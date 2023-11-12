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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
4' Желтая карточка
Aaron Anselmino
10' Желтая карточка
Фернандес Пол
25' Желтая карточка
Ваньони Леонель
51' Желтая карточка
Главинович Ян
65' Желтая карточка
Сфорца Хуан
88' Желтая карточка
Бальци Гилермо
1:0
90' Пенальти
Мерентиель Мигель
90' Желтая карточка
Веласкес Виктор
90' Желтая карточка
Ivan Gomez
90'+5
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
4
Фигаль
Хорхе
38
Aaron
Anselmino
3
Сараччи
Марсело
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
19
Барко
Валентин
5
Бульяуде
Эсекиэль
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
21
Ваньони
Леонель
14
Armando
Mendez
23
Мартино
Анджело
7
Ivan
Gomez
22
Портилльо
Маркос
30
Феррейра
Кристиан
I
47
Бальци
Гилермо
28
Jorge
Recalde
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Ньюэллс Олд Бойз
5-3-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:1
КДМЗ4
2:0
КДМЗ4
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
П
1:0
П
4:1
П
4:0
П
0:1
П
0:0
П
2:3
КЛ
0:0
П
4:0
КЛ
0:0
П
0:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
4:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:4
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.71

Среднее время на гол

70
127

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.39
0.82

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

64
109

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 (1) 0.46
Бенедетто Дарио 2 0.15
Дженсон Лукас 2 0.15
Себальос Эсекиэль 1 0.08
Медина Кристиан 1 0.08
Кавани Эдинсон 1 0.08
Рохо Маркос 1 0.08
Lucas Blondel 1 0.08
Сараччи Марсело 0 0
Барко Валентин 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Бриаско-Балекян Норберто 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 3 0.23
Guillermo May 2 0.15
Мартино Анджело 1 0.08
Сордо Рамиро 1 0.08
Jorge Recalde 1 0.08
Сфорца Хуан 1 0.08
Агирре Брайан 1 0.08
Ivan Gomez 0 0
Веласкес Виктор 0 0
Armando Mendez 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Валентини Николас 3 0
Вальдес Бруно 2 0
Сараччи Марсело 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Aaron Anselmino 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Рохо Маркос 1 0
Фабра Франк 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Lucas Blondel 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Барко Валентин 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веласкес Виктор 6 0
Феррейра Кристиан I 4 1
Ivan Gomez 5 0
Сфорца Хуан 4 0
Ваньони Леонель 3 0
Jorge Recalde 3 0
Armando Mendez 3 0
Jherson Mosquera 1 1
Guillermo Luis Ortiz 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Guillermo May 0 1
Перес Пабло II 1 0
Мартино Анджело 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Ignacio Schor 1 0
Агирре Брайан 1 0
Бальци Гилермо 1 0
Главинович Ян 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
3
Бока Хуниорс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
7%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
27%
4
40%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
7
47%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Колон
 13 6 2 5 18 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 0:0 13 5 5 3 9 - 6 20
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
4.
Бельграно
 0:0 13 4 7 2 15 - 13 19
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 16 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 15 15
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 2 9 2 9 - 11 15
11.
Дефенса и Хустисия
 13 3 5 5 12 - 13 14
12.
Унион Санта-Фе
 0:0 13 2 8 3 8 - 9 14
13.
Тигре
 13 3 4 6 8 - 12 13
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 7 5 2 0 13 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 7 3 3 1 6 - 2 12
7.
Банфилд
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 0:0 7 3 3 1 11 - 9 12
5.
Бока Хуниорс
 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
7.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Дефенса и Хустисия
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 7 1 4 2 3 - 5 7
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 0:0 7 2 3 2 2 - 3 9
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 7 1 1 5 5 - 11 4
11.
Колон
 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 4 1 3 - 2 10
3.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 7 - 5 8
5.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
6.
Бельграно
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Унион Санта-Фе
 0:0 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 5 5
12.
Платенсе
 7 1 2 4 7 - 14 5
13.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Ваньони Леонель получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Aaron Anselmino получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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