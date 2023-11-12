Тур: 13.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
47 Гиай АгустинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Elian Irala
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
0.6
1.71
Среднее время на гол
150
52
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.25
1.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
56
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратто Лукас
|3
|0.23
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.15
|Gaston Togni
|1
|0.08
|Jonathan Beron
|1
|0.08
|Солари Сантьяго
|1
|0.08
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.08
|Facundo Echevarria
|1
|0.08
|Manuel Duarte
|1
|0.08
|Кардона Томас
|1 (1)
|0.08
|Сото Алексис
|0
|0
|David Barbona
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (2)
|0.54
|Джиротти Федерико
|1 (1)
|0.08
|Рамирес Гастон
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|0
|0
|Augustin Hausch
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллани Гонсало
|3
|0
|Dario Caceres
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Agustin Sant'Anna
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Facundo Schamine
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Гисси Дилан
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Lautaro Lopez
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Thiago Schiavulli
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|6
|1
|Jalil Elias
|5
|0
|Карлос Санчес
|3
|1
|Рафа II
|3
|1
|Gaston Hernandez
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|2
|1
|Malcom Braida
|3
|0
|Juan Ignacio Goyeneche
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Ауски Карлос
|1
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Дефенса и Хустисия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
6
Дефенса и Хустисия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
5
42%
3
38%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2
Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
48
111
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|2.
|13
|7
|2
|4
|17 - 11
|23
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|4.
|2:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|5.
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|9 - 6
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|9.
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|10.
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|11.
|0:2
|13
|3
|5
|5
|12 - 12
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|2.
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|4.
|12
|4
|6
|2
|15 - 13
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|8.
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|9.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|12 - 12
|15
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|0:0
|13
|1
|10
|2
|8 - 11
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 15
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|7 - 11
|12
|14.
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|2:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|5.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|0:2
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|12.
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 9
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|4.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|10.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|11.
|2:0
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|2
|5
|0
|10 - 7
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|4.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|5.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|2 - 2
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|7.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|8.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|8 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|9
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Ривер Плейт
|Перес Энцо
|1 5
|Ланус
|Jose Maria Canale
|3 1
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|6