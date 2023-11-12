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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Спартак Москва
2:0
Первый тайм: 31'
Ростов
0'
1:0
4' Гол
Игнатов Михаил
2:0
15' Гол
Промес Квинси

Ход матча

4'
Игнатов Михаил
1:0
15'
Промес Квинси
2:0
Прогнозы 159
Спартак Москва 62.3% (99)
X 18.2% (29)
Ростов 19.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
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98
Максименко
Александр
68
Литвинов
Руслан
4
Дуарте
Алексис
23
Чернов
Никита
2
Рябчук
Олег
25
Пруцев
Данил
47
Зобнин
Роман
19
Медина
Хесус
22
Игнатов
Михаил
17
Зиньковский
Антон
10
Промес
Квинси
30
Песьяков
Сергей
40
Вахания
Илья
4
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
87
Лангович
Андрей
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
88
Щетинин
Кирилл
9
Мохеби
Мохаммад
69
Голенков
Егор
19
Байрамян
Хорен
Спартак Москва
4-2-3-1
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

35 матчей

45.7%
14.3%
40%
16 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
54.3%
25.7%
7 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.72
0.88

Среднее время на гол

52
102

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.76
0.94

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

61
32

Голов в среднем за матч

1.74
0.91

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

51
98

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.27
Промес Квинси 3 0.2
Игнатов Михаил 2 0.13
Соболев Александр Сергеевич 2 0.13
Медина Хесус 2 0.13
Хлусевич Даниил 2 0.13
Мартинс Кристофер 1 0.07
Мозес Виктор 1 0.07
Зиньковский Антон 1 0.07
Бабич Срджан 1 0.07
Пруцев Данил 1 0.07
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 5 0.33
Осипенко Максим 4 (2) 0.27
Комличенко Николай 3 (1) 0.2
Мохеби Мохаммад 2 0.13
Уткин Даниил 1 0.07
Глебов Данил 1 0.07
Миронов Алексей 1 0.07
Вахания Илья 1 0.07
Тугарев Роман 1 0.07
Щетинин Кирилл 1 0.07
Лангович Андрей 1 0.07
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Игнатов Михаил 3 0
Умяров Наиль 3 0
Бабич Срджан 1 1
Дуарте Алексис 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 5 0
Мелёхин Виктор 4 0
Тугарев Роман 2 1
Комличенко Николай 3 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ростов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
15
Спартак Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ростов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
58%
2
29%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
5
33%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
43%
5
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90

Забито

19
22
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
6
27%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
42%
5
23%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
4
16%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
8
38%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0
Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Ростов

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 9 5 1 24 - 10 32
2.
Зенит
 Заявка 15 9 3 3 30 - 14 30
3.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 6 7 2 24 - 19 25
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
6.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 15 7 3 5 21 - 21 24
7.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
8.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 20 22
9.
Пари НН
 Заявка 15 6 3 6 14 - 14 21
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 0:2 Заявка 15 4 5 6 22 - 27 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 15 3 3 9 12 - 21 12
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 3 1 11 16 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 8 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
4.
Пари НН
 Заявка 8 6 1 1 11 - 4 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 0:2 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8.
Зенит
 Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 1:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 9 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Рубин
 1:0 Заявка 7 4 1 2 7 - 7 13
3.
Краснодар
 Заявка 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 0:1 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 0:2 Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
16.
Балтика
 Заявка 8 0 1 7 4 - 13 1
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 12 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 7 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Немного успокоилась игра в последние минуты. "Спартаковцы" сбавили темп и отдали мяч своему сопернику. Подопечные Карпина постепенно начинаю приходить в себя после "холодного душа", полученного в начале матча. 
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТИЩЕ! Щетинин слева в штрафной оказался и сделал скидку во второй темп. Байрамян с левой ноги пробивал с 16 метров, но получилось крайне неудачно. Выше ворот! Вернейшая позиция для гола была. 
  • 30'
    Игнатов рвался вперёд по правому флангу. Собрал троих соперников на себя автор первого гола и практически сумел их обхитрить, но ростовчане взяли количеством. 
  • 29'
    Мохеби, казалось, ушёл от Зобнина на левом фланге атаки, но Роман исполнил филигранный подкат, с помощью которого удалось прервать навес иранского футболиста. 
  • Опасный момент
    28'
    МОХЕБИ! Байрамян с правого фланга выполнил отличный навес в центр штрафной. Голенков и Мохеби вдвоём пошли на мяч, но пробил иранец. Максименко отразил на угловой очень непростой мяч! 
  • 27'
    Штрафной на половине поля жёлто-синих заработали хозяева. Промес выполнил навес в штрафную, вот только получилось крайне слабо, и первый же защитник отвёл угрозу от своей штрафной. 
  • 26'
    Поднимается Зобнин, высказывая что-то Левникову. Видимо, пропустил момент арбитр, когда досталось по ногам игроку "Спартака". А пока Абаскаль отправил разминаться Денисова. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Медицинская бригада у "Спартака" сегодня набегает столько же, как и футболисты. Зобнин теперь сидит на газоне, указывая на правую ногу. Непонятно, в какой ситуации Роман мог получить повреждение. 
  • 24'
    Уткин с правого фланга выполнил отличный навес на линию вратарской. Голенков переиграл на втором этаже Дуарте и пробил по воротам. Получилось слабо и в руки Максименко. 
  • 23'
    Щетинин из глубины выполнил навес, но Чернов выиграл верх. Мяч отскочил к Вахания, который прострелил с левого фланга, но красно-белые сумели справиться. 
  • Офсайд
    22'
    Промес сыграл в подыгрыше на Рябчука, отдав передачу на левый фланг. Однако атака москвичей была остановлена свистком арбитра, который зафиксировал положение вне игры у Квинси. 
  • 21'
    Тяжело ростовской команде приходится в эти минуты. "Спартаковцы" почувствовали слабинку в игре подопечных Карпина и продолжают осаждать штрафную Песьякова. 
  • Опасный момент
    20'
    МОМЕНТ! Зиньковский слева вошёл в штрафную и пробил в ногу Мелёхину. Сфера выскочила из штрафной, а первым на подборе был Литвинов, который пробил с 20 метров. Песьяков отразил перед собой, но сам успел исправить свою ошибку!
  • 19'
    Ещё одна быстрая атака красно-белых! Рябчук включился по левому полуфлангу и прострелил в центр. Мяч срикошетил от защитника, но всё равно пришёл в центр штрафной, а там Медина проиграл борьбу Осипенко. 
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ПРОМЕС! Песьяков ошибся у своей штрафной. Игнатов получил снаряд справа и прострелил, мяч угодил в Глебова и вновь отскочил к Михаилу, который второй пас сделал точнее. Промес с 11 метров не имел права промахнуться!
     
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    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Не смогли гости создать опасность после корнера, и "спартаковцы" разогнали свою контратаку. Промес слева вошёл в штрафную, обыграл соперника, но прострел от лицевой перехватил Песьяков!
    • Угловой
      16'
      Разыграли гости корнер. Мяч дошёл до Вахания, который выполнил высоченный навес в штрафную. Чернов выиграл верх, однако выбил за лицевую. Ещё один угловой для ростовчан. 
    • Угловой
      15'
      Лангович с правого фланга выполнил высокий навес на дальнюю штангу. Мохеби и Вахания были готовы замкнуть, но здорово сыграл Зобнин, головой выбивший за лицевую. Будет угловой. 
    • 14'
      Красно-белые забрали сферу под свой контроль. Хорошее владение привело к подаче Медины с правого фланга. Игнатову не хватило немного, дабы головой изменить направление мяча. 
    • 13'
      Пруцев очень активен на левом фланге атаки. Пытался он выполнить навес в штрафную, но попал в Уткина. Думается мне, что без Соболева подачи в штрафную "Ростова" бессмысленны. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Ошибся Максименко при розыгрыше мяча у своей штрафной. Мохеби перехватил, а затем отдал в центр на Голенкова, который мог расстреливать ворота, но затянул с ударом, и Дуарте в подкате спас свою команду! 
    • 11'
      Много известных людей сегодня на трибунах. Один из них - Николай Голдобин. Форвард хоккейного "Спартака", проводящий феерический сезон. 
    • Угловой
      10'
      Зиньковский заработал корнер на левом фланге. Медина выполнил подачу в район ближней штанги, но там классно сыграл Голенков, головой выбивший сферу за боковую линию. 
    • 9'
      Зобнин подключился к атаке по правому флангу. Да-да, именно Роман занял позицию Хлусевича, который получил красную карточку в прошлом матче с "Локомотивом". Универсальный игрок Зобнин. 
    • Офсайд
      8'
      Байрамян с правого фланга сместился в центр, а затем отдал проникающий пас в штрафную красно-белых. Сфера дошла до Голенкова, но, как оказалось, форвард был в очевидном офсайде. 
    • 7'
      Атака по правому флангу от ростовчан. Мохеби отдавал проникающий пас вперёд, но здорово сыграл Рябчук, сумевший опередить Голенкова в борьбе за мяч. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ИГНАТОВ! Промес получил мяч на левом углу штрафной и отдал в центра на Игнатова, который технично сферу подработал под правую ногу, а затем пробил в противоход голкиперу! Песьяков снаряд зацепил, но остановить не смог!
       
    • 5'
      По-прежнему на поле медицинская бригада "Спартака", которая пытается поставить на ноги защитника. Два тампона были вставлены в нос парагвайца, и он уже готов вернуться в бой. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Дуарте лежит на газоне и держится за нос. Боролся парагваец с Байрамяном за верховой мяч, а при приземлении ударился об голову Голенкова. Неприятный эпизод. 
    • Дождь
      3'
      Промозглая погода сегодня в Москве. Прохладно, а самое главное, что идёт дождь, который может очень серьёзно повлиять на сегодняшнюю игру. 
    • 2'
      Оба коллектива сегодня играют в привычных цветах: "Спартак" - красно-белый, "Ростов" - жёлто-синий. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • 15'
      Г О О О О Л - Промес Квинси бьет в цель!
    • 4'
      Г О О О О Л - Игнатов Михаил бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 2:0 Ростов

    Исход игры
    Спартак Москва
    62.3% (99)
    Ничья
    18.2% (29)
    Ростов
    19.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.35% (74)
    Меньше
    35.65% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    33.3% (53)
    1:1 Ничья
    13.2% (21)
    1:0 Спартак Москва
    8.2% (13)
    1:2 Ростов
    3.8% (6)
    2:0 Спартак Москва
    3.8% (6)
    3:2 Спартак Москва
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    1:3 Ростов
    1.9% (3)
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