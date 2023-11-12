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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Колон
2:0
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
1:0
5' Гол
Перласа Бальдомеро
2:0
8' Гол
Абила Рамон
20' Желтая карточка
Lucas Suarez II
35' Желтая карточка
Абила Рамон
43' Желтая карточка
Ибанес Матиас

Ход матча

5'
Перласа Бальдомеро
(Абила Рамон)
1:0
8'
Абила Рамон
(Gian Nardelli)
2:0
20'
 
Lucas Suarez II
35'
Абила Рамон
 
43'
Ибанес Матиас
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Колон
Ничья
Тальерес Кордоба
2.28
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Все Коэффициенты
12
Ибанес
Матиас
36
Gian
Nardelli
2
Конти
Херман
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
14
Перласа
Бальдомеро
34
Stefano
Moreyra
31
Fabio
Alvarez
10
Ботта
Рубен
19
Tomas
Galvan
9
Абила
Рамон
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
5
Мантилья
Кевин
3
Lucas
Suarez
II
28
Juan
Portillo
18
Вильягра
Родриго
13
Luis
Sequeira
16
Гарро
Родриго
10
Бустос
Науэль
20
Javier
Vallejo
15
Valentin
Depietri
Колон
4-3-2-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Тальерес Кордоба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:0
КЛ
0:2
КЛ
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
1:1
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:2
П
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.6

Среднее время на гол

105
150

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.29

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 4 0.31
Tomas Galvan 4 0.31
Ботта Рубен 3 (2) 0.23
Эспинола Альберто 1 0.08
Перласа Бальдомеро 1 0.08
Damian Batallini 1 0.08
Бенитес Хорхе 1 0.08
Eric Meza 1 0.08
Fabio Alvarez 0 0
Конти Херман 0 0
Facundo Garces 0 0
Gian Nardelli 0 0
Stefano Moreyra 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 3 (1) 0.23
Бустос Науэль 3 0.23
Lucas Suarez II 2 0.15
Гарро Родриго 1 0.08
Juan Rodriguez2 1 0.08
Галарса Матиас 1 0.08
Diego Barrera 0 0
Jose Romero 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Javier Vallejo 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботта Рубен 3 0
Damian Batallini 3 0
Facundo Garces 3 0
Rafael Delgado 1 1
Гольц Паоло 1 1
Stefano Moreyra 1 1
Javier Fabian Toledo 2 0
Абила Рамон 2 0
Fabio Alvarez 2 0
Эспинола Альберто 2 0
Ignacio Chicco 2 0
Santiago Pierotti 2 0
Cristian Vega 1 0
Ибанес Матиас 1 0
Конти Херман 1 0
Лусена Анхель 1 0
Braian Guille 1 0
Eric Meza 1 0
Gian Nardelli 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Мантилья Кевин 4 0
Juan Portillo 2 0
Matias Gomez 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Valentin Depietri 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0
Lautro Ovando 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Колон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Колон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
6
Колон
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Тальерес Кордоба
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
4
29%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
5
45%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Банфилд - Колон 2:1 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 2:2
Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1

Результаты матчей

Колон
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Колон
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
4.
Колон
 2:0 13 6 2 5 17 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 0:2 13 3 5 5 12 - 12 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
4.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 0:0 13 3 6 4 12 - 12 15
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 13 1 10 2 8 - 11 13
12.
Бока Хуниорс
 12 3 3 6 14 - 15 12
13.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 2:0 7 5 2 0 12 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 0:2 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Дефенса и Хустисия
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
7.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 0:2 7 1 1 5 5 - 10 4
11.
Колон
 2:0 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 1 5 1 2 - 2 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Ибанес Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Абила Рамон получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 20'
    Лукас Суарес получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Джан Нарделли сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Тальерес Кордоба
2.28
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9.00
Реклама, pari.ru
3.15
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