  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 13.
Дефенса и Хустисия
0:0
Перерыв
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
32' Желтая карточка
Барейро Адам

Ход матча

32'
 
Барейро Адам
37'
 
Ivan Leguizamon
Augustin Hausch
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
2.90
Реклама, pari.ru
3.00
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Cristopher
Fiermarin
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
19
David
Barbona
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
30
Кастеллани
Гонсало
10
Rodrigo
Bogarin
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Карлос
Санчес
23
Gaston
Hernandez
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
14
Augustin
Hausch
5
Jalil
Elias
21
Malcom
Braida
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
5-4-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
3:4
ЛП
2:1
К
0:2
С
1:3
С
1:0
ТМК
3:1
С
3:1
П
0:2
П
1:2
П
1:3

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

0.6
1.71

Среднее время на гол

150
52

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.25
1.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
56

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратто Лукас 3 0.23
Nicolas Tripicchio 2 0.15
Gaston Togni 1 0.08
Jonathan Beron 1 0.08
Солари Сантьяго 1 0.08
Nicolas Fernandez I 1 0.08
Facundo Echevarria 1 0.08
Manuel Duarte 1 0.08
Кардона Томас 1 (1) 0.08
Сото Алексис 0 0
David Barbona 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Lautaro Fedele 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (2) 0.54
Джиротти Федерико 1 (1) 0.08
Рамирес Гастон 0 0
Марони Гонсало 0 0
Cristian Nahuel Barrios 0 0
Augustin Hausch 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллани Гонсало 3 0
Dario Caceres 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Кардона Томас 2 0
Agustin Sant'Anna 2 0
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Lautaro Tomas Escalante 2 0
Jonathan Beron 2 0
Facundo Schamine 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Болонья Энрике 1 0
Гисси Дилан 1 0
Пратто Лукас 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Сото Алексис 1 0
Gaston Togni 1 0
Lautaro Lopez 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Thiago Schiavulli 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 6 1
Jalil Elias 5 0
Карлос Санчес 3 1
Рафа II 3 1
Gaston Hernandez 3 1
Марони Гонсало 4 0
Gonzalo Lujan Melli 2 1
Malcom Braida 3 0
Juan Ignacio Goyeneche 1 1
Кампи Гастон 2 0
Ауски Карлос 1 0
Баталья Аугусто 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Francisco Perruzzi 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
6
Дефенса и Хустисия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
5
42%
3
38%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2
Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
1
11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 2 4 24 - 16 23
2.
Уракан
 13 7 2 4 17 - 11 23
3.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
4.
Колон
 2:0 13 6 2 5 17 - 14 20
5.
Росарио Сентраль
 13 5 5 3 15 - 12 20
6.
Банфилд
 12 5 4 3 9 - 6 19
7.
Велес Сарсфилд
 13 5 4 4 14 - 13 19
8.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
9.
Атлетико Тукуман
 13 4 5 4 9 - 10 17
10.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 3 6 13 - 19 15
11.
Тальерес Кордоба
 0:2 13 3 5 5 12 - 12 14
12.
Архентинос Хуниорс
 13 3 4 6 18 - 22 13
13.
Арсенал Саранди
 13 3 4 6 9 - 13 13
14.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 9 - 20 12

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 12 5 6 1 13 - 7 21
2.
Расинг Авельянеда
 13 5 6 2 18 - 15 21
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 4 4 11 - 12 19
4.
Бельграно
 12 4 6 2 15 - 13 18
5.
Платенсе
 12 4 4 4 11 - 15 16
6.
Эстудиантес Ла Плата
 13 4 4 5 10 - 12 16
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 11 - 9 15
8.
Сармьенто
 12 3 6 3 8 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 0:0 13 3 6 4 12 - 12 15
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 13 1 10 2 8 - 11 13
12.
Бока Хуниорс
 12 3 3 6 14 - 15 12
13.
Тигре
 12 3 3 6 7 - 11 12
14.
Ланус
 13 2 5 6 8 - 13 11

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Колон
 2:0 7 5 2 0 12 - 4 17
3.
Уракан
 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Банфилд
 6 3 2 1 7 - 3 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Тальерес Кордоба
 0:2 6 2 4 0 7 - 2 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 0 4 10 - 13 9
13.
Архентинос Хуниорс
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 4 1 2 8 - 7 13
2.
Годой Крус
 6 3 3 0 6 - 2 12
3.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
4.
Бельграно
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Дефенса и Хустисия
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
7.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ланус
 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 5 7
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 6 0 5 1 6 - 9 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
4.
Ривер Плейт
 7 2 2 3 10 - 12 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Атлетико Тукуман
 7 1 3 3 5 - 8 6
8.
Велес Сарсфилд
 7 1 3 3 5 - 9 6
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Тальерес Кордоба
 0:2 7 1 1 5 5 - 10 4
11.
Колон
 2:0 6 1 0 5 5 - 10 3
12.
Росарио Сентраль
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Арсенал Саранди
 7 0 2 5 4 - 10 2
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 7 2 5 0 10 - 7 11
2.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 2 2 3 5 - 6 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 1 5 1 2 - 2 8
6.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
7.
Тигре
 6 2 0 4 5 - 7 6
8.
Сармьенто
 6 1 3 2 4 - 5 6
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 1 2 3 4 - 5 5
11.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Бока Хуниорс
 6 1 1 4 8 - 9 4
13.
Платенсе
 6 1 1 4 6 - 13 4
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 9
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 6
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Ривер Плейт Перес Энцо 1 5
Ланус Jose Maria Canale 3 1
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Augustin Hausch уходит с поля. Ivan Leguizamon выходит вместо него
  • 32'
    Барейро Адам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
2.90
Реклама, pari.ru
3.00
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 