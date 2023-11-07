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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 50
Спартак Москва 64% (32)
X 18% (9)
Ростов 18% (9)
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Ничья
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История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

35 матчей

45.7%
14.3%
40%
16 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
54.3%
25.7%
7 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.72
0.88

Среднее время на гол

52
102

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.76
0.94

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

61
32

Голов в среднем за матч

1.74
0.91

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

51
98

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.29
Промес Квинси 3 0.21
Соболев Александр Сергеевич 2 0.14
Медина Хесус 2 0.14
Хлусевич Даниил 2 0.14
Игнатов Михаил 1 0.07
Мартинс Кристофер 1 0.07
Мозес Виктор 1 0.07
Зиньковский Антон 1 0.07
Бабич Срджан 1 0.07
Пруцев Данил 1 0.07
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 5 0.36
Осипенко Максим 4 (2) 0.29
Комличенко Николай 3 (1) 0.21
Мохеби Мохаммад 2 0.14
Уткин Даниил 1 0.07
Глебов Данил 1 0.07
Миронов Алексей 1 0.07
Вахания Илья 1 0.07
Тугарев Роман 1 0.07
Щетинин Кирилл 1 0.07
Лангович Андрей 1 0.07
Чернов Евгений 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 1
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Игнатов Михаил 3 0
Умяров Наиль 3 0
Бабич Срджан 1 1
Дуарте Алексис 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 5 0
Мелёхин Виктор 4 0
Тугарев Роман 2 1
Комличенко Николай 3 0
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ростов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
15
Спартак Москва
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ростов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

8
22

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
58%
2
29%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
5
33%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
43%
5
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90

Забито

19
22
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
6
27%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
42%
5
23%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
4
16%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
8
38%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0
Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Ростов

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 6 2 26 - 19 24
4.
Крылья Советов
 Заявка 14 6 4 4 28 - 20 22
5.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 7 2 22 - 19 22
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
7.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 6 3 19 - 18 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
13.
Оренбург
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
14.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Оренбург Перес Матиас 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.



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    Спартак Москва 64% (32)
    X 18% (9)
    Ростов 18% (9)
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    Спартак Москва
    Ничья
    Ростов
    3.95
    4.90
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов

    Исход игры
    Спартак Москва
    63.5% (33)
    Ничья
    19.2% (10)
    Ростов
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    34.6% (18)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    1:0 Спартак Москва
    9.6% (5)
    2:0 Спартак Москва
    7.7% (4)
    1:2 Ростов
    3.8% (2)
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