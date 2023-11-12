Тур: 13.
2:0
Перерыв
0'
1:0
5' ГолПерласа Бальдомеро
2:0
8' ГолАбила Рамон
20' Желтая карточкаLucas Suarez II
35' Желтая карточкаАбила Рамон
43' Желтая карточкаИбанес Матиас
Ход матча
5'
8'
2:0
20'
35'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ботта
Рубен
19
Tomas
Galvan
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
40 Bruno Juncos
-
-
46 Matias Gomez
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Колон
Тальерес Кордоба
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.6
Среднее время на гол
105
150
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.29
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|4
|0.31
|Tomas Galvan
|4
|0.31
|Ботта Рубен
|3 (2)
|0.23
|Эспинола Альберто
|1
|0.08
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.08
|Damian Batallini
|1
|0.08
|Бенитес Хорхе
|1
|0.08
|Eric Meza
|1
|0.08
|Fabio Alvarez
|0
|0
|Конти Херман
|0
|0
|Facundo Garces
|0
|0
|Gian Nardelli
|0
|0
|Stefano Moreyra
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|3 (1)
|0.23
|Бустос Науэль
|3
|0.23
|Lucas Suarez II
|2
|0.15
|Гарро Родриго
|1
|0.08
|Juan Rodriguez2
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
|Javier Vallejo
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботта Рубен
|3
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Rafael Delgado
|1
|1
|Гольц Паоло
|1
|1
|Stefano Moreyra
|1
|1
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Абила Рамон
|2
|0
|Fabio Alvarez
|2
|0
|Эспинола Альберто
|2
|0
|Ignacio Chicco
|2
|0
|Santiago Pierotti
|2
|0
|Cristian Vega
|1
|0
|Ибанес Матиас
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Gian Nardelli
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Мантилья Кевин
|4
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Matias Gomez
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Lautro Ovando
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Колон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Колон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
6
Колон
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Тальерес Кордоба
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
4
29%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
5
45%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Банфилд - Колон 2:1 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2
Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1
Результаты матчей
Колон
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Колон
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
48
39
111
210
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|2.
|13
|7
|2
|4
|17 - 11
|23
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|4.
|2:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|5.
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|9 - 6
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|11.
|0:2
|13
|3
|5
|5
|12 - 12
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|4.
|12
|4
|6
|2
|15 - 13
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|8.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|9.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|12 - 12
|15
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|0:0
|13
|1
|10
|2
|8 - 11
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 15
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|7 - 11
|12
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|2:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|0:2
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|4.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|11.
|2:0
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|4.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|5.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|2 - 2
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5
|Ланус
|Jose Maria Canale
|3 1
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|6