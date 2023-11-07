Тур: 15. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Ростов
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
35 матчей
45.7%
14.3%
40%
16 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
54.3%
25.7%
7 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.72
0.88
Среднее время на гол
52
102
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.76
0.94
Среднее время на гол
51
95
Всего голов
61
32
Голов в среднем за матч
1.74
0.91
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
51
98
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4
|0.29
|Промес Квинси
|3
|0.21
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.14
|Медина Хесус
|2
|0.14
|Хлусевич Даниил
|2
|0.14
|Игнатов Михаил
|1
|0.07
|Мартинс Кристофер
|1
|0.07
|Мозес Виктор
|1
|0.07
|Зиньковский Антон
|1
|0.07
|Бабич Срджан
|1
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|5
|0.36
|Осипенко Максим
|4 (2)
|0.29
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.21
|Мохеби Мохаммад
|2
|0.14
|Уткин Даниил
|1
|0.07
|Глебов Данил
|1
|0.07
|Миронов Алексей
|1
|0.07
|Вахания Илья
|1
|0.07
|Тугарев Роман
|1
|0.07
|Щетинин Кирилл
|1
|0.07
|Лангович Андрей
|1
|0.07
|Чернов Евгений
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|4
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Игнатов Михаил
|3
|0
|Умяров Наиль
|3
|0
|Бабич Срджан
|1
|1
|Дуарте Алексис
|2
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Комличенко Николай
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ростов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
5
15
Спартак Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ростов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
8
22
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
58%
2
29%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
5
33%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
43%
5
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90
Забито
19
22
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
6
27%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
42%
5
23%
76-90
Пропущено
21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
4
16%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
8
38%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0
Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Ростов
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
77
212
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 13
|29
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 20
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
|Оренбург
|Перес Матиас
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Исход игры
Спартак Москва
63.5% (33)
Ничья
19.2% (10)
Ростов
17.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
34.6% (18)
1:1 Ничья
17.3% (9)
1:0 Спартак Москва
9.6% (5)
2:0 Спартак Москва
7.7% (4)
1:2 Ростов
3.8% (2)
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