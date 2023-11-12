Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
10'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.71
Среднее время на гол
70
127
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.39
0.82
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
64
109
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5
|0.42
|Бенедетто Дарио
|2
|0.17
|Дженсон Лукас
|2
|0.17
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.08
|Медина Кристиан
|1
|0.08
|Кавани Эдинсон
|1
|0.08
|Рохо Маркос
|1
|0.08
|Lucas Blondel
|1
|0.08
|Сараччи Марсело
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Кристиан I
|3
|0.25
|Guillermo May
|2
|0.17
|Мартино Анджело
|1
|0.08
|Сордо Рамиро
|1
|0.08
|Jorge Recalde
|1
|0.08
|Сфорца Хуан
|1
|0.08
|Агирре Брайан
|1
|0.08
|Ivan Gomez
|0
|0
|Веласкес Виктор
|0
|0
|Armando Mendez
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Валентини Николас
|3
|0
|Вальдес Бруно
|2
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Кристиан I
|4
|1
|Веласкес Виктор
|5
|0
|Ivan Gomez
|4
|0
|Jorge Recalde
|3
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|1
|1
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|Ваньони Леонель
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Хайнце Габриэль
|0
|1
|Guillermo May
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
7
47%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
48
39
39
111
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|4.
|12
|4
|6
|2
|15 - 13
|18
|5.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|11 - 15
|17
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 9
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|9.
|13
|2
|9
|2
|9 - 11
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|11.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|13.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|7 - 11
|13
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|14.
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|7
|2
|4
|1
|3 - 2
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|4.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 4
|9
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5
|Ланус
|Jose Maria Canale
|3 1
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|6