый же защитник отвёл угрозу от своей штрафной.

МОХЕБИ! Байрамян с правого фланга выполнил отличный навес в центр штрафной. Голенков и Мохеби вдвоём пошли на мяч, но пробил иранец. Максименко отразил на угловой очень непростой мяч!

Мохеби, казалось, ушёл от Зобнина на левом фланге атаки, но Роман исполнил филигранный подкат, с помощью которого удалось прервать навес иранского футболиста.

Игнатов рвался вперёд по правому флангу. Собрал троих соперников на себя автор первого гола и практически сумел их обхитрить, но ростовчане взяли количеством.

МОМЕНТИЩЕ! Щетинин слева в штрафной оказался и сделал скидку во второй темп. Байрамян с левой ноги пробивал с 16 метров, но получилось крайне неудачно. Выше ворот! Вернейшая позиция для гола была.

Немного успокоилась игра в последние минуты. "Спартаковцы" сбавили темп и отдали мяч своему сопернику. Подопечные Карпина постепенно начинаю приходить в себя после "холодного душа", полученного в начале матча.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ПРОМЕС! Песьяков ошибся у своей штрафной. Игнатов получил снаряд справа и прострелил, мяч угодил в Глебова и вновь отскочил к Михаилу, который второй пас сделал точнее. Промес с 11 метров не имел права промахнуться!

Ещё одна быстрая атака красно-белых! Рябчук включился по левому полуфлангу и прострелил в центр. Мяч срикошетил от защитника, но всё равно пришёл в центр штрафной, а там Медина проиграл борьбу Осипенко.

МОМЕНТ! Зиньковский слева вошёл в штрафную и пробил в ногу Мелёхину. Сфера выскочила из штрафной, а первым на подборе был Литвинов, который пробил с 20 метров. Песьяков отразил перед собой, но сам успел исправить свою ошибку!

Тяжело ростовской команде приходится в эти минуты. "Спартаковцы" почувствовали слабинку в игре подопечных Карпина и продолжают осаждать штрафную Песьякова.

Промес сыграл в подыгрыше на Рябчука, отдав передачу на левый фланг. Однако атака москвичей была остановлена свистком арбитра, который зафиксировал положение вне игры у Квинси.

Щетинин из глубины выполнил навес, но Чернов выиграл верх. Мяч отскочил к Вахания, который прострелил с левого фланга, но красно-белые сумели справиться.

Уткин с правого фланга выполнил отличный навес на линию вратарской. Голенков переиграл на втором этаже Дуарте и пробил по воротам. Получилось слабо и в руки Максименко.

Медицинская бригада у "Спартака" сегодня набегает столько же, как и футболисты. Зобнин теперь сидит на газоне, указывая на правую ногу. Непонятно, в какой ситуации Роман мог получить повреждение.

17' ОПАСНО! Не смогли гости создать опасность после корнера, и "спартаковцы" разогнали свою контратаку. Промес слева вошёл в штрафную, обыграл соперника, но прострел от лицевой перехватил Песьяков!

16' Разыграли гости корнер. Мяч дошёл до Вахания, который выполнил высоченный навес в штрафную. Чернов выиграл верх, однако выбил за лицевую. Ещё один угловой для ростовчан.

15' Лангович с правого фланга выполнил высокий навес на дальнюю штангу. Мохеби и Вахания были готовы замкнуть, но здорово сыграл Зобнин, головой выбивший за лицевую. Будет угловой.

14' Красно-белые забрали сферу под свой контроль. Хорошее владение привело к подаче Медины с правого фланга. Игнатову не хватило немного, дабы головой изменить направление мяча.

13' Пруцев очень активен на левом фланге атаки. Пытался он выполнить навес в штрафную, но попал в Уткина. Думается мне, что без Соболева подачи в штрафную "Ростова" бессмысленны.

12' ОПАСНО! Ошибся Максименко при розыгрыше мяча у своей штрафной. Мохеби перехватил, а затем отдал в центр на Голенкова, который мог расстреливать ворота, но затянул с ударом, и Дуарте в подкате спас свою команду!

11' Много известных людей сегодня на трибунах. Один из них - Николай Голдобин. Форвард хоккейного "Спартака", проводящий феерический сезон.

10' Зиньковский заработал корнер на левом фланге. Медина выполнил подачу в район ближней штанги, но там классно сыграл Голенков, головой выбивший сферу за боковую линию.

9' Зобнин подключился к атаке по правому флангу. Да-да, именно Роман занял позицию Хлусевича, который получил красную карточку в прошлом матче с "Локомотивом". Универсальный игрок Зобнин.